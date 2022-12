Schon seit Jahren beklagen Experten die sehr unterschiedliche Anwendung der Kriterien in den verschiedenen Ausgaben des Restaurantführers.

Anlässlich des Michelin Guide Spanien & Portugal 2023 wundern wir uns mal wieder

Alle neuen Ausgaben des Michelins werden mit einem großen Fragezeichen bei Kennern der Szene versehen. Die neuen Ausgaben werden in der Regel von interessierten Kreisen finanziert. Es sind meist die Fremdenverkehrvereine, die den Michelin bezahlen, Restaurants der Region zu besternen.

Besonders aussereuopäische Michelin Führer, mit Ausnahme der alten US-Führer (NYC) und Japan gelten als unzuverlässig, da fremdfinanziert. In Europa ist das Sorgenkind der spanische Führer. Fast jeder Experte kennt die teuren, hochbesternten Reinfälle in Spanien.

Da legen dann Fremdenverkehrsvereins-Vorsitzende ein ganz gewichtiges Wort für das Restaurant A ein und verlangen, das Restaurant B nicht in die Liste kommt, weil man dort immer zahlen müsse, berichtet Gourmet Report ein mit der Materie Vertrauter. Manchmal mag man den Dorfbürgermeister nicht und dann kommt kein Restaurant aus dem Dorf rein, es sei, es bezahlt selber seine Eintragung.

Am Beispiel Teneriffa kam man das kranke System sehen. Hier werden im Prinzip nur die Hotelrestaurants, die sich die besten Köche kauften, bewertet.

So bekam ein einziges Hotel, das Barcelo in Adeje, dieses Jahr alle beiden der neuen Sterne. Hier werden viele Journalisten eingeladen, Aufenthalt inklusive Restaurantbesuche.

Kritik am Guide Michelin

Ein anerkannt (z.B. durch Guia Repsol und Gourmet Report) gutes Restaurant, der Taller de Seve Diaz in Puerto de la Cruz dagegen wird noch nicht einmal im Michelin erwähnt. Warum nicht?

Die Patronin Valentina Glincinetti kann es sich nur so erklären: „Wir sind von diesem Kreis völlig ausgeschlossen. Ich vermute, dass wir keine Aufmerksamkeit erregen, weil wir keine Kontakte zur Presse suchen. Übermäßiger Glamour ist nichts für uns… wir sind immer noch zwei Menschen aus einer armen Gegend in der Nähe, die ein Restaurant eröffnet haben, um einen anständigen Job zu bekommen, nicht um Auszeichnungen zu gewinnen,“ so Frau Glincinetti im Gourmet Report Gespräch.

(Die Stammgäste freut es, dass der Taller vom Michelin gemieden wird. Oft ist El Taller de Seve Diaz auf sechs Wochen im Voraus komplett ausgebucht. Ein Stern würde die Vorbuchungsfrequenz weiter erhöhen. Der Autor bucht seine Besuche sofort nach der Flugbuchung noch vor dem Mietwagen)

Das durchaus ordentliche, aber nicht wirklich besondere Steakhouse Brunelli’s 200 m entfernt vom Taller findet den Weg in den Michelin. Brunelli’s gehört zu einem 5-Sterne Hotel mit exzellenter PR Abteilung.

Auch von deutschen Kritikern findet man, z.B. auf Facebook, immer wieder Fotos aus den Hotelrestaurants. Die PR Abteilungen der Hotels sind sehr großzügig, erklärte ein Kritiker gegenüber Gourmet Report.

Auch deutsche Köche Spitzenköche beschweren sich, dass besonders spanisch-sprechende Kritiker ihnen vorab Emails senden und erklären, wie wichtig sie seien und darauf bestehen, kostenlos bewirtet zu werden.

Es ist schade, dass ein anerkannt guter Führer sich mit dubiosen Ausgaben im Ausland selber demontiert. Aber die Kasse wird jetzt sicher stimmen! CR

Anmerkung: Gourmet Report bezahlt seine Restaurantbesuche in der Regel selber. Wenn nicht, ist es deutlich vermerkt. Das kommt aber selten vor.