Badeurlaub in Taiwan

Was darf es denn sein? Lange Sparziergänge am tosenden Pazifik, Chillen am goldgelben Sandstrand oder doch lieber eine Schnorchelrunde in den Tropen? Nachtmärkte in jeder Stadt, köstliches Street Food, bunte Tempel und zahlreiche Dreitausender im Inland der Insel… Die Vielfalt setzt sich am Wasser mit den unterschiedlichsten Stränden nahtlos fort.

Das ein Inselstaat die Vorzüge unzähliger Strände mit sich bringt, liegt auf der Hand. Das aber innerhalb von wenigen hundert Kilometern tosende Steilküsten genauso zur Szenerie des Landes gehören wie z. B. Korallenriffe und bunte Tropenfische ist eine Seltenheit.

Eine Reise um die Insel, die die Größe Baden-Württembergs aufweist, zeigt die außergewöhnliche Vielfalt der Küstenlinie. Von goldenen Sandstränden an Taiwans Nordküste, über weiße Sandstrände im Süden, bis hin zu den Steilküsten oder Surfer Hot Spots der Ostküste – jeder Landesteil bietet neue Eindrücke.

Nur eine Stunde von der Hauptstadt Taipeh entfernt liegt z. B. der Strand von Fulong. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln lässt sich der Strand bequem erreichen. Er bietet, nach einem Stadtaufenthalt voller kultureller und kulinarischer Highlights im hippen Taipeh, die perfekten Rahmebedingungen für Entspannung und Abkühlung am Strand.

Der Strand von Qixingtan an der Ostküste bietet auf der Fahrt in den Süden eine völlig andere Szenerie. Hier treffen die donnernden Wellen des Pazifiks auf steil aufragende Bergmassive. Die Bucht ist der ideale Ort für stundenlange Strandwanderungen.

Der Baishawan Strand liegt ganz im Süden des Landes und gehört zum Kenting Nationalpark. Das angenehm warme Wasser bietet vor allem im Sommer und Herbst die besten Voraussetzungen, um bei tropischem Klima zu Schnorcheln und zu Tauchen und die umliegenden Korallenbänke und die bunte Unterwasserwelt zu erkunden.

In Jinzun an der Ostküste des Landes kommen Surfer jeder Leistungsklasse voll auf ihre Kosten. Nicht umsonst kommen jedes Jahr hier die besten Surfer der Welt zusammen, um im renommierten Taiwan Open for Surfing-Wettbewerb wichtige Punkt für die Weltrangliste (World Surf League) zu ergattern.

Sandstrand in Kenting, Taiwan

Taiwan verfügt über Strände soweit das Auge reicht. Hier wird sicherlich jeder fündig.

Weitere Informationen:

Taiwan

160 km vor der Südostküste Chinas gelegen, verfügt Taiwan auf einer Größe von Baden-Württemberg über zwei Klimazonen. 200 Gipfel über 3.000 m prägen ebenso die Insel wie Steilküsten, Regenwälder, Reisfelder oder tropische Strände. Über 50% der Insel sind bewaldet, weite Strecken mit Bergketten durchzogen. Hunderte Kilometer an Wander- und Fahrradwege und ein gut ausgebautes Straßennetz erschließen diese Naturschätze. Hippe Millionenstädte wie Taipeh oder Kaohsiung bieten mit moderner Architektur und Kunst sowie einem vibrierenden Nachtleben die urbanen Gegenpole. Taiwan betrachtet sich zudem als Bewahrer und Schatzkammer der chinesischen Kultur. Allein das Nationale Palastmuseum in Taipeh beherbergt die größte Sammlung chinesischer Artefakte weltweit. Über 12.000 Tempel bergen weitere kulturelle Schätze.

Gourmet Report kann einen Urlaub im „guten“ China (demokratische Regierung, relativ sauber und gesittet) sehr empfehlen!