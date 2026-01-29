Tim Raue bietet Currywurst an

Tim Raue bringt Berliner Klassiker in 207 Metern Höhe zurück – Neue Speisekarte im Sphere Tim Raue. Raue interpretiert Kultgerichte neu – Currywurst, Blutwurst und Toast Hawaii mit Premium-Touch.

Pünktlich zur Internationalen Grünen Woche 2026 hat Sternekoch Tim Raue seine neue Speisekarte für das Sphere Tim Raue im Berliner Fernsehturm vorgestellt. Seit dem 26. Januar 2026 können Gäste in 207 Metern Höhe kulinarische Klassiker mit dem typischen Tim-Raue-Touch erleben. Die Neuheiten reichen von einer exklusiven Currywurst-Kreation bis hin zu neu interpretierten Berliner Traditionsgerichten.

Kulinarische Zeitreise mit Berliner Identität

„Berlin zeigt sich hier so, wie es ist. Anders, offen, divers und für jeden da, der Spaß haben will“, erklärt Tim Raue bei der Präsentation auf dem Gemeinschaftsstand „Berlin is not Germany“. „Wir verändern die Karte ständig, aber sie bleibt Berlin. Man muss schmecken, wo man ist, und man schmeckt, was man von hier oben sieht: Berlin und Brandenburg!“

Das Sphere Tim Raue, das an 363 Tagen im Jahr geöffnet ist, begibt sich damit auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch die Region. Anja Nitsch, Geschäftsführerin des Berliner Fernsehturms, betont: „Es ist unser Ziel, selbst Stammgästen immer wieder neue Geschmackserlebnisse bieten zu können.“

Vorspeisen mit kreativem Anspruch

Besonderes Augenmerk legt Raue auf die Vorspeisen:

Blini mit gebeiztem Lachs (18€): Eine Kombination aus Gurkenrelish, Meerrettichcreme, Tabasco und Saiblingsrogen, die Lachsliebhaber überraschen wird

(18€): Eine Kombination aus Gurkenrelish, Meerrettichcreme, Tabasco und Saiblingsrogen, die Lachsliebhaber überraschen wird Toast Hawaii (14€): Raues Interpretation des Kultgerichts mit Brioche, Pfefferkäse, Kochschinken von Bauer Torsten Rahlf und Amarena-Kirsche

(14€): Raues Interpretation des Kultgerichts mit Brioche, Pfefferkäse, Kochschinken von Bauer Torsten Rahlf und Amarena-Kirsche Gebackener Camembert (15,50€): Mit Trüffelcreme, Preiselbeeren und Friséesalat – „geschmacklich unschlagbar“

Hauptgerichte: Berliner Handwerkskunst neu definiert

Bei den Hauptspeisen glänzt besonders die Berliner Blutwurst (28€). Hergestellt von der Neuköllner Blutwurstmanufaktur – dem einzigen außerfranzösischen Mitglied des Blutwurst-Ritterordens – wird sie serviert mit Zwiebel-Kartoffel-Püree, Majoranjus und Apfelkompott mit grünem Tabasco.

„Dieses Gericht war vor allem optisch eine Herausforderung“, so Raue, „die wir aber mit Bravour gemeistert haben. Außen kross und innen cremig, so wie eine gute, geröstete Blutwurst sein muss.“

Tim Raue Fernsehturm

Neue Menüs und die ultimative Currywurst-Kreation

Zwei neue Drei-Gänge-Menüs ergänzen das Angebot:

„Meine kleine Heimat – Tim Raues Berlin & Brandenburg“ (99€): Mit Aperitif, Wasser, Weinbegleitung und Kaffee – bestehend aus Garnelencocktail KaDeWe, Königsberger Klopsen vom Kalb und dem neuen Bienenstich „Von Ost nach West“ (49€): Beginnend mit Soljanka, gefolgt von Zander im Hauptgang und roter Grütze als Dessert

Ein besonderes Highlight: Die neue Currywurst-Kreation von Tim Raue, die täglich vor 17:00 Uhr genossen werden kann. Inspiriert von seiner TV-Reihe „Tim Raue isst!“, kombinierte der Sternekoch die perfekte Wurst der traditionsreichen Fleischerei Dönninghaus aus Bochum mit der Sauce der legendären Curry Baude am U-Bahnhof Gesundbrunnen. „Entstanden ist eine ganz besondere Currywurst, die Berliner Seele mit handwerklicher Qualität verbindet“, erklärt Raue.

Süßer Abschluss: Bienenstich neu interpretiert

Als neues Dessert überzeugt Raues Version des Bienenstich (12,50€) mit Aprikosensauce und Passionsfruchteis von der Eismanufaktur Florida. „Eines der Lieblingsdesserts aus meiner Kindheit“, verrät der Koch.

Kulinarisches Jahr mit festlichem Höhepunkt

Das Sphere Tim Raue bietet das ganze Jahr über kulinarische Highlights – vom Frühstück mit Avocadostulle und Crodots über deftige Mittagsgerichte wie Soljanka bis hin zu abendlichen Signature-Gerichten. Den festlichen Höhepunkt bildet das Weihnachtsmenü als saisonale Ergänzung.

Reservierungen für Restaurantbesuch und Turmeintritt sind online unter www.tv-turm.de/sphere-tim-raue möglich.

Hinweis nach Leserbeschwerden

Tim Raue Sphere hat wenig mit dem Zwei-Sterne „Restaurant Tim Raue“ zu tun. Das von Marie-Anne Wild geleitete Sternerestaurant ist Fine Dining und der Fernsehturm bietet eine Ausflugsküche, entworfen von Tim Raue. Das Essen im Fernsehturm kann gut sein(wir waren noch nie da seit Raue), aber es ist nicht Fine Dining wie im Restaurant Tim Raue. Sollte doch klar sein, oder?