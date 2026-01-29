MENA’s 50 Best Restaurants

Veröffentlicht am von Gourmet Report

Abu Dhabi richtet am 3. Februar die fünfte Ausgabe der „Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants“ aus, wodurch die regionale Kulinarik international gewürdigt wird. Die Veranstaltung umfasst nicht nur die Preisverleihung, sondern eine ganze Woche von Events, die Köche, Food-Enthusiasten und Branchenexperten zusammenführt.

Zu den Höhepunkten zählen die „50 Best Talks“, „Flavours of 50 Best“ und exklusive „Signature Sessions“. Einige dieser Erlebnisse sind öffentlich zugänglich (kostenpflichtig) und bieten eine einmalige Gelegenheit, Weltklasse-Küche hautnah zu erleben.

Weitere Infos: http://www.visitabudhabi.ae/

