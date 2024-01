Das Restaurant Erth, das mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet wurde, gesellt sich zu den drei Restaurants, die bereits im letzten Jahr mit einem Stern ausgezeichnet wurden.. Zwei Restaurants erhalten einen Bib Gourmand, womit sich die Gesamtzahl auf sechs erhöht. Wir haben die Liste aller vom Guide MICHELIN Abu Dhabi empfohlenen Restaurants!

Etihad Towers by Jumeirah, Abu Dhabi – Blick aus dem 40. Stock

Guide MICHELIN Abu Dhabi

„Unsere Inspektoren sind immer wieder beeindruckt von der Dynamik Abu Dhabis und der Vielfalt des kulinarischen Angebots. Unser jüngster MICHELIN-Stern-Gewinner, das Restaurant Erth, bringt die Stadt sehr gut auf den Punkt, denn es bietet ein wirklich einzigartiges Erlebnis, das von der Schönheit und den Traditionen der Region inspiriert ist„, erklärt Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, gegenüber dem Gourmet Report.

Für die Ausgabe 2024 des Guide MICHELIN Abu Dhabi behalten alle diese Restaurants ihre Auszeichnung: Im vergangenen Jahr wurden drei Restaurants mit einem MICHELIN-Stern für ihre hochwertige Küche ausgezeichnet, vier Lokale erhielten eine Bib Gourmand-Auszeichnung für ihre gute Küche zu moderaten Preisen.

Erth erhält einen Stern

Erth schließt sich den drei Restaurants an, die mit einem MICHELIN-Stern für ihre hohe

Qualität der Küche. Das Erth, was so viel wie ‚Vermächtnis‘ bedeutet, liegt im Schatten des historischen Qasr Al Hosn und ist ein und ist ein schönes, von der Region inspiriertes Haus. Das Essen ist ebenso unvergesslich, denn die Küche fügt den raffinierten emiratischen Gerichten ihre eigenen modernen Akzente hinzu.

Es gesellt sich zu den drei Restaurants, die im letzten Jahr mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden: Talea by Antonio Guida, Hakkasan und 99 Sushi Bar.

Zwei Lokale mit Bib Gourmand ausgezeichnet

Insgesamt gibt es nun sechs Restaurants, die mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet sind, zwei davon wurden dieses Jahr neu vergeben.

Oii ist eine warme und einladende Brasserie mit einer Speisekarte voller sonniger, frischer und sättigenden mediterranen Gerichten, die gekonnt zubereitet und ansprechend präsentiert werden. Die Preise sind mehr als wettbewerbsfähig und das Restaurant wird von einem charmanten Team geführt.

Al Mrzab

Die Tatsache, dass die Kunden wahrscheinlich auf einen Tisch warten müssen, zeugt von der Beliebtheit dieses traditionellen Restaurants. Es ist zwar immer gut besucht, aber die Küche bereitet die traditionellen und preiswerten emiratischen und kuwaitischen Gerichte mit großer Sorgfalt zu.

Diese beiden Restaurants schließen sich den vier Restaurants an, die bei der ersten Ausgabe des Führers im vergangenen Jahr mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden: Almayass, Beirut Sur Mer, Otoro und ťazal.

Insgesamt neun Restaurants wurden dieses Jahr in den MICHELIN Guide Abu Dhabi aufgenommen: Erth, Ray’s Grill, Yadoo’s House, Maté, José by Pizarro, terra, Kopitiam by Chandy’s, Al Farah und Les Dangereux. Die Küchen reichen von spanisch bis malaysisch, von argentinisch bis emiratisch.

Die Sonderauszeichnungen des MICHELIN-Führers

Für die zweite Ausgabe des MICHELIN Abu Dhabi haben die Inspektoren drei verdiente Preisträger für die MICHELIN Special Awards ermittelt.

Service-Auszeichnung: Chandran Thanggaraja, Restaurant Kopitiam by Chandy’s

Chandran ist einer der Inhaber dieses einfachen kleinen Restaurants, das sich durch seine authentische malaysische Küche auszeichnet. Was das Essen hier so besonders macht – abgesehen von der hervorragenden Küche – ist der Service. Alle Mitarbeiter sind wirklich freundlich und zuvorkommend, kennen die Gerichte gut und geben gerne Empfehlungen. Chandran ist sich für nichts zu schade. Er ist sehr zupackend, hat ein Auge auf alles und sorgt dafür, dass das Essen hier für alle ein Genuss ist.

Auszeichnung für die Eröffnung des Jahres: Restaurant Les Dangereux

Es ist schwer, dieses geräumige Restaurant am westlichen Ende von Mamsha Al Saadiyat nicht zu bemerken. Aber nicht nur die Optik ist beeindruckend, auch die schmackhaften Gerichte sind nicht zu übersehen. Das Restaurant von James Soo Young Kim steht noch am Anfang, aber die MICHELIN-Inspektoren sind gespannt, wie sich das Restaurant entwickelt. Deshalb haben sie es zur Eröffnung des Jahres 2024 in Abu Dhabi gewählt.

Preis für junge Küchenchefs: Rigers Cuka, Restaurant Oii

Die Inspektoren haben ihren Besuch im Oii sehr genossen. Die Verantwortung für die Leitung einer Küche und eines Serviceteams wird normalerweise auf zwei Personen aufgeteilt, aber hier wird sie von nur einer Person wahrgenommen: Küchenchef und Manager Rigers Cuka. Unser diesjähriger Preis für junge Köche zeichnet nicht nur einen Küchenchef mit großem Kochtalent aus, sondern auch einen, dessen Managementfähigkeiten weit über sein Alter hinausgehen.

Guide MICHELIN Abu Dhabi 2024 im Überblick

Anzahl Restaurants 46 1 Stern MICHELIN

4 Bib Gourmand

(Bonne cuisine, bon rapport qualité-prix) 6 Recommandés par le Guide MICHELIN 36 Styles de cuisine représentés dans la sélection 21 Styles de cuisine représentés dans la sélection des restaurants Étoilés 4 Styles de cuisine représentés dans les Bib Gourmand 4 Carte des vins remarquables 6 Restaurants installés dans des hôtels de la sélection Guide MICHELIN 5

Die Hotelauswahl des Guide MICHELIN Abu Dhabi, die die Restaurantauswahl ergänzt, ist kostenlos auf der Website verfügbar. Sie hebt die originellsten und trendigsten Unterkünfte hervor, die man in Abu Dhabi auf keinen Fall verpassen sollte. Jedes Hotel wurde von den Experten des Guide MICHELIN aufgrund seines einzigartigen Stils, Service und seiner Persönlichkeit ausgewählt. Die Hotelauswahl für Abu Dhabi hebt die spektakulärsten Häuser hervor, darunter moderne Wunderwerke wie Park Hyatt, Rosewood, Andaz Capital Gate, W oder EDITION, aber auch solche, die ihre Energie aus der Tradition schöpfen, wie das Emirates Palace Mandarin Oriental.

Guide MICHELIN Abu Dhabi 2024



Une Étoile MICHELIN

Nom du restaurant Style de cuisine Erth Cuisine émiratie 99 Sushi Bar Cuisine japonaise contemporaine Hakkasan Cuisine chinoise Talea by Antonio Guida Cuisine italienne

Bib Gourmand

Nom du restaurant Style de cuisine Al Mrzab Cuisine émiratie Almayass Cuisine libanaise Beirut Sur Mer Cuisine libanaise Otoro Cuisine japonaise contemporaine Oii Cuisine méditerranéenne ťazal Cuisine méditerranéenne

Restaurants recommandés par le Guide MICHELIN

Nom du restaurant Style de cuisine Al Farah Cuisine du Moyen-Orient Butcher & Still Spécialités de viandes et grillades Byblos Sur Mer Cuisine libanaise Café Milano Cuisine italienne Catch by St. Regis Poissons et fruits de mer Cipriani Cuisine italienne Coya Cuisine péruvienne Dai Pai Dong Cuisine chinoise Finz Poissons et fruits de mer Fouquet’s Cuisine française Grand Beirut Cuisine libanaise José by Pizarro Cuisine espagnole Kopitiam by Chandy’s Cuisine malaisienne Les Dangereux Cuisine créative Li Beirut Cuisine libanaise Li Jiang Cuisine asiatique LPM Cuisine française Martabaan by Hemant Oberoi Cuisine indienne Maté Cuisine argentine Mazi Cuisine grecque Meylas Cuisine émiratie Mijana Cuisine libanaise Moksh Cuisine indienne Namak Cuisine indienne NIRI Cuisine japonaise contemporaine Oak Room Spécialités de viandes Paradiso Cuisine méditerranéenne Punjab Grill Cuisine indienne Ray’s Grill Spécialités de viandes et grillades Silk & Spice Cuisine thaïlandaise Tean Cuisine méditerranéenne terra Cuisine méditerranéenne VaKaVa Cuisine latino-américaine Villa Toscana Cuisine italienne Yadoo’s House Cuisine émiratie Zuma Cuisine japonaise contemporaine

Abu Dhabi

Michelin Hotels in Abu Dhabi: https://guide.michelin.com/en/hotels-stays?q=Abu%20Dhabi

Guide Michelin Abu Dhabi 2023

