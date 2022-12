Abu Dhabi Guide Michelin

Restaurants in Abu Dhabi vom Guide Michelin ausgezeichnet

Der Guide Michelin Abu Dhabi 2023 präsentiert die erstmals die Auswahl an Restaurants in dem Emirat Abu Dhabi. Es wurden zum ersten Mal drei Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet, vier Restaurants erhielten einen Bib Gourmand und drei weitere Restaurants wurden Special Awards in Puncto Service verliehen.

Von den 42 Restaurants zur Wahl stehenden Restaurants in Abu Dhabi erhielten das Talea by Antonio Guida, bürgerliche italienische Küche, das Hakkasan, traditionelle kantonesische Aromen, und die 99 Sushi Bar, ein japanisches Restaurant, jeweils einen der begehrten Michelin-Sterne.

Zudem wurden vier Restaurants mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet: Almayass, Beirut Sur Mer, Otoro und Tazal. Auch das Servicepersonal wurde von den Inspektoren des Guide Michelin bewertet und zusätzlich drei Special Awards verliehen:

Service Award: Rawad Hamdan und Team, Li Beirut in Abu Dhabi Etihad Towers

Sommelier Award: Marlon Nuque, Zuma

Young Chef Award: Luigi Stinga, Talea by Antonio Guida im Mandarin Oriental Hotel

www.visitabudhabi.ae