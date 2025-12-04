Das beste Restaurant der Welt: Schwarzwaldstube erneut auf Platz 1 bei La Liste 2026

Die „Schwarzwaldstube“ behauptet sich an der Weltspitze der Haute Cuisine: Im aktuellen Meta-Ranking von La Liste, dem internationalen „Guide der Guides“, schafft es das Restaurant in der Baiersbronner Traube Tonbach zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 weltweit.

Das beste Restaurant der Welt: Schwarzwaldstube in der Traube-Tonbach

Das beste Restaurant der Welt

Die „Schwarzwaldstube“ im Traditionshotel Traube Tonbach ist erneut als bestes Restaurant der Welt ausgezeichnet worden. In der von La Liste in Paris veröffentlichten Weltrangliste für 2026 belegt das Baiersbronner Gourmetrestaurant unter Regie von Küchenchef Torsten Michel abermals Platz 1. Nach den Spitzenplatzierungen der vergangenen Jahre ist es bereits das dritte Mal, dass die Schwarzwaldstube die höchste Wertung des internationalen Rankings erreicht. Die Auszeichnung wurde Ende November anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von La Liste bei einem Festakt im französischen Außenministerium „Quai d’Orsay“ in Paris verliehen.

Mit einer Bewertung von 99,50 von 100 möglichen Punkten behauptet die Schwarzwaldstube ihre Position an der Spitze der internationalen Haute Cuisine gemeinsam mit neun punktgleichen Erstplatzierten. Jörg Zipprick, Chefredakteur von La Liste, erläutert: „Die Schwarzwaldstube verkörpert, was große Küche in Deutschland ausmacht: handwerkliche Präzision, sinnvolle Kreativität und eine Kontinuität auf Weltniveau. Eine Kombination, die selbst international selten geworden ist.“

Torsten Michel – Drei-Sterne Koch

Erfolg durch Kontinuität und Gastfokus

„Dass wir erneut mit vielen geschätzten Kollegen an der Spitze von La Liste stehen, freut uns natürlich“, bestätigt Küchenchef Torsten Michel. Seine Küche für die Schwarzwaldstube lebt von klassisch französischen Elementen verbunden mit einer behutsam weiterentwickelten Modernität. Im Mittelpunkt stehen kompromisslose Produktqualitäten, präzises Handwerk und Gerichte ohne überflüssige Effekte. „Unser Anspruch in der Schwarzwaldstube bleibt unverändert – wir kochen für unsere Gäste. Auf meine Karte gehört, was ihnen schmeckt und das sind Gerichte, die aus der Logik des Produkts entstehen, nachvollziehbar bleiben und trotzdem Tiefe haben.“

Stellvertretend für Torsten Michel nimmt in diesem Jahr Heiner Finkbeiner, Inhaber der Traube Tonbach, die Auszeichnung in Paris entgegen. Bei der Pressekonferenz vor dem Festakt betont der Hotelier: „Ich freue mich, diese besondere Auszeichnung Torsten Michel und unserem Team in Tonbach überbringen zu dürfen. Die Schwarzwaldstube im globalen Umfeld erneut ganz vorne platziert zu sehen, macht uns alle sehr stolz.“ Für ihn sei die wiederholte Spitzenplatzierung auch die Bestätigung eines langfristigen Weges: „Es ist schön, zu erleben, dass verlässliche Qualität, eine klare Handschrift und authentisches Gastgebertum über Jahrzehnte hinweg geschätzt werden. Die Brigade arbeitet tagtäglich mit viel Passion an diesem langfristigen Erfolg und dafür bin ich sehr dankbar.“ Die Hoteliersfamilie Finkbeiner betreibt die Schwarzwaldstube in der Traube Tonbach seit 1977.

Internationale Spitzengruppe und DACH-Region

In der Spitzengruppe von La Liste 2026 finden sich neben der Schwarzwaldstube in Baiersbronn die Restaurants „Lung King Heen“ (Hong Kong, China), „Robuchon au Dôme“ (Macao, China), „Guy Savoy“ (Paris, Frankreich), „Da Vittorio“ (Brusaporto, Italien), „Matsukawa“ (Minato-ku, Japan), „Martín Berasategui“ (Lasarte-Oria, Spanien), „Cheval Blanc“ (Basel, Schweiz), „Le Bernardin“ (New York, USA) und „SingleThread“ (Healdsburg, USA). Alle zehn Häuser erreichen die Höchstwertung von 99,50 Punkten.

Peter Knogl, Les Trois Rois (c) ben_koechlin

Auf dem zweiten Platz folgen mit jeweils 99,00 Punkten weltweit 18 Restaurants. Aus dem deutschsprachigen Raum gehören dazu das „Aqua“ in Wolfsburg und das „Waldhotel Sonnora“ in Dreis. Den dritten Platz teilen sich weltweit 16 Restaurants. Aus der DACH-Region sind hier das „Victor’s Fine Dining by Christian Bau“ in Perl (Deutschland) und das „Schloss Schauenstein“ in Fürstenau (Schweiz) vertreten, beide mit einer Bewertung von 98,50 Punkten.

10 Jahre La Liste

La Liste basiert auf einer Meta-Analyse von mehr als 1.100 gastronomischen Quellen weltweit, darunter Zeitungen, Magazine und Restaurantführer, aber auch Blogs und Online-Bewertungen. Verdichtet werden diese Daten mithilfe eines Algorithmus zu einem globalen Gesamtranking. Anlässlich des zehnjähriges Bestehen von La Liste ergänzt Chefredakteur Jörg Zipprick im Gourmet Report Gespräch: „La Liste ist kein Ausdruck eines einzelnen Geschmacksurteils, sondern das Ergebnis einer weltweiten Resonanz. Wenn ein Restaurant in vielen unterschiedlichen Kulturen und Bewertungssystemen Anerkennung findet, beruht das nicht nur auf Statistik, sondern auf einer Form universeller Verständlichkeit. An der Spitze der Liste stehen daher nicht die Lautesten, sondern jene, die ihre Gäste über Jahre hinweg verlässlich überzeugen.“

Das neue Ranking für 2026 umfasst rund 1.350 Restaurants aus über 200 Ländern der Welt: https://www.laliste.com/de/laliste/world

Fazit

Wie bei allen dieser Listen schwören diejenigen, die dort prominent vertreten sind, dass es eine der besten und zuverlässigsten Listen ist. Während La Liste in den westlichen Ländern relativ zuverlässig ist, da dort renommierte Führer ausgewertet werden, ist es in anderen Ländern oft eher originell, wer dort drin steht – speziell im Vergleich, wer dort aus den westlichen Ländern fehlt.