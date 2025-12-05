Im NYX Hotel Berlin Köpenick übernahm im November der Berliner Koch Kristof Mulack die Leitung der Küche im Clash Kitchens & Bar. Der Wechsel folgt auf die bisherige Patronin Graciela Cucchiara, die durch ihre italienisch-argentinische Handschrift das Startkonzept des Restaurants maßgeblich geprägt hat.

Mulack wirkt mit dem Profil „Neue Berliner Küche – kreativ, regional und kompromisslos“ und will klassische Berliner Gerichte mit modernen Einflüssen neu interpretieren.

Kristof Mulack ist als Gewinner der dritten Staffel von „The Taste“ (2015) sowie als ehemaliger Küchenchef der preisgekrönten Tisk Speisekneipe (ausgezeichnet als Berlins Szenerestaurant 2018) und als Preisträger des Leaders Club Awards bekannt. In der neuen Position im Clash Kitchens & Bar bringt Mulack langjährige Erfahrung als Private Chef, Gastronomieberater und Content Creator ein. Seine kulinarische Handschrift zeichnet sich aus durch die Kombination von Berliner Bodenständigkeit und internationalen Aromeneinflüssen.

Die aktuelle Karte bietet Neuinterpretationen von Klassikern: Blutwurst-Kroketten mit geräuchertem Apfelmus, Königsberger Klopse mit gebackenen Kapernäpfeln sowie Rote Grütze mit Amarenakirschen und Tapiokaperlen. Saisonale Gerichte wie Selleriesuppe „Waldorf Style“ oder Bratapfel-Crumble ergänzen das Angebot. Die Karte wurde in Zusammenarbeit mit dem Küchenteam vor Ort entwickelt und bleibt saisonal bis März 2026 erhalten.

Das Signature Dish der Vorgängerin Graciela Cucchiara, „Polpo con Crema di Patate“ (Oktopus mit Mandel und Kartoffelcreme), verbleibt als kulinarisches Erbe weiterhin auf der Karte und symbolisiert das Gastpatinnen-Konzept, bei dem jede/r Küchenchefin einen nachhaltigen Beitrag zur Historie des Restaurants leistet.

Clash Kitchens & Bar setzt neben dem Standardmenü auf wechselnde saisonale Highlights sowie Sonderaktionen. Informationen zu den Events, wechselnden DJs und weiteren Neuigkeiten werden über den Instagram-Kanal des Restaurants @clashberlinkoepenick kommuniziert.

Das Restaurant bietet Platz für 168 Gäste im Innenbereich und weitere 100 Plätze auf der Terrasse mit Blick aufs Wasser. Die Öffnungszeiten liegen täglich von 12:00 bis 22:00 Uhr im Restaurant und bis 00:00 Uhr an der Bar. Die Adresse ist Grünauer Str. 1, 12557 Berlin, Parkmöglichkeiten bestehen in der Tiefgarage. Weitere Informationen, die komplette Speisekarte und Eventdetails sind unter Leonardo Hotels NYX Berlin Köpenick abrufbar.

Das NYX HOTEL BERLIN KÖPENICK BY LEONARDO HOTELS hat im Mai 2025 eröffnet. Das Hotel liegt direkt an der Dahme mit Blick auf das Schloss Köpenick und verfügt über 190 individuell gestaltete Zimmer, eine großzügige Open Lobby mit Restaurant, Bar und Terrasse sowie 14 Veranstaltungsräume auf über 900 Quadratmetern. NYX Hotels, Teil der Leonardo Hotelgruppe, steht für urbanen Lifestyle, Kunst und lokale Kultur.

Unsere Meinung

Wir können nichts zum Restaurant sagen. Es liegt JWD, wie man in Berlin sagt (jot-wie-de – janz weit draussen). Wir wurden schon zwei Mal von der PR Abteilung zum Probe-Essen eingeladen und haben uns doch gedrückt. Es gibt so viele gute Restaurants in Berlin. Da will man nicht ans andere Ende der Stadt 45 Minuten fahren, wenn man nicht muss. Und man muss ja danach auch wieder zurück. Vielleicht anstelle eines Flughafen Hotels (15 Auto-Minuten) – aber wer steigt am BER um? Hoffentlich wird das Konzept von Mulack mit Gästen belohnt! Falls Sie mal da waren, bitte berichten Sie doch!