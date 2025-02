Großes Feinschmecker-Special: Spitzengastronomie in Deutschland zeigt internationales Niveau. Aktueller Genuss-Guide: „Die 500 besten Restaurants in Deutschland 2025“

Umfangreicher Gastro-Schwerpunkt in der aktuellen Ausgabe des Feinschmeckers. Gastro Awards 2025: Der Feinschmecker zeichnet zwölf Persönlichkeiten und Konzepte aus

Der Feinschmecker feiert die deutsche Gastronomie: Ein umfangreiches Dossier in der neuen Ausgabe von Der Feinschmecker (#3/2025) stellt aktuelle Trends in der Spitzenküche vor und lässt einige der klügsten Köpfe der Branche zu Wort kommen. Die Gastronomen Vincent und Eva Klink (Restaurant „Wielandshöhe“ in Stuttgart) erzählen, warum sie für die Rekrutierung von Personal auf Quereinsteiger setzen. Spitzenkoch Sven Elverfeld ist nicht nur seit 25 Jahren im Wolfsburger „Aqua“ höchst erfolgreich, sondern hat mit seinem empathischen Führungsstil auch viele Köche ausgebildet, die Karriere gemacht haben – eine eindrucksvolle Liga. Der Chef der Köche-Vereinigung Jeunes Restaurateurs Deutschland, Oliver Röder, berichtet von seinem Austausch mit Politikern in Berlin.

Die Redaktion zeichnet 2025 Persönlichkeiten und gastronomische Konzepte in zwölf Kategorien mit den Gastro-Awards aus – von „Aufsteiger des Jahres“ bis „Lebenswerk“.

Das sind die Preisträger:

Restaurant des Jahres: Louis (Saarlouis)

(Saarlouis) Koch des Jahres: Benjamin Chmura , Tantris (München)

, Tantris (München) Aufsteiger des Jahres: Lasse Knickrehm , Ahlmanns (Kiel)

, Ahlmanns (Kiel) Junge Konzepte: Pankratz (Mainz)

(Mainz) Patissière des Jahres: Larissa Metz , Vendôme (Bergisch Gladbach)

, Vendôme (Bergisch Gladbach) Gastgeber des Jahres: Oliver Kraft , Lorenz Adlon (Berlin)

, Lorenz Adlon (Berlin) Sommelier des Jahres: Marco Franzelin , Sonnora (Dreis)

, Sonnora (Dreis) Gasthaus des Jahres: Zum Klosterbräu (Neuburg an der Donau)

(Neuburg an der Donau) Nachhaltigkeit: Restaurant 1950 (Hayingen, Schwäbische Alb)

(Hayingen, Schwäbische Alb) Innovation des Jahres: Bonvivant Cocktailbar (Berlin)

(Berlin) Rundumerlebnis des Jahres: Lakeside (im Hotel The Fontenay, Hamburg)

(im Hotel The Fontenay, Hamburg) Lebenswerk je für Bobby Bräuer, Ess.Zimmer (München) und Lutz Niemann, Orangerie (Timmendorfer Strand)

Getestet und bewertet: „Die 500 besten Restaurants in Deutschland 2025“.

Für diesen Guide testete das erfahrene Tester-Team des Feinschmeckers Gastro-Adressen in ganz Deutschland – jedes Jahr neu. Immer anonym und unabhängig. Die besten 500 Restaurants erhalten anschließend jeweils eine Bewertung von bis zu fünf Feinschmecker-„F“.

„Vergessen wir die Klagen über die neue Sparsamkeit der Gäste oder die Schwierigkeiten, Menschen für den Job in der Gastronomie zu begeistern: Wir haben allen Grund, auf die Restaurantszene in Deutschland anzustoßen! Viele hochklassige Restaurants zeigen ein Niveau, das sich vor Paris oder New York nicht verstecken muss“, zeigt sich Gabriele Heins, Chefredakteurin von Der Feinschmecker, begeistert.

5 „F“: Fünfzehn Köche mit höchster Feinschmecker-Bewertung

Insgesamt fünfzehn Köche erhalten 2025 die höchste Bewertung der Redaktion mit fünf Feinschmecker-„F“. Einige davon sind bereits viele Jahre an der Spitze vertreten: Edip Sigl („es:senz“, Grassau) und Benjamin Chmura („Tantris“, München) sind zum ersten Mal in der Top-Kategorie.

Christian Bau , „Victor’s Fine Dining“, Perl

, „Victor’s Fine Dining“, Perl Jan-Philipp Berner , „Söl’ring Hof“, Sylt

, „Söl’ring Hof“, Sylt Sven Elverfeld , „Aqua“, Wolfsburg

, „Aqua“, Wolfsburg Jan Hartwig , „JAN“, München

, „JAN“, München Claus-Peter Lumpp , „Bareiss“, Baiersbronn

, „Bareiss“, Baiersbronn Torsten Michel , „Schwarzwaldstube“, Baiersbronn

, „Schwarzwaldstube“, Baiersbronn Marco Müller , „Rutz Restaurant“, Berlin

, „Rutz Restaurant“, Berlin Tohru Nakamura , „Tohru in der Schreiberei“, München

, „Tohru in der Schreiberei“, München Clemens Rambichler , „Sonnora“, Dreis

, „Sonnora“, Dreis Thomas Schanz , „schanz.restaurant“, Piesport

, „schanz.restaurant“, Piesport Hans Stefan Steinheuer & Christian Binder , „Steinheuers Restaurant“, Bad Neuenahr-Ahrweiler/Heppingen

& , „Steinheuers Restaurant“, Bad Neuenahr-Ahrweiler/Heppingen Joachim Wissler , „Vendôme“, Bergisch Gladbach

, „Vendôme“, Bergisch Gladbach Benjamin Chmura , „Tantris“, München

, „Tantris“, München Edip Sigl, „es:senz“, Grassau

„Leider muss man die Chefinnen am Herd immer noch mit der Lupe suchen. Die gute Nachricht: Es gibt aber immer mehr starke Sommelièren und Restaurantleiterinnen. Sie tragen wesentlich dazu bei, dass uns die Gastronomie entspannte und inspirierende Auszeiten vom Alltag und unvergessliche Erlebnisse schenkt“, so Chefredakteurin Gabriele Heins.

Unter feinschmecker.de/best-of finden sich online die „500 besten Restaurants in Deutschland“; außerdem ein „Best of“ aller von der Redaktion empfohlenen Genussadressen: von deutschen Weingütern über Bäcker, Cafés, Röstereien und Metzger bis hin zum Top­-Olivenöl und den 100 besten Restaurants der Welt. Alle Adressen und Auszeichnungen werden ständig aktualisiert.

Beste Restaurants 2025 online:

https://www.feinschmecker.de/best-of/restaurant-adressen

Beste Köche 2025 online:

https://www.feinschmecker.de/best-of/deutschlands-beste-köche

Gastro-Awards 2025 online:

https://www.feinschmecker.de/gastro-awards

