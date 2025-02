YOSO mit Asian Comfort Food-Konzept wiedereröffnet

PURS Hotels feiern die Wiedereröffnung des Restaurants YOSO mit einem neuem Konzept. Ab dem 21. Februar 2025 bringt das Fine Dining Restaurant PURS mit dem „YOSO – Asian Comfort Food“ die Vielfalt der asiatischen Wohlfühlküche nach Andernach – mit der unverwechselbaren Handschrift von Peter Fridén, Küchenchef des Sternerestaurants PURS und des YOSO.

Das YOSO – Asian Comfort Food vereint traditionelle Gerichte mit aktuellen Trends der Streetfood-Kultur aus Japan, Südkorea, China, Taiwan, Hongkong, Vietnam und Singapur. Bekannte Aromen überraschen im YOSO in außergewöhnlichen Kombinationen. Von den beliebten Bao Buns aus Taiwan über Dim Sum bis hin zu Ramen-Variationen und der koreanischen Pocha-Esskultur – das Restaurant präsentiert eine Vielzahl an Gerichten neu interpretiert, die in mehreren Gängen zum Teilen oder auch einzeln in einer entspannten Atmosphäre genossen werden können.

Besonderen Wert legt Peter Fridén im YOSO auf die Vielfalt der Zubereitungsarten: Roh, gedünstet, gekocht, gegrillt, frittiert oder mariniert. Die asiatische Küche bietet nahezu grenzenlose kreative Möglichkeiten, die im YOSO gekonnt umgesetzt werden. Begleitet wird das kulinarische Erlebnis von einer sorgfältig ausgewählten Getränkeauswahl, darunter asiatische Biersorten und ein einfaches Weinbar-Modell.

„Mit dem neuen Konzept YOSO – Asian Comfort Food bauen wir eine Brücke zu unserem PURS Luxury Boutique Hotel & Restaurant, dessen Gesamtkonzept der Philosophie des Wabi-Sabi gewidmet ist. Wir sehen das neue YOSO als Ergänzung für unser Sternerestaurant PURS New Nordic Japanese Cuisine – hier bieten wir eine Fine Dining Experience, während das YOSO für Authentizität und erschwingliches Essen in einer lockeren Umgebung steht. Wir freuen uns nicht nur unsere Hotelgäste mit dem neuen Konzept zu begeistern, sondern auch Menschen aus Andernach und der nähren Umgebung“, betont Gerhard Pohl, Geschäftsführer der PURS Hotels im Gourmet Report Gespräch.

Öffnungszeiten und Take-Away-Service

Das YOSO ist von Freitag bis Dienstag ab 18 Uhr geöffnet (Mittwoch und Donnerstag sind Ruhetage). Sonntags bietet das Restaurant ein besonderes Mittagsangebot ab 12 Uhr an. Zusätzlich steht an allen Öffnungstagen ein Take-Away-Service ab 17 Uhr zur Verfügung, der es Gästen ermöglicht, die kulinarischen Highlights auch zu Hause zu genießen.

Über PURS Fine Hotels & Restaurants:

Zur Dachmarke PURS Fine Hotels & Restaurants in Andernach am Rhein gehören das PURS Luxury Boutique Hotel & Restaurant – das Hotel ist Mitglied der renommierten Hotelkooperation Relais & Châteaux und das Restaurant PURS New Nordic Japanese Cuisine unter der Leitung von Peter Fridén ist mit einem Michelin Stern ausgezeichnet –, Am Ochsentor PURS Classic Boutique Hotel mit der authentisch italienischen Trattoria Ai Pero und dem Convent PURS Luxury Living & Events sowie das Restaurant YOSO – Asian Comfort Food. Die Hotels und Restaurants bringen leisen Luxus und ein außergewöhnliches Ambiente nach Andernach. Die Stadt am Rhein gilt als eine der ältesten Städte Deutschlands – hier treffen Geschichte und die Moderne der PURS Fine Hotels & Restaurants aufeinander und schaffen besondere Orte für Besucher aus aller Welt.

WEB: https://purs.com/

