Die Hochsaison auf den Balearen ist in vollem Gange. Der Sommer auf den Balearen bietet eine große Auswahl an Festen und Veranstaltungen, die einen Einblick in die Kultur ermöglichen. Auch sportlich haben die Inseln in den Sommermonaten zahlreiche Sportevents zu bieten.

Neuigkeiten der Balearischen Inseln

Hier finden Sie Informationen über aktuelle Entwicklungen, Nachhaltigkeit, Gastronomie und Veranstaltungen auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera:

Gastronomie

Vom 5. bis 9. September finden auf Menorca die Fiestas de la Mare de Deú de Gràcia in Mahón auf Menorca statt. Das traditionelle Fest bietet Live-Musik, Umzüge, kulturelle Events, Paraden, Tänze und auch gastronomisch einige Highlights. Am letzten Tag findet am Hafen von Mahón eine Feier statt. Wenn Sie mehr über diese Festlichkeiten erfahren möchten, klicken Sie hier.



Am ersten Septemberwochenende findet auch in diesem Jahr wieder die Fira del Meló in Vilafranca de Bonany auf Mallorca statt, bei dem es einen Wettbewerb um die größte mallorquinische Melone gibt. Besucher finden auf dem Fest auch einen Markt mit lokalen Produkten und Live-Musik.

Sport

Vom 26. Juli bis zum 2. August findet die Regatta Copa del Rey in Palma statt, eine der größten Segelregatten im Mittelmeer, die in der Bucht von Palma ausgetragen wird und sich zu einem wichtigen Ereignis im weltweiten nautischen Kalender entwickelt hat. Weitere Informationen finde Sie hier.

Des Guell a Lluc a peu 2025: Am ersten Samstag im August findet jährlich die Nachtwanderung Guell a Lluc a peu statt. Die Wanderung beginnt um 23 Uhr auf der Plaça Guell und hat das Kloster Lluc zum Ziel. Jedes Jahr nehmen zehntausende Teilnehmer an diesem Marsch zur Pilgerstätte Lluc teil. Die Strecke beläuft sich insgesamt auf ca. 48 km und die Wanderung dauert insgesamt ca. 8 bis 13 Stunden. Teilnehmer, die nicht die ganze Strecke wandern möchten, können auch an anderen Punkten dazustoßen. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kultur

Vom 09. Juli bis zum 7. August findet der Sunset Market in Puerto Portals auf Mallorca statt. Der Markt bietet von 18:00 Uhr bis Mitternacht um die 20 Stände mit trendigem Kunsthandwerk, Accessoires, Schmuck, Dekoration und Essen. Außerdem gibt es Live-Musik und Aktivitäten für Kinder. Ein Besuch des Markts ist das perfekte Abendprogramm für warme Sommernächte.



Das Festival Es Jardí Music Boutique im Aquapark von Calvià bietet vom 10. Juli bis zum 22. August freitags, samstags und sonntags Konzerte von bekannten Künstlern. Dazu gibt es viele Essens- und Getränkestände, die das musikalische Programm noch abrunden.



Vom 1. bis 3. August findet das Festival Cap Rocat statt. Es bietet Liebhabern der klassischen Musik ein eindrucksvolles musikalisches Erlebnis in einer einzigartigen Kulisse, dem Hotel Cap Rocat. Weitere Informationen zum Programm gibt es hier.



Das Cranc Illa de Menorca Festival in Cala Figuera – Maó findet vom 25. bis 28. September statt. Die Veranstaltung bietet ein vielfältiges Programm, das neben bereits etablierten Bands, international und lokal bekannten Namen auch unentdeckte Talente umfasst. Weitere Informationen finden Sie hier.



Bis zum 24. September findet noch das Internationale Musikfestival von Deià statt. Hier wird ein umfangreiches Programm geboten, bei dem Besucher:innen gute Musik genießen können. Das Musikfestival findet seit 1978 jeden Sommer statt – mit klassischen Konzerten in malerischer Bergkulisse. Weitere Informationen finden sich hier.



Das Ensemble Tramuntana wurde 2014 unter der Leitung von Barry Sargent gegründet, mit der Idee, das Talent der Musiker der Balearen zu nutzen. Das Ensemble Tramuntana variiert je nach Repertoire in seiner Besetzung: von kleinen Kammerensembles bis hin zum klassischen Orchester mit Bläsern. Es interpretiert Werke aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert auf historischen Instrumenten und präsentiert auch gerne Programme mit Werken aus dem 20. Jahrhundert auf klassischen Instrumenten. Im Sommer finden zahlreiche Konzerte des Ensembles statt. Eine Übersicht der Termine finden Sie hier.