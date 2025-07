Roxana und Maximilian Kühbeck: Restaurant Esszimmer Berchtesgaden

Restaurant Esszimmer Berchtesgaden in die unabhängige Weltunion der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants aufgenommen und mit dem Toques d’Or geehrt sowie Roxana und Maximilian Kühbeck zum berufenen Toques d’Or-Chef ernannt.

Engagement um das Kultur-Thema „Gesunde Ernährung mit natürlichen Lebensmitteln der Top-Qualität“

Das Restaurant Esszimmer findet man in Berchtesgaden-Nonntal, im äußersten Südosten Oberbayerns, grenznahe dem österreichischen Salzburg. Der Ort zwischen 1102 und 1105 als Ansiedlung der Klosterstiftung berthercatmen urkundlich erwähnt worden, dem als Kollegiatstift bereits 1156 die Forsthoheit und damit verbunden auch die Schürffreiheit auf Salz und Metall gewährt wurde. Salz- und Metallgewinnung sorgten für einen ersten wirtschaftlichen Aufschwung und ließen den Ort zu einem Markt heranwachsen. Die Pröpste der Augustiner-Chorherren weiteten ihn zum Hauptort eines Territoriums aus, das bereits ab 1294 „weltlich“ eigenständig war. Von 1559 bis 1803 bildete Berchtesgaden das geistliche und weltliche Zentrum des zur Fürstpropstei Berchtesgaden erhobenen Klosterstifts, und die Fürstpröpste regierten von dort aus über das zwar kleine aber reichsunmittelbare Fürstentum Land Berchtesgaden bzw. Berchtesgadener Land, das seit 1973 als namensgebende Südregion, Teil des Landkreises Berchtesgadener Land ist.

Seit Oktober 2016 führen Roxana und Maximilian Kühbeck, das kleine Restaurant im Berchtesgadener Nonntal. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, regionale & traditionelle Produkte die jeder kennt, neu auf den Teller zu bringen. Die Lieferanten wurden bewusst ausgewählt, da diese, wie auch sie selbst, stets darauf achten Qualität abzuliefern.

Qualität-regional-BIO

Dies sind die drei Säulen Ihres Schaffens. Am wichtigsten ist bei Ihnen die höchste Qualität und der optimale Geschmack der verwendeten Lebensmittel. Zudem achten sie sehr darauf, dass sie diese von kleinen Produzenten aus ökologischer und nachhaltiger Landwirtschaft beziehen. Da der Geschmack und die Qualität im Vordergrund stehen, sind sie regional Bio!

Diese Auszeichnung ist die höchste Ehre für Restaurants. Denn in den Kreis der Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants kann man nur ernannt werden. Die Toques d’Or ausgezeichneten Restaurants, Chefs und Maîtres sehen sich als Bewahrer und Hüter der Ess- und Lebenskultur und vereinigen gegenwärtig über 2000 Spitzenköche und Restaurants weltweit. Das Toques d’Or ausgezeichnete Restaurant verpflichtet sich, den strengen Ehrenkodex, die Lebensmittel-Charta und die Garantie-Urkunde einzuhalten und dadurch die große Tradition des Essens und Trinkens als Teil der Ess-Kultur zu fördern.

Zur Ernennung sind 2 Paten obligatorisch, diese sind die berufenen Toques d’Or-Chefs Karl und Rudolf Obauer vom gleichnamigen Restaurant in Werfen.

Ausgeprägte berufliche Ehre und das Handwerksethos stehen an erster Stelle.

Restaurant-Atmosphäre in über 500 Jahren altem Gebäude

Sie genießen Ihren Aufenthalt in einem Ihrer zwei Räumlichkeiten. Zum einen können Sie ganz entspannt im kleinen gemütlichen Gastraum unter dem Gewölbe, oder exklusiv an Ihrem Kitchentable Platz nehmen.

Seit Frühjahr 2021 wurde das Restaurant um einen Außenbereich vor dem Lokal erweitert.

„Wir sind ein Restaurant mit Prinzipien. Neben den kompromisslosen Einkauf der nur bestmöglichen Waren in der Region, werden Sie auch bemerken, dass alles was Sie auf den Teller finden, von uns selbst mit Liebe und Leidenschaft zubereitet wurde“, so Toques d*Or-Chef Maximilian im Gourmet Report Gespräch.

Unter diesem Motto führen Roxana und Maximilian Kühbeck das kleine Restaurant. Vor allem ist Ihnen wichtig, dass Sie als Gast bei Ihnen einen entspannten sowie kulinarisch wertvollen Aufenthalt verbringen und mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gehen. Der Küchenstil ist als eine innovative Marktküche mit überwiegend BIO-Produkten aus der Region um das Berchtesgadener- und Salzburger Land zu bezeichnen.

Ausgezeichnete Geschmacksknospen und ein Hang zum Experimentellen: Das zeichnet Toques d’Or-Chef Maximilian aus – und natürlich seine Küche. Dafür steht er nämlich!

„Natürlich wird unsere Speisekarte an dieser Stelle stets aktuell gehalten. Da wir aber kompromisslos nur Produkte von den uns ausgewählten Lieferanten des Vertrauens beziehen und immer im Einklang mit den Jahreszeiten und regionalen Verfügbarkeiten arbeiten, kann es durchaus vorkommen, dass bei Ihrem Besuch das ein oder andere Gericht bereits umgeschrieben wurde. Die Güte des Lebensmittels ist uns wichtiger als die uneingeschränkte Verfügbarkeit“, so der Toques d’Or-Chef

In seinen Gerichten stecken nicht nur Leidenschaft, Fingerspitzengefühl und ganz viel Geschmack, sondern vor allen Dingen Kreativität! Toques d’Or-Chef Maximilian hat sich mit den Speisen im Restaurant Esszimmer bereits einen grünen Macaron für nachhaltige Gastronomie, das BIO-Zertifikat nach EG-Öko-Verordnung, eine Nominierung bei den World Luxury Restaurants Awards sowie den Toques d’Or Garantie-Stern, vergeben von seinen Gästen, erkocht.

„Ich habe mir im Alter von 26 Jahren, nach mehreren namenhaften Stationen in Salzburg, im Oktober 2016 mit meiner Frau einen Traum verwirklicht und unser kleines Restaurant eröffnet“ so Toques d’Or-Chef Maximilian Kühbeck

Seit 2016 Freude an der Arbeit und glückliche Gäste. Er vereint nun diese Aspekte in seinen lukullischen Kreationen. Im Restaurant Esszimmer treffen sich Tradition auf Innovation. Der Gast trifft auf ein Gourmet-Erlebnis für alle Sinne.

Die Speisen werden erst durch individuell darauf abgestimmte Getränke komplettiert. Und das Restaurant Esszimmer, wäre nicht das Restaurant Esszimmer, wenn es nicht auch dabei seine ganz persönliche Note einbringen würde. So lässt sich Roxana Kühbeck zu jedem Gericht das wirklich passende Getränk einfallen. Und mit eben diesen bringt sie frischen Wind in die traditionelle Getränkebegleitung eines Restaurants. Die Kreativität im Restaurant Esszimmer hört nämlich noch nicht auf, sobald das Essen angerichtet ist!

Auszeichnungen

-Seit 2019 im Guide Michelin empfohlen

-Seit 2020 im Gusto Guide mit 6+ Pfannen

-Seit 2021 Nennung im Gault Millau

-Seit 2021 grüner Stern für Nachhaltigkeit im Guide Michelin

-2021 2+ Sonnen im Savoir Vivre Magazin

-Seit 2022 Bio zertifiziert

-Seit 2022 Auszeichnung im Großen Guide mit 2 Hauben

-Seit 2022 Auszeichnung im Falstaff mit 2 Gabeln (86 Punkte)

-Seit 2022 Auszeichnung im Schlemmer Atlas mit 2+ Bestecken

-Seit 2023 Nominierung bei den World Luxury Restaurant Awards

2024 in Athen mit allen World Luxury Awards ausgezeichnet

-Seit 2024 mit 1 Toques d’Or von den Gästen ausgezeichnet

Berchtesgadener Esszimmer, Nonntal7, 83471 Berchtesgaden