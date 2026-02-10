Anlässlich seines 65-jährigen Bestehens blickt die Luxushotelmarke Four Seasons Hotels & Resorts auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die von bewusster Expansion und einer unverwechselbaren Servicekultur geprägt ist.

Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River

65 Jahre Four Seasons

Für 2026 kündigt das Unternehmen gezieltes Wachstum in Schlüsselmärkten wie Italien, Griechenland und Saudi-Arabien, eine erweiterte Residential-Kollektion und neuartige Reiseerlebnisse an, darunter der baldige Start der Four Seasons Yachts.

„Unser Jubiläum steht für unsere Werte und unseren Weg nach vorn. Exzellenz im Service, echte Fürsorge und zielgerichtete Innovation bleiben unsere Leitprinzipien“, erklärt Alejandro Reynal, President und CEO von Four Seasons, dem Gourmet Report. Das privat geführte Unternehmen, mehrheitlich im Besitz von Cascade Investment und der Kingdom Holding Company, setzt auf langfristige Stabilität und strategische Partnerschaften.

Geplante Luxus-Eröffnungen 2026: Von Venedig bis zum Roten Meer

Das globale Portfolio umfasst aktuell 135 Hotels und Resorts sowie 61 Residences. Die Expansion setzt auf ikonische Destinationen:

Europa: In Italien wird mit dem Danieli, A Four Seasons Hotel, Venice ein legendäres Wahrzeichen neu eröffnet. In Griechenland bringt das Four Seasons Hotel Mykonos zeitgemäßen Luxus auf die beliebte Insel. In der Schweiz etabliert The Park Gstaad, A Four Seasons Hotel alpinen Luxus.

In wird mit dem ein legendäres Wahrzeichen neu eröffnet. In bringt das zeitgemäßen Luxus auf die beliebte Insel. In der Schweiz etabliert alpinen Luxus. Naher Osten: Im Fokus steht Saudi-Arabien mit Projekten wie dem Four Seasons Resort and Residences Red Sea at Shura Island und dem Wellness-Resort Four Seasons Resort and Residences AMAALA .

Im Fokus steht mit Projekten wie dem und dem Wellness-Resort . Amerika & Asien: Highlights sind das Four Seasons Hotel and Residences Cartagena in Kolumbien, die Wiedereröffnung des Four Seasons Resort The Biltmore Santa Barbara und das Debüt in Hanoi mit dem Four Seasons Hotel Hanoi at Hoan Kiem Lake.

Bemerkenswert: Four Seasons kehrt nach über 20 Jahren nach Deutschland zurück und plant die Neupositionierung eines traditionsreichen Hauses in Berlin.

Neue Erlebniswelten: Yachten, Privatjets und kuratierte Routen

Four Seasons definiert erlebnisorientiertes Reisen neu:

Four Seasons Yachts: 2026 startet die „Four Seasons I“ zu Reisen im Mittelmeer und in der Karibik.

2026 startet die „Four Seasons I“ zu Reisen im Mittelmeer und in der Karibik. Four Seasons Private Jet Experience: Das exklusive Jet-Programm wird mit neuen Routen erweitert und verzeichnet eine außergewöhnlich hohe Gästeloyalität.

Das exklusive Jet-Programm wird mit neuen Routen erweitert und verzeichnet eine außergewöhnlich hohe Gästeloyalität. Multi-Property-Reiserouten: Neu kuratierte Reisen verbinden mehrere Häuser zu tiefgreifenden Erlebnissen, startend in Destinationen wie Bali, Spanien und Mexiko.

Expansion der Residential-Angebote: Vom Resort zur Standalone-Residence

Four Seasons festigt seine Führungsposition im Bereich Luxus-Residences. Derzeit werden 61 Projekte betreut, 65% der Entwicklungspipeline haben einen Residential-Anteil. Neben integrierten Residences in neuen Resorts (z.B. in Saudi-Arabien, Cartagena oder Gstaad) wächst das Portfolio an eigenständigen Four Seasons Private Residences. Kommende Standalone-Projekte entstehen unter anderem in Washington, D.C., im Dubai International Financial Centre, in Abu Dhabi, Las Vegas und Miami (Coconut Grove). Diese verbinden privaten Wohnkomfort mit dem unverwechselbaren Service von Four Seasons.

Fazit: Mit 65 Jahren ist Four Seasons weiterhin dynamisch. Die Marke kombiniert nachhaltiges Wachstum in globalen Luxusmärkten mit innovativen Produkten wie der Yacht und erweiterten Residential-Konzepten. Der Fokus bleibt auf serviceorientierten Erlebnissen, die die Marke auch in den nächsten Jahrzehnten definieren werden.

Informationen und Reservierungen unter fourseasons.com