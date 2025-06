Herausragendes Design, vielfältige Wassersportangebote und maßgeschneiderte Programme schaffen Momente des Abenteuers, der Entspannung und des Entdeckens an Bord der Four Seasons I, die erste der Four Seasons Yachts, die 2026 in See stechen wird.

Four Seasons Yachts

In Erwartung des Stapellaufs 2026 enthüllt Four Seasons I, das erste Schiff der Four Seasons Yachts Kollektion, spannende Details über das Marina-Erlebnis und das Programmangebot an Bord. Die innovative Quer-Marina – die sich über beide Seiten des Schiffs öffnet – bringt Gäste direkt auf Meeresniveau und ermöglicht so einen unvergleichlichen Zugang zum Wasser.

Die Quer-Marina ist ein neues Konzept in der maritimen Architektur. Sie umfasst zwei ausklappbare Plattformen – eine an Backbord, eine an Steuerbord – sowie eine großzügige Bar- und Loungefläche im Innenbereich. Insgesamt bietet die Marina auf ausgewählten Marina Days bis zu 676 Quadratmeter (7.275 Quadratfuß) Fläche für Wassersport, Wellness, Aktivitäten, Entspannung, kulinarische Genüsse und mehr. Diese Angebote schaffen Erlebnisse, die den Geist maßgeschneiderter Yachtabenteuer für alle Gäste einfangen.

Die Marina Days finden auf den meisten Routen statt und führen zu Zielen wie Mayreau Island und der Soufrière Bay in der Karibik sowie dem Golf von Squillace und Monte Argentario im Mittelmeer. Diese Tage stehen ganz im Zeichen von Rückzugsorten, um friedliche und abgeschiedene Gewässer zu erkunden.

Design und Interieurs mit Riviera-Flair

Die innovative Quer-Marina unterscheidet sich von herkömmlichen, achtern positionierten Marinas, indem sie verbesserten Zugang zum Wasser, größere Vielseitigkeit und erhöhte Stabilität bietet. Auf zwei Decks verteilt, fasst sie bis zu 105 Gäste in den kombinierten Innen- und Außenbereichen, die Lounge, Bar sowie ein ausziehbares Deck mit Meerwasser-Pool und Liegestühlen umfassen. Zusätzlich stehen bis zu 351 Quadratmeter (3.778 Quadratfuß) Erweiterungsfläche für die Wassersportplattform zur Verfügung, die direkten Zugang zum Wasser bietet und viele Möglichkeiten für weitere Entdeckungen auf See schafft.

Tillberg Design of Sweden, bekannt für seine skandinavische Ästhetik und Expertise in Yachtdesigns, gestaltete das Interieur der Marina so, dass es die Eleganz der wohnlichen Suiten an Bord widerspiegelt. „Unser Design legt den Fokus auf eine nahtlose Verbindung zum Meer und vereint Ästhetik und Funktionalität“, erklärt Fredrik Johansson, Partner und Executive Director bei Tillberg Design of Sweden. „Inspiriert von den Terrassen in Südfrankreich, wollten wir diese Atmosphäre ungezwungener Eleganz an Bord bringen.“

Exklusive Marina-Erlebnisse

An den speziell festgelegten Marina Days, an denen das Schiff vor Anker liegt, verwandelt sich die Four Seasons I in einen maritimen Erlebnisbereich, der Gästen eine neue Perspektive direkt auf Meeresniveau bietet.

Frühaufsteher starten mit Yoga an Deck in den Tag, gefolgt von Smoothies nach dem Training und geführten Meditationssitzungen. Im Laufe des Tages wird die Marina zum lebendigen Treffpunkt, an dem Gäste erlesene Getränke genießen können, während sie den Blick auf postkartenreife Buchten und Küstenabschnitte schweifen lassen.

Fitnessbegeisterte können sich mit elektrischen Hydrofoils und Wasserbikes auspowern, während Gäste, die es ruhiger angehen möchten, traditionelle Kajaks oder aufblasbare Wasserboards nutzen können. Für entspannte Küstenerkundungen stehen Pedalboards bereit, mit denen sich Uferlinien im eigenen Tempo entdecken lassen. Wer das Wasser lieber in der Nähe des Schiffs genießen möchte, kann den geschützten Meerwasser-Pool auf der schwimmenden Plattform nutzen.

„Unsere Gäste werden faszinierende Destinationen, traumhafte Buchten und versteckte Küstenabschnitte erkunden – auf Kajaks, Paddleboards und Superyacht-Wasserspielzeugen, die es ermöglichen, scheinbar mühelos über das Wasser zu gleiten“, so Tim Littley, Vice President Itinerary and Planning bei Marc-Henry Cruise Holdings LTD, Mitinhaber und Betreiber von Four Seasons Yachts, im Gourmet Report Gespräch. „Diese Marina-Tage eröffnen ein neues Element von Entdeckung und Spaß, und wir freuen uns darauf, unseren Gästen dieses einzigartige Erlebnis zu bieten.“

Grand Touring Experience

Die Grand Touring Experience bietet eine stilvolle Möglichkeit, die schönsten Küsten der Welt zu entdecken. Sie umfasst zwei maßgeschneiderte Erlebnisse für Gäste während des Ankerliegens und in ausgewählten Häfen – den Limo Tender und den Beachlander.

Der Limo Tender ist ein individuell zugeschnittenes, umfassendes Erlebnis auf einem maßgefertigten 10-Meter-Boot (32 Fuß), das auf den meisten Reisen verfügbar ist. Diese Fahrt bietet eine exklusive und anpassbare Möglichkeit, ein Reiseziel mit privatem Service und eigenem Kapitän zu erkunden – sei es für einen Gruppenausflug oder eine romantische Fahrt zu zweit.

Der Beachlander hingegen ist ein schnelles, abenteuerbereites 10-Meter-Ribeye-Boot (32 Fuß), das Zugang zu exklusiven Beach Clubs, abgelegenen Buchten, lebendigen Riffen zum Schnorcheln und malerischen Küsten ermöglicht.

Die ersten Reisen starten 2026. Alle Routen unter www.fourseasonsyachts.com

Marc-Henry Cruise

Marc-Henry Cruise Holdings LTD gehört dem Unternehmer Nadim Ashi, der zugleich Executive Chair ist. Ashi ist Gründer und CEO von Fort Partners, einem Immobilienentwicklungsunternehmen mit Sitz in Florida sowie Büros in New York und London. Fort Partners setzt auf Exzellenz, indem es langfristig werthaltige Projekte mit klarer Vision und strategischer Umsetzung realisiert. Die enge und erfolgreiche Partnerschaft mit Four Seasons umfasst Projekte von Palm Beach bis zum Surf Club in Miami, die in Zusammenarbeit mit renommierten Designern umgesetzt werden – mit weiteren Projekten in Planung. Flaggschiff der Firma ist der Surf Club in Surfside, Florida, der Four Seasons Hotel und Residenzen am Surf Club beheimatet. Ashis Vision wird nun durch die Partnerschaft mit Four Seasons auf den Bereich Luxusyachten ausgeweitet.

Dieses Projekt vereint das Luxusyacht-Unternehmen Marc-Henry Cruise (Mitinhaber und Betreiber), Four Seasons Yachts und den renommierten italienischen Schiffbauer Fincantieri mit der Expertise von Four Seasons in der Luxushotellerie. Mit ausschließlich Suiten im Wohnstil setzt Four Seasons I, das erste Schiff der Four Seasons Yachts Flotte, einen neuen Standard für Luxus auf See. Zu den Highlights an Bord zählen die 927 Quadratmeter (9.975 Quadratfuß) große Funnel Suite mit raumhohen, gebogenen Panoramafenstern – dem größten durchgehenden Glasmodul auf See – sowie eine maßgeschneiderte Quer-Marina mit weitläufigen Öffnungen von Backbord bis Steuerbord. Das zweite Schiff der Flotte, Four Seasons II, wird 2027 in Dienst gestellt.