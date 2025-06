Farm-to-Table-Dinner: Kulinarik, Kultur und Kirschblütenzauber unterm Kirschbaum. Küchenchef Christian Heymer und Biohof-Köchin Rahel Volz laden zu exklusiven Sommer-Dinnern auf der Obstwiese des Biohof Werder (Brandenburg).

Christian Heymer, fritz am markt

Christian Heymer

Ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis erwartet Gäste Ende Juni und Anfang Juli im brandenburgischen Plessow: Unter dem Motto „Unterm Kirschbaum – Farm to Table“ servieren Christian Heymer vom Restaurant fritz am markt und Rahel Volz vom Biohof Werder ein sommerliches 6-Gänge-Menü – mitten auf der idyllischen Obstwiese, unter alten Kirschbäumen und mit direktem Blick auf grasende Wasserbüffel.

Genuss mit Herkunft: regional und saisonal

Im Mittelpunkt des Abends stehen regionale Zutaten direkt vom Biohof Werder und seinen Partnerbetrieben. Das Küchenteam – bestehend aus Christian und Biohof-Köchin Rahel – verbindet moderne Genusskunst mit bodenständiger, saisonaler Hofküche. Dabei gilt ein klares Credo: regional und saisonal. Serviert werden kreative Gerichte mit– begleitet von sorgfältig ausgewählten Weinen aus der Region.

Ein Abend voller Atmosphäre, Aromen und Anekdoten

Die Gäste erwartet mehr als ein klassisches Dinner. Bereits der Auftakt des Abends ist besonders: Eine Farm-Tour im Kremser-Wagen führt über das Gelände des Biohofs, inklusive Büffel-Watching mit Bauer Jochen, der spannende Einblicke in die Haltung der Moorbüffel und das Hofleben gibt. Zwischen den einzelnen Gängen sorgen humorvolle und hintergründige Geschichten rund um Landwirtschaft, Lebensmittel und Landleben für eine unterhaltsame Begleitung. Gedeckt wird an einer langen, festlich geschmückten Tafel direkt unter Kirschbäumen.

Termine, Plätze & Buchung

27. Juni sowie 4. + 5. Juli, jeweils ab 17 Uhr

Obstwiese des Biohof Werder, Plessow

Die Teilnahme ist auf jeweils 26 Personen pro Abend begrenzt.

Preis pro Person: 149 Euro, inklusive 6-Gänge-Menü, Weinbegleitung und Farm-Tour.

Online Reservierung: Hier!

Jochen Fritz, Biohof Werder

Biohof Werder

Der Biohof Werder, geführt von drei Bauernfamilien von Schmeling, Fritz & Volz sowie Brandt & Rank, betreibt ökologischen Landbau in der Region Werder, Potsdam und Berlin. Der Agraringenieur Jochen Fritz, ursprünglich aus Süddeutschland, berät seit vielen Jahren Biobetriebe und setzt sich für eine ökologisch-bäuerliche Landwirtschaft ein. Gemeinsam mit seinen Partnern hält er eine 30-köpfige Wasserbüffelherde, die auf Feuchtwiesen am Ortsrand von Plessow und im Naturschutzgebiet „Wolfsbruch“ auf der Insel Töplitz weidet. Diese genügsamen Tiere eignen sich hervorragend zur Pflege von Naturschutzflächen. Der Biohof bietet zudem Eier von Freilandhühnern, Lamm- und Hähnchenfleisch sowie zur Kirschsaison Kirschen zur Selbsternte an.

www.biohof-werder.de

Restaurant fritz am markt

Das Restaurant fritz am markt am historischen Marktplatz in Werder an der Havel steht für eine kreative Brandenburger Küche, beste regionale Produkte und herzliche Gastlichkeit. Das Restaurant wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter vom Feinschmecker Guide „TOP 500 Restaurants für jeden Tag“ als bestbewertetes Restaurant in Berlin und Brandenburg. Das Restaurant bildet eine Einheit mit dem angeschlossenen Hotel mein.werder, das ein Haus der Marke mein.lieblingsort ist.

www.meinwerder-hotel.de

Küchenchef Christian Heymer

Küchenchef Christian Heymer verbindet traditionelle Kochkunst mit modernen Akzenten. Sein Ansatz: Regionale Zutaten neu denken und mit Liebe zum Detail auf den Teller bringen. Dabei sprechen die Gerichte alle Rezeptoren der Zunge an. Heymer, der bereits in einigen renommierten Häusern tätig war, sorgt mit seiner kreativen Handschrift dafür, dass das fritz am markt eine kulinarische Institution bleibt.