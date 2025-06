Mit dem Einzug der warmen Jahreszeit beginnt auch im INDIA CLUB Berlin eine kulinarisch besondere Zeit. Seit Mai bringt Küchenchef Manish Bahunkhandi die indische Mango in einer Reihe kreativer und aromatisch ausgewogener Gerichte auf die Karte.

India Club Berlin – Manish Bahunkhandi: Mango Spezialitäten

Das Mango-Special umfasst ausgewählte Vorspeisen, Hauptgerichte, Desserts und Getränke, die die Vielseitigkeit dieser Frucht aufzeigen – von süß bis pikant, von cremig bis frisch.

In der nordindischen Küche hat die Mango einen festen Platz: Sie wird frisch genossen, zu Chutneys verarbeitet, in Currys integriert, als Lassi serviert oder als Dessert verfeinert – mal weich und reif, mal grün und säuerlich.

Während der Hauptsaison von April bis Juni hat die Mango in Indien kulinarisch Hochsaison.

Der INDIA CLUB greift diese kulinarische Tradition auf und präsentiert mit dem aktuellen Mango-Special eine Auswahl saisonaler Gerichte, die das Potenzial der indischen Mango in vielfältigen Zubereitungen zeigen – authentisch, kreativ und zeitgemäß interpretiert.

Ob als einzelner Akzent oder als roter Faden durch das Essen – die indische Mango ist in jeder Komposition klar erkennbar und fein abgestimmt in Szene gesetzt.

Auswahl der Gerichte im Mango-Special

Garnelen mit Kreuzkümmel und Minze (Prawn Burn Cumin Salad) – mit frischer Mango, Kresse und leichter Schärfe

– mit frischer Mango, Kresse und leichter Schärfe Ente mit knusprigem Fladenbrot, Paprika und süß-saurer Mangosauce (Duck Crispy Bread Salad) – kontrastreich und aromatisch

– kontrastreich und aromatisch Lachsfilet in südindischem Curry mit Mango und Curryblättern (Alleppey Salmon Curry) – cremig, würzig, fruchtbetont

– cremig, würzig, fruchtbetont Jakobsmuscheln auf Mango-Salat mit Granatapfel (Scallop Mango Salad) – leicht, frisch, mit feiner Textur

– leicht, frisch, mit feiner Textur Hähnchencurry mit süß-scharfer Mangosauce und Senfsaat (Sweet and Spicy Chicken Curry) – ein Spiel aus Tiefe und Fruchtigkeit

– ein Spiel aus Tiefe und Fruchtigkeit Klassischer Mango Lassi mit Kardamom – cremig und kühlend, wie in Delhi serviert

– cremig und kühlend, wie in Delhi serviert Hausgemachtes Mango-Safran-Kulfi mit Pistazien – traditionelles Eis-Dessert

Für Küchenchef Manish Bahunkhandi ist die Mango seit jeher eine besondere Zutat. In jedem Jahr entwickelt er zur Saison neue Gerichte, um die unterschiedlichen Facetten dieser Frucht hervorzuheben – sei es durch Temperatur, Konsistenz oder Gewürzbegleitung. Mal zeigt sich die Mango als cremige Basis, mal als frische Einlage oder feinfruchtige Sauce. Allen Gerichten gemeinsam ist eine Balance aus Süße, Säure, Schärfe und Tiefe.

Der INDIA CLUB Berlin ist ein elegantes Restaurant im Herzen der Hauptstadt, das für seine authentische indische Küche und erstklassigen Service bekannt ist. Unter der Leitung von Manish Bahukhandi, einem international anerkannten Meister der „rustic cuisine„, bietet der INDIA CLUB eine kulinarische Erfahrung, die Authentizität mit Innovation verbindet. Mit seiner Erfahrung in Spitzenrestaurants wie dem Hotel „The Oberoi“ in Neu-Delhi, dem Club „Taj Mount Road“ in Chennai und dem 5-Sterne-Hotel „The Claridges“ hat er sich einen Namen als Experte für traditionelle nordindische Küche gemacht. Bahukhandi sorgt dafür, dass Liebhaber*innen der indischen Küche nicht mehr unbedingt nach Delhi oder London reisen müssen, um auf ihre kulinarischen Kosten zu kommen. Das stilvolle Interieur des Restaurants schafft eine einladende Atmosphäre, die Gäste in eine andere Welt entführt. Der INDIA CLUB bietet eine vielfältige Speisekarte mit traditionellen Gerichten und modernen Interpretationen, die alle mit frischen Zutaten und originalen indischen Gewürzen zubereitet werden.

https://www.india-club-berlin.com