Zutritt ab 18 Jahren! Günstig essen im Knast. Exklusiv von Dienstag bis Donnerstag: Ein Best-of der Karte zum Teilen mit viel Genuss zum fairen Preis im Restaurant im ehemaligen Frauengefängnis in Berlin-Lichterfelde

THE KNAST Berlin – Käseplatte ©FlorianKroll

Günstig essen im Knast

Im Restaurant THE KNAST bekommen Gäste ab sofort unter der Woche – immer dienstags bis donnerstags – in zwangloser Atmosphäre das lässige Dinner-Konzept „Tisch voll“ serviert. In perfekten Portionen zum Teilen präsentiert die Küche ein Best-of ihrer kreativen Kompositionen aus dem saisonalen Menü. In perfekten Portionen zum Teilen präsentiert die Küche ihre kreativen Kompositionen der Saison. Ob mit Lieblingsmenschen, im Freundeskreis oder mit Kollegen direkt nach der Arbeit, lehnt man sich zurück und lässt den Genuss auf sich zukommen.

„Manchmal will man einfach plaudern und sich um nichts kümmern“, meint Geschäftsführerin Janina Atmadi, „wir schaffen den lässigen Rahmen, in dem man sich wie zu Hause fühlt, nur mit dem Unterschied, dass wir den Tisch mit tollen Leckereien beladen.“

THE KNAST Berlin – Tartar ©FlorianKroll

Für 99 Euro erhalten bei „Tisch voll“ zwei Personen unter der Woche eine Vielzahl an kleinen, raffinierten Köstlichkeiten, die vom aktuellen Menü inspiriert sind, Käseplatte inklusive. Außerdem werden dazu zwei ausgewählte Gläser Wein und Wasser serviert. Auf Wunsch und gegen Aufpreis kann der Wein auch individuell ausgesucht werden.

Für die lockere Atmosphäre, in der die After-Work-Experience zum entspannten Erlebnis wird, ist ebenfalls gesorgt. Auch spontane Gäste finden an den Hochtischen ein geselliges Plätzchen für ihren „Tisch voll“-Genuss.

THE KNAST Berlin – ab 18 Jahre ©FlorianKroll

Wie bei allen Angeboten am Kulturstandort im ehemaligen Frauengefängnis in Berlin-Lichterfelde gilt auch bei „Tisch voll“: Zutritt ab 18 Jahren. Das Restaurant THE KNAST ist von Dienstag bis Samstag zwischen 17:00 und 23:00 Uhr geöffnet.

www.theknast.de