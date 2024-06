Erwachsenen Restaurant “The Knast” startet in Berlin

Gastronomie des ehemaligen Frauengefängnisses öffnet – für alle Ü18

Erwachsenen Restaurant The Knast, Berlin

Erwachsenen Restaurant “The Knast” Berlin

Bisher machte der Kulturstandort THE KNAST die Nacht zum Tag mit der Absinth- und Cocktailbar. Zur Sommersaison 2024 zeigt die einmalige Location in Berlin Lichterfelde-West, dass es auch andersrum funktioniert. Nun öffnet der Frauenknast die Tore zu seinem großzügigen Terrassen- und Restaurantbereich. Dann lädt THE KNAST bereits tagsüber mit außergewöhnlichem Ambiente und dazu ein, den Sommer hier in vollen Zügen zu genießen. Frisch dabei ist Stefan Pfeiffer.

Pfeiffer übernimmt den Küchenchefposten in der Küche des THE KNAST. Zuvor war er im Vox Restaurant des Grand Hyatt Berlin sowie im Sterne-Restaurant Zeitwerk in Wernigerode als Küchenchef tätig. “Mit Stefan Pfeiffer freuen wir uns über ein neues engagiertes und kreatives Teammitglied”, erklärt Geschäftsführerin Janina Atmadi dem Gourmet Report. “Bei seinen früheren Stationen hat er bereits sein Können unter Beweis gestellt und kreiert hier vor Ort tolle Brotzeiten, Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts für unser wechselndes À-la-Carte-Angebot, welche als Sharingkonzept oder auch klassisch genossen werden können.”

“Nach unserem Start mit THE KNAST Bar und unseren Kunstausstellungen mit prideArt Berlin e.V. möchten wir jetzt die wunderschönen Außen- und Gastronomiebereiche vor und hinter unseren historischen Mauern in Berlin-Lichterfelde bespielen”, sagt Atmadi. Für den kulinarischen Genuss zur Kaffeezeit steuert die Konditorei RABIEN frischgebackene Kuchen und Torten bei. Die Bar wird ergänzend zur Küche ein kleines, feines Sortiment an sommerlichen Drinks und Spritzvariationen anbieten, die vom erfahrenen Bar-Supervisor Nuri Oh kreiert werden. Zusätzlich gibt es eine Auswahl an Kaffee, Tee, Softgetränken, Bier, Wein, Crémant und Champagner.

Auch für den Schlechtwetter-Fall ist die Location bestens gewappnet. “Unser Indoor-Restaurantbereich ist bei Regen und kühleren Tagen bereits jetzt geöffnet und auch die Hochtisch-Unikate in der zukünftigen Lounge sind für ein lockeres Miteinander hervorragend geeignet”, versichert Geschäftsführerin Atmadi im Gourmet Report Gespräch. Außerdem freut sie sich, wenn alle Gäste über 18 Jahren noch etwas länger bleiben, um in ihrer THE KNAST Bar nach Gastronomieschluss die Nacht zum Tag zu machen.

Die Öffnungszeiten des Außenbereiches ab Mai: Ab Donnerstag, dem 23. Mai 2024 bis Samstag, 25. Mai, ab 14:00 Uhr. Danach mittwochs bis samstags ab 14:00 Uhr. Last order Küche: 21:00 Uhr. THE KNAST Bar mittwochs bis samstags im Anschluss an die Terrasse geöffnet (je nach Wetter), Mittwoch/Donnerstag bis 23:00 Uhr und Freitag/Samstag bis 01:00 Uhr.

Hinweise: Der Zugang zum gesamten Gelände ist erst ab 18 Jahren gestattet. In der Bar gilt eine strikte No-Photo-Policy, mit der sich Gäste beim Besuch einverstanden erklären.

Janina Atmadi hat große Expertise in der Sternegastronomie. Zuletzt führte sie das Berliner NoName zum Michelin Stern.

https://theknast.de

Immer informiert mit dem wöchentlichen Gourmet Report Newsletter!

Es gibt in Berlin noch ein weiteres, ehemaliges Frauengefängis, wo man gut essen kann: Das Lovis