Jordnær und RE-NAA mit drei MICHELIN-Sternen im MICHELIN-Führer Nordische Länder 2024 ausgezeichnet. Michelin Skandinavien 2024

Michelin

Michelin Skandinavien 2024

▪ Die nordischen Länder haben nun sechs Restaurants, die mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden

▪ 2 neue Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen

▪ 9 neu mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnete Lokale

▪ 4 Restaurants wurden neu mit MICHELIN Green Stars ausgezeichnet für ihr Engagement für nachhaltige Gastronomie

Der Michelin Skandinavien 2024 umfasst Restaurants in Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden.

Die Auswahl umfasst insgesamt 268 Restaurants, wobei das dänische Jordnær und das norwegische RE-NAA in diesem Jahr mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurden. Mit den neuen Auszeichnungen gibt es nun 6 Drei-Sterne-Restaurants in der Region. Außerdem gibt es zwei neue Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurants und neun neue Ein-MICHELIN-Sterne-Restaurants sowie vier neue Grüne Sterne und acht neu mit einem Bib Gourmand ausgezeichnete Lokale.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Guides, erklärte gegenüber dem Gourmet Report: “Ich freue mich, dass 2024 ein weiteres glänzendes Jahr für die nordische Gastronomie wird. Dank der außergewöhnlichen Leistungen der Teams von Jordnær und RE-NAA ist die Zahl der Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurants in den nordischen Ländern um 50 % gestiegen. Dies unterstreicht die Stellung der Region als faszinierendes und sich ständig weiterentwickelndes Reiseziel mit echter Tiefe

und Qualität. In Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden gibt es außergewöhnliche Restaurants, die eine Vielfalt an Küchen und eine Reihe von engagierten Gastronomen auf höchstem Niveau sowie ein echtes, stetig wachsendes Engagement für eine nachhaltige Gastronomie aufweisen.”

Zwei neue Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurants

In diesem für die nordische Gastronomie so bedeutsamen Jahr wurden zwei Restaurants mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. In Dänemark ist das Jordnær das dritte Restaurant, das diese Auszeichnung erhält; alle drei befinden sich in oder um Kopenhagen und festigen den Status Kopenhagens als weltweites gastronomisches Ziel. Küchenchef Eric Kragh Vildgaard und das gesamte Team haben sich ihren neuen Status redlich verdient, denn sie haben die Inspektoren überzeugt mit mit einer äußerst geschickten, intelligenten und vor allem köstlichen Küche. Meeresfrüchte und Gemüse von allerhöchster Qualität werden in einer technisch hervorragenden Küche verwendet, die delikate Komplexität mit klassischer Zurückhaltung verbindet.

In Norwegen ist das RE-NAA das erste Restaurant in Stavanger, das mit drei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde. Unter der Leitung des gleichnamigen Küchenchefs und Patron Sven Erik Renaa bietet es eine Plattform für das enorme Talent seines Teams und für hervorragende norwegische Produkte. Die Köche behandeln diese Zutaten mit einem tadellosen Verständnis und einem Sinn für Ausgewogenheit, was die MICHELIN-Inspektoren sehr beeindruckt hat. Die Art und Weise, wie die subtilen Aromen der Meeresfrüchte mit den kräftigeren Beilagen gepaart werden, ist besonders gekonnt. Das gesamte Erlebnis, vom Service bis zum Ambiente, ist hervorragend.

Damit steigt die Gesamtzahl der Drei-Sterne-Restaurants in den nordischen

Damit steigt die Zahl der Drei-Sterne-Restaurants in den nordischen Ländern auf 6, wobei Frantzén, Geranium, Maaemo und noma ihre Auszeichnungen in diesem Jahr behalten.

Zwei neue Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen

Die Osloer Restaurantszene hat sich mit dem Kontrast um ein neues Zwei-Sterne-Restaurant erweitert. Nach mehr als 10 Jahren ist diese Auszeichnung ein großer Erfolg für Mikael Svensson und sein Team, das Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt seiner Küche stellt und gleichzeitig mit technischem Geschick jedes Gericht zu etwas Besonderem macht.

In Schweden ist die südliche Ostseeküste die Heimat des jüngsten Zwei-Sterne-Triumphs. Im VYN hat der Küchenchef und Patron Daniel Berlin einen weiteren Treffer bei den MICHELIN-Inspektoren gelandet, nachdem er bereits in seinem vorherigen Betrieb mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde. In einem ehemaligen Bauernhaus gelingt es ihm weiterhin, köstliche Speisen zuzubereiten, die eng mit der Umgebung verbunden sind.

Mit diesen neu ausgezeichneten Zwei-Sterne-Restaurants empfiehlt der MICHELIN-Führer 2024 insgesamt 13 Restaurants, die einen Abstecher wert sind: 7 in Dänemark, 1 in Finnland, 1 in Norwegen und 4 in Schweden.

Neun neue Einsterne-Restaurants

Auch die nordische Auswahl wurde in diesem Jahr um neun neue Ein-Stern-Restaurants erweitert. Interessanterweise ist jedes dieser Restaurants auch ein Neuzugang im Guide, was die Stärke der Neueröffnungen in der Region verdeutlicht.

Dänemarks neues MICHELIN-Stern-Restaurant befindet sich in der Hauptstadt Kopenhagen. Das Restaurant Aure, ein Schießpulverlager aus dem 18. Jahrhundert, bietet einen schönen Rahmen für die raffinierte Küche der Köche.

Mit dem einzigartigen und theatralischen The ROOM by Kozeen Shiwan, in dem der gleichnamige Küchenchef seine Lebensgeschichte anhand seiner kreativen Gerichte erzählt, hat auch Helsinki in diesem Jahr einen neuen Stern erhalten.

Anderswo in Finnland bringt Tapio in Ruka gehobene Küche in den beliebten Skiort, wobei der Schwerpunkt auf den wunderbaren natürlichen Aromen der außergewöhnlichen Zutaten liegt.

In Norwegen setzt Stavanger sein beeindruckendes Jahr mit einem MICHELIN-Stern für das Hermetikken fort. Hier waren die Inspektoren beeindruckt von den hervorragend zubereiteten Gerichten, die eine großartige, breit gefächerte Weinkarte ergänzen. In der Nähe von Rosendal ist das Iris ein mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnetes Restaurant, das mit seiner ungewöhnlichen Lage in einem bemerkenswerten schwimmenden Gebäude etwas ganz Besonderes ist. In der Hauptstadt bereichert die Bar Amour die ohnehin schon beeindruckende Restaurantszene Oslos mit einem tadellos geführten Restaurant, das exzellente Produkte mit einem Nose-to-Tail-Ethos und subtilen portugiesischen Einflüssen verwendet.

Schweden und insbesondere Stockholm haben ein fantastisches Jahr hinter sich, in dem drei neue Ein-Stern-Restaurants in die Auswahl aufgenommen wurden. Im Celeste arbeiten die Köche in einer offenen Küche mit großer Präzision an einem großzügigen Degustationsmenü, das durch eine Auswahl an Weinen, Cocktails oder Softdrinks ergänzt wird, die zu jedem Gang serviert werden. Das luxuriöse Seafood Gastro befindet sich im Grand Hôtel und bietet ein dekadentes Erlebnis, bei dem sich die Köche nicht nur auf die Qualität ihrer erstklassigen Zutaten verlassen, sondern diese mit großem handwerklichen Geschick veredeln. Dashi ist das zweite japanische Sternerestaurant der Stadt, dank der Leidenschaft der Köche und ihrer präzisen, makellosen Gerichte.

Acht neue Bib Gourmands

Zusätzlich zu den neuen Sternen und grünen Sternen wurden acht neue Bib Gourmands für die nordische Region angekündigt. Der Bib Gourmand, benannt nach ibendum, dem offiziellen Namen des Michelin-Männchens, ist eine Auszeichnung für Restaurants, die qualitativ hochwertige und preiswerte Küche anbieten.

Es war ein erfolgreiches Jahr für Kopenhagens “Bibs”, denn vier Restaurants erhielten die Auszeichnung. Im Paesàno orientieren sich die farbenfrohen italienischen Gerichte an der Tradition der “cucina povera”; Gabrielle bringt den Kopenhagenern die traditionelle französische Küche mit attraktiven Preisen und beeindruckender klassischer Küche näher; der Starkoch Bo Bech steht hinter der umfangreichen Speisekarte mit Qualitätsprodukten im Bobe; und das no.2 ist ein reduziertes Geschwisterchen des a|o|c, das sättigende, sorgfältig zubereitete “nordische Bistro”-Gerichte bietet.

In Helsinki entwickelt sich die Restaurantszene mit den Bib Gourmands für plein und 305 weiter. Das plein ist ein fabelhaftes Lokal in der Nachbarschaft, in dem die Köche ihr Menü mit gut durchdachten und sorgfältig komponierten Gerichten sehr großzügig gestalten. Das 305 hingegen bietet eine entspannte Umgebung, in der man die rustikale Küche mit kräftigen, herzhaften Aromen genießen kann.

Oslo hat auch zwei neue Bib Gourmands für 2024 zu bieten. Das Frances, das in der ehemaligen US-Botschaft untergebracht ist, bietet mediterran inspirierte Gerichte zum Teilen, die sowohl optisch als auch geschmacklich eine wunderbare Lebendigkeit haben. Im The Little Pickle sind die unkomplizierten Gerichte und die kräftigen, sättigenden Aromen von der britischen Gastronomie inspiriert.

Gewinner der Special Awards

MICHELIN Young Chef Award: Anika Madsen vom Ein-Sterne-Restaurant Iris (Rosendal, Norwegen) & Nicky Arentsen vom Ein-Sterne-Restaurant Aure (Kopenhagen, Dänemark)

Der diesjährige Young Chef Award geht nicht an einen, sondern an zwei unglaubliche Köche, die in ganz unterschiedlichen Restaurants arbeiten, aber beide sehr beeindruckend sind und in diesem Jahr ebenfalls einen MICHELIN-Stern erhalten haben.

Im Iris ist Anika Madsen Kapitänin eines recht eigenwilligen Schiffes und schafft es dennoch, ihre Küche vor der aufmerksamkeitsstarken Kulisse eines “schwimmenden Restaurants” zu präsentieren. Mit Meeresfrüchten aus norwegischen Gewässern, darunter auch unrühmliche Zutaten wie Lumpensammler, zaubert sie originelle Gerichte, die von großer technischer Präzision, ausgeprägter Geschmackskompetenz und einem gesunden Maß an Einfallsreichtum zeugen.

Der andere Gewinner in diesem Jahr ist Nicky Arentsen, dessen mutiger Schritt, sein eigenes Restaurant zu eröffnen, sich voll und ganz ausgezahlt hat. Obwohl er noch jung ist, hat der Küchenchef bereits in einigen der besten Restaurants Dänemarks gearbeitet, und diese Erfahrung ist auf dem Teller sichtbar. Er kreiert saisonale Gerichte mit hervorragenden Zutaten, die er mit Bedacht und in ausgewogener Weise kombiniert. Er kann mit starken und subtilen Aromen gleichermaßen umgehen und ist ein Koch mit großem Geschick und Verständnis.

MICHELIN-Service-Auszeichnung: Das Team von Ein-Sterne-Restaurant und MICHELIN Green Star LYST (Vejle, Dänemark)

Es ist bezeichnend, dass dieser Preis für das gesamte Team vergeben wird. Einen klassischen Restaurantleiter braucht man bei LYST eigentlich nicht, denn jeder einzelne Mitarbeiter kennt seine Rolle in- und auswendig und ist bestens eingespielt.

Gemeinsam liefern sie in jeder Hinsicht einen hervorragenden Service und sorgen dafür, dass jedes Detail perfekt sitzt, damit alles so reibungslos wie möglich abläuft. Darüber hinaus bringen sie eine willkommene Portion Persönlichkeit in ihre Arbeit ein, indem sie die Gerichte mit Begeisterung erklären und sich auf ihre Gäste einlassen und auch die theatralischen Aspekte des Essens mit Bravour meistern.

MICHELIN Sommelier-Auszeichnung: Damiano Alberti vom Bib Gourmand Enomania (Kopenhagen, Dänemark)

Für die Weinliebhaber und Fachleute der Weinindustrie in Skandinavien, hat sich Enomania zu einer Art Pflichtbesuch entwickelt. Das liegt vor allem an Sommelier Damiano Alberti, der eine hervorragende Weinkarte zusammengestellt hat und einen entsprechenden Service bietet. Er stammt aus dem Piemont und lebt seit über 30 Jahren in Dänemark, sorgt aber dafür, dass der Nordwesten Italiens in seinem Weinkeller immer gut vertreten ist, zusammen mit einer wirklich bemerkenswerten Sammlung von Burgundern, die selbst die anspruchsvollsten Weintrinker beeindrucken wird.

Damiano öffnet gerne eine Flasche, um sie zu probieren, und er spricht mit Leidenschaft über seine Weine.

Neue Drei-Sterne-Restaurants im Michelin Skandinavien Guide 2024

DÄNEMARK Jordnær Copenhagen Promotion

NORWEGEN RE-NAA Stavanger Promotion

Neue Zwei-Sterne Restaurants im Michelin Skandinavien 2024

NORWEGEN Kontrast Oslo Promotion

SCHWEDEN VYN Simrishamn Nouvelle entrée dans le Guide MICHELIN

Neue Ein-Sterne-Restaurants im Michelin Guide Skandinavien 2024

DÄNEMARK Restaurant Aure Copenhagen Nouvelle entrée dans le Guide MICHELIN

FINNLAND Tapio Ruka Nouvelle entrée dans le Guide MICHELIN The ROOM by Kozeen Shiwan Helsinki Nouvelle entrée dans le Guide MICHELIN

NORWEGEN Bar Amour Oslo Nouvelle entrée dans le Guide MICHELIN Hermetikken Stavanger Nouvelle entrée dans le Guide MICHELIN Iris Rosendal Nouvelle entrée dans le Guide MICHELIN

SCHWEDEN Celeste Stockholm Nouvelle entrée dans le Guide MICHELIN Dashi Stockholm Nouvelle entrée dans le Guide MICHELIN Seafood Gastro Stockholm Nouvelle entrée dans le Guide MICHELIN

Alle ausgezeichneten Restaurants des Michelin Skandinavien auf der Webseite: https://guide.michelin.com/de/de

Der MICHELIN-Führer Skandinavien – Nordische Länder 2024 auf einen Blick:

268 empfohlene Restaurants, darunter:

6 Drei-MICHELIN-Sterne-Restaurants (2 neu)

13 Restaurants mit zwei MICHELIN-Sternen (2 neu)

66 Ein-MICHELIN-Stern-Restaurants (9 neu)

36 MICHELIN-Restaurants mit grünem Stern (4 neu)

37 Bib Gourmand-Restaurants (8 neu)

Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Gourmet Report Newsletter