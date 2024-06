Erwin Gegenbauer ist weit über Österreich hinaus bekannt für seine erstklassigen Essige, in denen der Geschmacksfanatiker auch mal Spargel, Datteln oder Sanddorn verarbeitet. Das saure Gold der Wiener Essig Brauerei gilt seit Jahrzehnten als Rolls-Royce der Gastronomie, in diesem Jahr stellt Erwin Gegenbauer drei neue Essige vor. Dass der Meister sich am liebsten an außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen versucht, beweist er eindrucksvoll mit den Neuzugängen aus Weichseln, auch bekannt als Sauerkirschen, Himbeeren und Yuzu, die alle ab sofort erhältlich sind.

Die Bildrechte liegen bei der Wiener Essig Brauerei Gegenbauer

: Himbeere, Yuzu, Weichsel: Wiener Essigpapst Erwin Gegenbauer stellt drei neue Sorten vor

Die Produktneuheiten fügen sich perfekt in das Sortiment von bisher schon über 60 Essigsorten ein. Erwin Gegenbauer hat es sich seit jeher zur Aufgabe gemacht, mit Neugier, Tatendrang und Kreativität die besten Essige herzustellen. So entstehen rein natürliche, nicht pasteurisierte, unfiltrierte Produkte, die oft mehrere Jahre im zehnten Bezirk mitten in Wien reifen.

Vielschichtige Zitrus-Aromen

„Yuzu ist aktuell ein bisschen wie eine Droge in der Spitzengastronomie. Ich habe die Frucht vor einigen Jahren direkt in Japan kennengelernt, dort wird sie für viele Gänge eingesetzt. Die milde Säure passt ganz hervorragend zu diversen Geschmacksrichtungen, da war es mir ein echtes Anliegen, aus dem Yuzu-Saft einen Essig zu machen“, erklärt Erwin Gegenbauer. „Unsere Zitronen, die man im Supermarkt bekommt, sind einfach nur sauer. Das hat nichts mit den vielschichtigen Aromen anderer Zitrusfrüchte zu tun. Deshalb bin ich sehr stolz auf das Produkt, es ist ein absoluter Hammer.“ Mit seinen Noten von Zitrone, Mandarine und Grapefruit passt der Yuzu-Essig ideal zu bitteren Salaten oder gekochtem Rind, durch seine milde Säure eignet er sich aber auch hervorragend für Cocktails und Aperitifs.

Aus der Wachau und dem Wiener Wald

Mit den süßen Hausessigen hat der Wiener ein ganz eigenes Genre geschaffen, das nun zwei Neuzugänge bekommt. „Die ‚Süße Weichsel‘ und die ‚Süße Himbeere‘ sind zwei richtige Aromabomben geworden. Das hängt natürlich auch mit den Zutaten zusammen, bei den Früchten achten wir immer auf Top-Qualität.“ Die Himbeeren kommen aus dem Wiener Wald, die Weichseln aus der nahen Wachau. Bei den süßen Hausessigen denkt Erwin Gegenbauer seit einigen Jahren das klassische Thema Balsamico ganz neu. „Die Fruchtsäfte werden bei niedrigen Temperaturen über mehrere Tage eingekocht, so dass kein Karamell entsteht und die Intensität und Vielschichtigkeit der Primärfrucht erhalten bleiben.“ Durch das langsame Einkochen und die doppelte Gärung entsteht zunächst ein süßer Fruchtwein, der dann zum süßen Hausessig veredelt wird. Inzwischen umfasst die erfolgreiche Serie 17 Sorten.

Erwin Gegenbauer Infos auf Gourmet Report: https://www.gourmet-report.de/artikel/tag/gegenbauer/

