Wenn es nur ein Symbol gäbe, an das man sich in Japan erinnert, dann wären es sicherlich die Kirschblüten und der Regen von wirbelnden Blütenblättern, der die Ankunft des Frühlings ankündigt. Jedes Jahr im Frühling warten die Japaner voller Sehnsucht auf die Kirschblüte. Hanami ist auch eine Art Oktoberfest für Japaner. Sobald sich die ersten Knospen öffnen, verneigt sich ein ganzes Volk vor dieser vergänglichen Schönheit und schweift hinaus in die Natur und feiert die feucht-fröhliche Party des Jahres. Die Kirschblütenzeit (Hanami) dauert etwa 2 Wochen und variiert je nach Region. Die Region Setouchi mit seinen 7 Präfekturen, die an das Japanische Binnenmeer (SETO) grenzen, ist ein wunderbarer Ort, um die blühenden Bäume zu bewundern. Jedes Jahr wird ein Sakura Kalender veröffentlicht, mit dem Sie herausfinden können, wann genau die lang ersehnte und kurzlebige Kirschblüte stattfinden wird, je nachdem, wo Sie sich in Japan befinden! In Hiroshima beginnt Kirschblütensaison am 22. März.Um diese Erfahrung in vollem Umfang und fernab der Menschenmassen zu machen, empfiehlt es sich, die Städte und die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Hier sind unsere Vorschläge für acht besondere Orte, an denen Sie die Kirschblütensaison in der Region Setouchi genießen können!

Der Yumeshima Kaido (Präfektur Ehime)

Weniger bekannt als der bei Radfahrern so beliebte Shimanami Kaido, ist der Yumeshima Kaido dennoch einer der schönsten Orte in der Präfektur Ehime um die Kirschblüten zu bewundern. Dieser Weg bietet einen atemberaubenden Blick auf das Seto Binnenmeer. Am Berg Sekizen, der sich 370 Meter über dem Meeresspiegel erhebt, erblühen im Frühling über 3.000 Kirschbäumen.

Die Brücke, die die Kamijima-cho-Inseln verbindet, bestand eigentlich aus zwei Brücken, der Yuge Ohashi-Brücke, die die Yuge-Insel, Sashima und die Ikina-Insel miteinander verbindet, und der Ikina-Brücke. Im März 2022 wurde die Iwagi-Brücke gebaut, die die Insel Ikina und die Insel Iwagi verbindet, und den Yumeshima Kaido ergänzte.

Der Yumeshima Kaido ist eine wunderschöne Seestraße ohne Ampeln, Tunnel, Verkehr und Stress. Die Route, die über alle Inseln und Brücken führt, ist eine beliebte Radstrecke, die für jeden Radfahrer leicht zu bewältigen ist.

Daigo Sakura (Präfektur Okayama)

Wenn man in Japan von Kirschblüten spricht, denken viele an in Reih und Glied aufgestellte Kirschbäume. Der Daigo Sakura-Kirschbaum jedoch steht allein auf einem Hügel im Herzen eines Bergdorfes in der Stadt Maniwa in der Präfektur Okayama. Er ist ein wunderschönes Exemplar und zählt als zu den „einhundert schönsten Bäumen Japans“. Trotz seines geschätzten Alters von 1.000 Jahren bedeckt er sich jedes Jahr zwischen Anfang und Mitte April mit unzähligen prächtigen Blüten. Der Blick auf den Daigo Sakura, der auf seinem Hügel steht und sich gegen den blauen Himmel abhebt, ist atemberaubend. Der berühmteste Bewunderer und Namensgeber des Kirschbaums soll Kaiser Go-Daigo sein, der der Legende nach auf seinem Weg ins Exil auf der Inselprovinz Oki nach seinem Versuch, das Kamakura-Shogunat im Jahr 1331 zu stürzen, anhielt, um die Blüten zu bewundern.

Der Hinoyama-Park (Präfektur Yamaguchi)

Dieser Park in der Stadt Shimonoseki befindet sich auf dem Gipfel des 268 Meter hohen Hinoyama. Er besitzt einen der besten Aussichtspunkte in der Präfektur Yamaguchi und bietet einen Panoramablick auf das Seto-Binnenmeer und das Japanische Meer. Auch die Nachtansicht ist atemberaubend! Im Frühling stehen dort etwa 1000 Kirschbäume in voller Blüte, darunter die Kirscharten Someiyoshino und Yamazakura. Man sagt, dass der Name Hi-no-Yama (Feuerberg) daher rührt, dass vor langer Zeit auf dem Gipfel des Berges ein Rauchturm errichtet wurde, um die Hauptstadt vor einem Angriff von Feinden mit Rauch zu warnen. Sie können den Gipfel mit der Seilbahn und einem 30 Minuten langen Spaziergang auf bequeme Weise erreichen.

Der Ritsurin-Garten (Präfektur Kagawa)

Der Ritsurin-Garten, der zusammen mit dem Koraku-en Garten zu einem der drei beliebtesten japanischen Gärten zählt, beherbergt etwa 300 Kirschbäume. Hier gibt es auch einen ganz besonderen Kirschbaum, der als Maßstab für die Erklärung der Kirschblüte in der Präfektur Kagawa gilt. Während der Sakura-Saison ist der Park nachts festlich beleuchtet.

Der Ritsurin-Garten ist der Garten eines Feudalherrn, der über 100 Jahre an der Fertigstellung des Parks arbeitete, bis dieser letztendlich von den nachfolgenden Feudalherren ganz fertiggestellt wurde. Mit den grünen Kiefern des Berges Shiude im Hintergrund sind sechs Teiche und dreizehn Berge geschickt angeordnet. Der Garten bieten die schönsten saisonalen Blumen wie im Frühling die Pflaumen- und Kirschblüten, im Sommer Iris und japanische Lotusblumen, im Herbst Ahornbäume und im Winter Kamelien.

Der Berg Shiude (Präfektur Kagawa)

Der Berg Shiude (352 m über dem Meeresspiegel) befindet sich auf der Halbinsel Shonai in der Stadt Mitoyo. Wenn man bis zu seinem Gipfel spaziert, hat man einen atemberaubenden Blick auf die Seto-Binnensee.

Der Berg Shiude, der sowohl für die Schönheit der Kirschblüte als auch die der Seto-Binnensee berühmt ist, wurde von der New York Times 2019 als eine der „52 Orte, die man besuchen sollte“ ausgewählt und landete zusammen mit den Seto-Inseln auf Rang 7.

Ebenfalls sehenswert bei einem Besuch in Shiudeyama: Das archäologische Museum von Shiudezan und sein Café mit spektakulärem Blick auf das Binnenmeer!

Der Shizuki-Park (Präfektur Yamaguchi)

Im Jahr 1604 errichtete Mori Terumoto nach seiner Niederlage in der Schlacht von Sekigahara die Burg Hagi auf dem Berg Shizuki. Diese Bergburg, die von breiten und starken Steinmauern umgeben ist, ist ein seltenes Relikt aus der Edo-Zeit. Obwohl die Burg 1874 abgebaut wurde, sind die Ruinen des Steinbruchs (ein Muss für Burgenliebhaber), der Shizukiyama-Schrein und der Hanae-Teepavillon noch immer auf dem Gelände zu sehen und geben einen Einblick in das Leben zu dieser Zeit. Im Jahr 2015 wurden die Burg und ihre Burgstadt zum „Weltkulturerbe der industriellen Revolution im Meiji-Japan“ erklärt. Der Ort ist auch für die Beobachtung der Kirschblüte berühmt, mit über 600 Someiyoshino-Kirschbäumen, darunter Japans einziger Midori Yoshino, ein Kirschbaum, der im Frühling mit reinweißen Blüten erblüht. Der Midori Yoshino ist eine seltene Kirschbaumsorte, die nur in Hagi zu sehen ist und zum Naturdenkmal der Präfektur Yamaguchi ernannt wurde.

Die Trauerkirschbäume (Präfektur Tokushima)

Am Myooji-Tempel gibt es zwei Trauerkirschbäume, von denen einer 100 und der andere 80 Jahre alt ist und die von Ende März bis Anfang April im Wettbewerb blühen. Die Trauerkirschen, deren Äste aus einer Höhe von 10 Metern oder mehr herabhängen, üben einen besonderen Charme aus und bilden eine wunderschöne Blütenkaskade über der weißen Mauer des Tempeltors. Am nahe gelegenen Ufer stehen die Kirschbäume von Someiyoshino ebenfalls in voller Blüte und locken Touristen an. Zu dieser Jahreszeit findet das Kirschblütenfest statt. Es präsentiert das „Awa Ningyo Joruri“, ein in Tokushima einzigartiges Puppenspiel mit Auftritten von traditionellen Koto- und Shakuhachi-Musikern und dem Verkauf von lokalen Spezialitäten.

Der Berg Fudekage (Präfektur Hiroshima)

Der Fudekageyama ist ein 311 m hoher Berg, der mit dem Auto vom Bahnhof Mihara aus zu erreichen ist und 20 Minuten mit dem Shinkansen-Zug vom Bahnhof Hiroshima entfernt liegt. Die Aussicht vom Observatorium, das 1950 als Teil des Setonaikai-Nationalparks erklärt wurde, soll die beste der Seto-Binnensee sein. Es heißt, dass der Name „Fudekageyama“ von dem konfuzianischen Gelehrten und Dichter Sanyo Rai in der späten Edo-Zeit vergeben wurde, weil die Form des Berges wie ein Pinsel aussieht, der sich im Meer spiegelt. Wenn die 2.000 Someiyoshino-Kirschbäume im Frühling in voller Blüte stehen, ist der Park auf dem Berggipfel mit Einheimischen überfüllt, die das Naturspektakel genießen. Vom südwestlich vom Fudekageyama gelegenen Ryuozan aus kann man sieben der zehn Brücken des Shimanami Kaido sehen. Neben der Schönheit der vielen Inseln und der Kirschblüte im Frühling machen Wanderungen im Sommer und Herbst sowie die Meeresnebel im Winter diesen Ort das ganze Jahr über zu einem beliebten Ausflugsziel.

Die seit dem Beginn der Corona-Pandemie geltenden Einreisebeschränkungen für Japan sind seit dem 11. Oktober aufgehoben. Deutsche, Schweizer und österreichische Besucherinnen und Besucher benötigen damit kein Visum mehr für kurzfristige geschäftliche und touristische Aufenthalte. Ein Aufenthalt bis zu 90 Tagen ist damit wieder ohne Visum möglich für jegliche Art von Japanreise. Auch eine vorgebuchte Reise und ein sogenanntes ERFS-Zertifikat braucht es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.- Seite der japanischen Botschaft. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, um mit der Planung Ihrer zukünftigen Reise nach Japan zu beginnen! Lassen Sie sich abseits der ausgetretenen Pfade in das Herz des authentischen Japans, in die Region Setouchi, entführen. Die sieben Präfekturen, die an das Japanische Binnenmeer (SETO) grenzen, werden Sie mit offenen Armen empfangen. Die Vorzüge Setouchis: eine einzigartige lokale Gastronomie, atemberaubende Landschaften und eine authentische traditionelle Kultur!

Die ausgedehnte Setouchi-Region besteht aus 7 Präfekturen: Hyogo, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tokushima, Kagawa und Ehime, die alle im Binnenmeergebiet Japans liegen. Zwischen der südlichen Insel Honshu und der Insel Shikoku gelegen, ist die Region Setouchi, die auch den Spitznamen „Mittelmeer Japans“ trägt, ein großer Archipel, der aus mehr als 700 Inseln besteht, von denen einige – wie die von Naoshima oder Teshima – sehr bekannt sind und auf denen viele Werke der zeitgenössischen Kunst gedeihen. Alle drei Jahre findet hier in Setouchi die Triennale für zeitgenössische Kunst statt.

Hanami Kalender: https://livejapan.com/en/article-a0001033/

www.setouchitrip.com

