neue Bib Gourmands in Frankreich

Der Guide MICHELIN Frankreich 2023 feiert das gute Preis-Leistungs-Verhältnis mit 49 neuen Adressen, die mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden.

Der Guide MICHELIN Frankreich 2023 feiert das gute Preis-Leistungs-Verhältnis mit 49 neuen Adressen, die mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden.

Einen Monat vor der Bekanntgabe seiner Sterne-Hitliste im Elsass freut sich der Guide MICHELIN, die neuen Restaurants in Frankreich vorstellen zu können, die 2023 den Bib Gourmand erhalten.

Die 1997 eingeführte Auszeichnung Bib Gourmand hebt innerhalb der Restaurantauswahl des Guide MICHELIN diejenigen Lokale hervor, die sich durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen und mittags und abends mindestens ein komplettes Menü zu einem Preis von maximal rund 40 Euro anbieten.

Die Bib-Gourmand-Restaurants, die oft als „Geheimtipps“ der Inspektorinnen und Inspektoren des Guide MICHELIN gelten, werden von den Nutzern des Guide auf der Suche nach erschwinglichen Adressen, die keine Kompromisse bei der Qualität der Küche und der angebotenen Produkte eingehen, besonders aufmerksam verfolgt und sehr geschätzt.

Die 49 neuen Aufsteiger sind in ganz Frankreich zu finden, und unter ihnen gibt es viele Restaurants, die sich auf regionale Spezialitäten konzentrieren, die oft durch moderne, manchmal kreative, aber immer sehr leckere und abwechslungsreiche Teller zur Geltung kommen. Der neue Jahrgang lobt auch Lokale mit ausländischen Einflüssen, die nicht zögern, sich neue gastronomische Fusionen auszudenken.

„Mit 49 neuen Adressen, die in die Bib-Gourmand-Auswahl des Guide MICHELIN France 2023 aufgenommen wurden, werden alle Feinschmecker eingeladen, sich in Restaurants verwöhnen zu lassen, die eine gepflegte Gourmetküche und maßvolle Preise miteinander verbinden. Diese Gleichung ist angesichts der aktuellen Wirtschaftslage umso schwieriger zu lösen, und das starke Engagement einiger Restaurantbesitzer verdient es, von unseren Nutzern gewürdigt zu werden“, erklärt Gwendal Poullennec, internationaler Direktor der MICHELIN-Führer., gegenüber Gourmet Report. „Und schließlich zeigt die große Vielfalt dieser Tische, sei es in geografischer oder kulinarischer Hinsicht, die überbordende Aktivität der Küchenchefs in Frankreich und den Enthusiasmus unserer Teams bei der Erstellung dieser Auswahl“, so Gwendal Poullennec im weiteren Gespräch.

Unter den Regionen, die sich abheben, ist Auvergne-Rhône-Alpes die dynamischste und weist 10 neue Bib Gourmands auf, die sich auf die Departements Rhône (3), Haute-Savoie (2), Loire (2), Haute-Loire (1), Cantal (1) und Isère (1) verteilen.

Neue Bib Gourmands in Frankreich

In Lyon zeichnet sich das Le Zeste Gourmand durch eine ziselierte und hervorragend ausgeführte Marktküche aus, während die Restaurants Alebrije und Veronatuti neue kulinarische Horizonte eröffnen. Im Alebrije kombiniert die Küchenchefin Carla Kirsch lokale Produkte mit den Aromen ihrer mexikanischen Heimat, begleitet von einer interessanten Auswahl an mexikanischen Weinen, Tequila und Mezcal. Veronatuti lädt seine Gäste ein, Italien von Nord nach Süd, von Ost nach West zu durchqueren, indem er seltene Spezialitäten aus dem ganzen Stiefel in seinen Menüs vereint. In Tournemire, einer 130-Seelen-Gemeinde im Cantal, fanden die Inspektorinnen und Inspektoren das Restaurant La Petite Grange, das einen atemberaubenden Blick auf das Tal der Doire bietet. Hier bietet der Chefkoch Olivier Cloteau eine gepflegte saisonale Küche, die sich auf das Terroir und die Erzeuger aus der Cantalouise konzentriert – ohne dabei einige Augenzwinkern zu seinen Wurzeln in der Charente zu vergessen.

Weiter südlich wurden 9 neue Restaurants in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur ausgezeichnet – 3 in Alpes-Maritimes, 3 in Vaucluse, 2 in Bouches-du-Rhône und 1 in Var. Zu diesen gehört Rouge, das sich im Antiquitätenviertel von Nizza direkt hinter dem Hafen befindet und eine fröhliche Weinbar ist. Die Teller zum Teilen, aus denen das Menü besteht, sind eine Hommage an das Mittelmeer, während die Getränkekarte mehr als hundert Referenzen lebendiger Weine anzeigt. Im Gibolin in Arles kocht der Chefkoch Arnaud Jourdan, der unter anderem im La Chassagnette tätig war, in einem geselligen und lebhaften Rahmen eine leckere Marktküche mit Bistrocharakter.

In Okzitanien wurden nicht weniger als fünf neue Adressen in die Auswahl aufgenommen, drei davon allein im Departement Hérault. Im Chez Sépia in Valras-Plage sorgen der Chefkoch Yann Nicolas und seine Partnerin Isabelle für eine kleine Adresse nur wenige Schritte vom Strand entfernt und verwöhnen ihre Gäste mit einer erfreulichen und aromatischen Küche – den Inspektorinnen und Inspektoren gefiel besonders die gebratene Wachtel mit Muscat du Minervois.

In Paris wurden ebenfalls fünf neue Adressen ausgezeichnet, darunter mehrere, die sich in exotische kulinarische Repertoires einreihen. Im Dune im 2. Arrondissement zollt Youssef Gastli seinen tunesischen Wurzeln Tribut. Die koreanische Küche wird im La Table de Mee von Chefkoch Hyun Mee Gwon und im Chez Kwon von Chefkoch Yung Kwon geehrt.

In der Normandie, in der Nouvelle-Aquitaine und in den Pays de la Loire erhalten jeweils vier neue Restaurants einen Bib Gourmand. The Prebystere in Heugueville-sur-Sienne im Ärmelkanal erzählt von der Liebe auf den ersten Blick des englischen Küchenchefs Edward Delling-Williams zu einem alten normannischen Pfarrhaus, das er in einen köstlichen lokavoren Gastro-Pub verwandeln will. In Biarritz zeichnet Chefkoch Idir Fseil im AHPĒ für eine moderne Marktküche mit kontrolliertem Garen auf der Flamme oder Plancha verantwortlich. Die Küchenchefin Céline Mingam wiederum bietet in ihrem Taschenbistro L’Ourse in Nantes eine schmackhafte Küche, die dem Zeitgeist entspricht.

6 neue Bib Gourmands verteilen sich auf die folgenden drei Regionen: 2 in der Bretagne, 2 in Centre-Val de Loire und 2 in Grand Est. In Straßburg wird die legendäre Winstub Chez Yvonne-S’Burjerstuewel, die kürzlich von dem Gastronomen Cédric Moulot übernommen wurde, mit einem Bib Gourmand wieder in den Guide MICHELIN aufgenommen. In Azay-le-Rideau denkt sich der in der Touraine geborene Chefkoch Sébastien Bruzeau in seinem Restaurant L’Epine, das in einer ehemaligen Dorfschule untergebracht ist, eine saisonale Bistronomiekarte aus, die zu niedrigen Preisen angeboten wird und lokale Produkte und Handwerker feiert. In Audierne spielt das Restaurant Orizhon, das von der brasilianischen Küchenchefin Camila Seixas und ihrem Partner Aurélien Digne im Speisesaal geleitet wird, mit dem bretonischen Terroir und veredelt es mit exotischen Akzenten.

In der Region Burgund-Franche-Comté wurden das Le Bistronôme in Arbois (Jura) und das Le Saisonnier in Roye (Haute-Saône) ebenfalls mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet.

Die Liste der neuen Betriebe, die mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden, ist unten zu finden.

Neue Bib Gourmands in Frankreich

Die vollständige Auswahl der Bib-Gourmand-Betriebe 2023 wird ab dem 7. März in allen Buchhandlungen Frankreichs verfügbar sein. Etwas später werden auch die anderen Länder die Guides in ihren Buchhandlungen finden.

Die neuen BIB GOURMAND Restaurants des GUIDE MICHELIN FRANKREICH 2023

Der Guide MICHELIN Frankreich 2023 feiert das gute Preis-Leistungs-Verhältnis mit 49 neuen Adressen, die mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden.

Bleibe aktuell mit dem Gourmet Report Newsletter!

1 x die Woche

neue Bib Gourmands in Frankreich Zusammenfassung Neue Bib Gourmands in Frankreich: Der Guide MICHELIN Frankreich 2023 feiert das gute Preis-Leistungs-Verhältnis mit 49 neuen Adressen, die mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden. Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)