Vom 19. Februar bis 1. März 2026 bringt das Gourmetfestival eat! berlin besondere Konzepte in die Hauptstadt. Drei Restaurants aus dem Portfolio sind Teil des Programms und zeigen bei unterschiedlichen Formaten die Bandbreite zeitgenössischer Kulinarik. Das sind die Highlights der 15. eat! Berlin:

Highlights der 15. eat! Berlin

The Number in the BEAST im BEAST Berlin

Mit „The Number in the BEAST“ eröffnet das Gourmetfestival eat! berlin 2026 im BEAST Berlin am Alexanderplatz. Für diesen besonderen Abend steht Christian Lohse, der das inzwischen geschlossene Berliner Spitzenrestaurant Fischers Fritz zu zwei Michelin-Sternen führte, wieder in der Küche. Gemeinsam mit Philipp Bergk, Küchenchef im The BEAST, gestaltet er ein exklusives 5-Gänge-Menü zur Festivaleröffnung. Bergk bringt eine modern geprägte, international inspirierte Handschrift ein, Lohse seine klassisch-französische Küchentradition und Techniktiefe. Begleitet wird das Dinner von einer Weinbegleitung aus der Nahe mit Sylvain Taurisson-Diel (VDP.Schlossgut Diel) und Rebecca Crusius (VDP.Weingut Dr. Crusius).

Do., 19.2., Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr, 5-Gang-Menü mit Weinbegleitung für 139 Euro pro Person im BEAST Berlin, Karl-Liebknecht-Straße 29, 10178 Berlin. Tickets unter https://www.eat-berlin.de/event/the-number-in-the-beast/

„Genussvolles Kino“ in der Astor Film Lounge

Die Astor Film Lounge am Kurfürstendamm verbindet zur eat! Berlin Filmkunst mit moderner Spitzenküche. Während auf der Leinwand „Burnt – Im Rausch der Sterne“ mit Bradley Cooper in der Hauptrolle läuft, serviert Nikodemus Berger, Berlins jüngster Sternekoch aus dem veganen Bonvivant Cocktail Bistro, ein zeitgemäßes veganes Menü. Begleitet wird der kulinarische Kinobesuch von ausgewählten Weinen des VDP.Weinguts Stigler aus Ihringen am Kaiserstuhl. Filmkritiker Knut Elstermann liefert unterhaltsame Hintergründe zum Film und zur kulinarischen Inszenierung, bei der niemand Geringerer als Gordon Ramsay mitgemischt hat.

So., 22.2., Einlass ist 11.30 Uhr, Beginn 12 Uhr, 4-Gang-Menü inklusive Filmvorführung für 99 Euro pro Person in der Astor Film Lounge, Kurfürstendamm 225, 10719 Berlin, Tickets unter https://www.eat-berlin.de/event/genussvolles-kino/

BUTT BEI DIE FISCHE im Fischer & Lustig

Wenn Kulinarik auf Humor trifft, wird es im Fischer & Lustig besonders unterhaltsam: Für dieses Foodfestival-Event stehen mit Holger Mootz und Marcel Kube zwei Köche am Herd, die handwerkliche Präzision und Bodenständigkeit verbinden. Mootz bringt jahrzehntelange Küchenerfahrung mit, Kube – ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern – steht für feines Understatement und klare Aromen.

Zwischen den Gängen übernimmt Autor und Comedian Manuel Butt das Mikrofon und sorgt mit trockenem Humor für Pointen, die so treffsicher sitzen wie der Gargrad auf dem Teller. Begleitet wird der Abend von Weinen des VDP.Weinguts Max Müller I aus Franken, moderiert von Sven Oswald (radioeins/rbb), der genussvoll und locker durch den Abend führt. Ein Format, das zeigt, wie gut Wein, Wortwitz und gutes Essen zusammenpassen.

Do., 26.2., Einlass ist 18.30, Beginn 19 Uhr, 5-Gang-Menü mit Weinbegleitung für 139 Euro pro Person im Fischer & Lustig, Poststraße 26, 10178 Berlin, Tickets unter https://www.eat-berlin.de/event/butt-bei-die-fische/