Berliner Meisterköche 2025: Die Preisträger, Konzepte und Trends auf einen Blick

Berlin bleibt auch 2025 eine der innovativsten Food-Metropolen Europas. Das Format Berliner Meisterköche zeichnet jährlich Persönlichkeiten und Betriebe aus, die die Vielfalt der Hauptstadt-Gastronomie aktiv mitgestalten – von Fine Dining über Streetfood bis zu nachhaltigen und kreativen Konzepten für die Nachbarschaft.

Hugos Restaurant Berlin: Reh aus Brandenburg

Berliner Meisterköche 2025

Preisträger und Kategorien 2025: Übersicht

Kategorie Preisträger Restaurant / Ort Besonderheit / Konzept Berliner Meisterkoch 2025 Nicholas Hahn Cookies Cream Erstes vegetarisches Sternerestaurant in Berlin, kreative Menügestaltung Aufsteiger des Jahres 2025 Jeff Claudio Stoke Nose-to-Tail, japanisches Yakitori, Naturwein & Metropolenflair Berliner Gastgeberin 2025 Jana Kämpfer Manon Brasserie Nouvelle Vielseitiges Gastgebertalent bei Restaurantkonzepten von The Duc Ngo Berliner Szenerestaurant 2025 Luna D’Oro Clärchens Ballhaus Handwerk und Berliner Geschichte, vielseitige Gästestruktur Berliner Kiezmeister 2025 Adana Grillhaus Kreuzberg Lange Tradition, Beständigkeit, türkische Grillgerichte Berliner Barkultur 2025 Dustin Franke Bademeister, Bar Nonno, Lamm Bar, Mausi, Torte Community-orientierte Barkonzepte in mehreren Stadtteilen Gastronomischer Innovator 2025 Vadim Otto Ursus Henselder Otto, Trio, Pluto Neue Konzepte für Nachbarschaft und Produktküche

Details und Links zu den ausgezeichneten Betrieben/Köpfen

Nicholas Hahn, Cookies Cream

Nicholas Hahn führt das Cookies Cream (erneut mit einem Michelin-Stern) und setzt kreative Akzente im vegetarischen Fine Dining in Berlin-Mitte. Seit August 2023 Küchenchef, entwickelt Hahn Menüs mit handwerklicher Präzision, Eleganz und Kontrast, die internationale Kritiker regelmäßig überzeugen.

Zitat Jury: „Kochkunst ist Kunst. Nicholas Hahn ist ein Künstler … mit eigener Tellersprache, Eleganz, Kontrasten und tiefen Aromen.“

Jeff Claudio, Stoke

Stoke vereint Yakitori mit kompromisslosem Fokus auf bester Produktqualität und internationalem Anspruch. Claudio bringt Erfahrung aus internationalen Stationen nach Berlin und ergänzt die kulinarische DNA durch Naturwein (Jessica Tan) und eine von Adam Tudoret kuratierte Drinkkarte.

Zitat Jury: „Ein Restaurant wie ein Geschenk für Berlin – und seine internationalen Gäste.“

Jana Kämpfer, Manon Brasserie Nouvelle (und weitere)

Langjähriges Gastgebertalent und maßgeblich für viele Konzepte im The Duc Ngo-Imperium. Ihre neue Heimat: Manon Brasserie Nouvelle und Salon le Duc.

Zitat Jury: „Springt zwischen Konzepten, treibt Teams an, tanzt mit den Gästen – eine Gastgeberin mit Klasse.“

Luna D’Oro, Clärchens Ballhaus

Das Luna D’Oro definiert „Szenerestaurant“ breit – Berliner Geschichte und kulinarisches Handwerk verbinden Generationen, Touristen und Szene.

Zitat Jury: „Hier wird Szene breit gedacht … ein lebensfroher Ort, fair bepreist, clever gekocht.“

Adana Grillhaus, Kreuzberg

Der Kiezmeister: Seit über 30 Jahren bei Berliner Köch:innen und Nachtschwärmern beliebt. Familienbetrieb in der Audre-Lorde-Straße, Holzkohlegrill und regionale Produkte sind Markenzeichen.

Dustin Franke, Barkultur Berlin

Mit Bademeister, Bar Nonno, Lamm Bar und Mausi u.a. entwickelt Franke Diversität, Gemeinschaft und Inklusion als Prinzip der Barkultur in Berlin.

Vadim Otto Ursus Henselder, Otto / Trio / Pluto

Das Otto steht für kluge Produktküche, Trio für bodenständige Neo-Gastronomie, Pluto für Weinbar und Nachbarschaftskneipe.

Verleihung & Rahmen

Die Preisverleihung fand 2025 im Colosseum Kino (Prenzlauer Berg) statt, ein Traditionshaus seit 1924 und Hommage an den berlinischen Stil.

Gäste bekochten Vorjahres-Gewinnerrestaurants wie Loumi, Dr & Dr, Veronika, Michelberger und Domäne Dahlem.

Jury

Dr. Stefan Elfenbein, Vorsitzender der Jury, Autor für die Magazine „Der Feinschmecker“und „Foodie“

Tina Hüttl, Vorsitzende der Jury, Berliner Zeitung

Felix Denk, Redakteur des Tagesspiegel

Prof. Dr. Dieter Großklaus, „Chaîne des Rôtisseurs“ (Ehrenpräsident)

Lorraine Haist, freie Journalistin, Chair 50best

Stefanie Hofeditz, freie Journalistin, B.Z.

Alexandra Laubrinus, Geschäftsführerin der Berlin Food Week

Clemens Niedenthal, Redakteur des Tip & Ressortleitung Food

Nikolas Rechenberg, Gourmetwelten

Annika Schönstädt, Stellvertretende Chefredakteurin Travelzoo Germany

Dr. Erwin Seitz, freier Journalist, Buchautor und Gastronomiekritiker

Jan-Peter Wulf, Fachjournalist und Gründer nomyblog

Trends 2025: Gastronomie Berlin

Weiter wachsendes Angebot an Fine Dining & Street Food

Innovationsfreude in Nachhaltigkeit und Produktküche

Gastronomische Vielfalt (vegetarisch, international, Fusion, Kiezkonzepte)

Mehr Gemeinschaft und Beteiligung bei Bars und Restauranteröffnungen

Relevanz von Tradition und Handwerk, gepaart mit moderner Kreativität

Alle bisherigen Preisträger und Chronik

Eine Übersicht aller Berliner Meisterköche seit 1997 findet sich hier im Archiv

Fazit

Die Berliner Meisterköche 2025 spiegeln die gastronomische Kraft der Hauptstadt – innovative Spitzenküche, nachhaltige Konzepte, starke Persönlichkeiten. Die Preisträger und ihre Betriebe stehen für die pulsierende Vielfalt und den Wandel, der Berlin zur Gourmet-Destination der Zukunft macht. Wie alle diese Listen sind sie subjektiv und jeder Leser hätte vermutlich andere Vorschläge.

Alle Links, Listen und Informationen unter:

www.berliner-meisterkoeche.de