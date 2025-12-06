Veröffentlicht am von Gourmet Report

Berliner Meisterköche 2025: Die Preisträger, Konzepte und Trends auf einen Blick

Berlin bleibt auch 2025 eine der innovativsten Food-Metropolen Europas. Das Format Berliner Meisterköche zeichnet jährlich Persönlichkeiten und Betriebe aus, die die Vielfalt der Hauptstadt-Gastronomie aktiv mitgestalten – von Fine Dining über Streetfood bis zu nachhaltigen und kreativen Konzepten für die Nachbarschaft.

Hugos Restaurant Berlin: Reh aus Brandenburg

Berliner Meisterköche 2025

Preisträger und Kategorien 2025: Übersicht

KategoriePreisträgerRestaurant / OrtBesonderheit / Konzept
Berliner Meisterkoch 2025Nicholas HahnCookies CreamErstes vegetarisches Sternerestaurant in Berlin, kreative Menügestaltung
Aufsteiger des Jahres 2025Jeff ClaudioStokeNose-to-Tail, japanisches Yakitori, Naturwein & Metropolenflair
Berliner Gastgeberin 2025Jana KämpferManon Brasserie NouvelleVielseitiges Gastgebertalent bei Restaurantkonzepten von The Duc Ngo
Berliner Szenerestaurant 2025Luna D’OroClärchens BallhausHandwerk und Berliner Geschichte, vielseitige Gästestruktur
Berliner Kiezmeister 2025Adana GrillhausKreuzbergLange Tradition, Beständigkeit, türkische Grillgerichte
Berliner Barkultur 2025Dustin FrankeBademeister, Bar Nonno, Lamm Bar, Mausi, TorteCommunity-orientierte Barkonzepte in mehreren Stadtteilen
Gastronomischer Innovator 2025Vadim Otto Ursus HenselderOtto, Trio, PlutoNeue Konzepte für Nachbarschaft und Produktküche
Eberhard Lange hört auf

Details und Links zu den ausgezeichneten Betrieben/Köpfen

Nicholas Hahn, Cookies Cream
Nicholas Hahn führt das Cookies Cream (erneut mit einem Michelin-Stern) und setzt kreative Akzente im vegetarischen Fine Dining in Berlin-Mitte. Seit August 2023 Küchenchef, entwickelt Hahn Menüs mit handwerklicher Präzision, Eleganz und Kontrast, die internationale Kritiker regelmäßig überzeugen.
Zitat Jury: „Kochkunst ist Kunst. Nicholas Hahn ist ein Künstler … mit eigener Tellersprache, Eleganz, Kontrasten und tiefen Aromen.“

Jeff Claudio, Stoke
Stoke vereint Yakitori mit kompromisslosem Fokus auf bester Produktqualität und internationalem Anspruch. Claudio bringt Erfahrung aus internationalen Stationen nach Berlin und ergänzt die kulinarische DNA durch Naturwein (Jessica Tan) und eine von Adam Tudoret kuratierte Drinkkarte.
Zitat Jury: „Ein Restaurant wie ein Geschenk für Berlin – und seine internationalen Gäste.“

Jana Kämpfer, Manon Brasserie Nouvelle (und weitere)
Langjähriges Gastgebertalent und maßgeblich für viele Konzepte im The Duc Ngo-Imperium. Ihre neue Heimat: Manon Brasserie Nouvelle und Salon le Duc.
Zitat Jury: „Springt zwischen Konzepten, treibt Teams an, tanzt mit den Gästen – eine Gastgeberin mit Klasse.“

Luna D’Oro, Clärchens Ballhaus
Das Luna D’Oro definiert „Szenerestaurant“ breit – Berliner Geschichte und kulinarisches Handwerk verbinden Generationen, Touristen und Szene.
Zitat Jury: „Hier wird Szene breit gedacht … ein lebensfroher Ort, fair bepreist, clever gekocht.“

Adana Grillhaus, Kreuzberg
Der Kiezmeister: Seit über 30 Jahren bei Berliner Köch:innen und Nachtschwärmern beliebt. Familienbetrieb in der Audre-Lorde-Straße, Holzkohlegrill und regionale Produkte sind Markenzeichen.

Dustin Franke, Barkultur Berlin
Mit Bademeister, Bar Nonno, Lamm Bar und Mausi u.a. entwickelt Franke Diversität, Gemeinschaft und Inklusion als Prinzip der Barkultur in Berlin.

Vadim Otto Ursus Henselder, Otto / Trio / Pluto
Das Otto steht für kluge Produktküche, Trio für bodenständige Neo-Gastronomie, Pluto für Weinbar und Nachbarschaftskneipe.

Bernhard Steinmann im Restaurant pars

Verleihung & Rahmen

Die Preisverleihung fand 2025 im Colosseum Kino (Prenzlauer Berg) statt, ein Traditionshaus seit 1924 und Hommage an den berlinischen Stil.
Gäste bekochten Vorjahres-Gewinnerrestaurants wie Loumi, Dr & Dr, Veronika, Michelberger und Domäne Dahlem.

Jury

  • Dr. Stefan Elfenbein, Vorsitzender der Jury, Autor für die Magazine „Der Feinschmecker“und „Foodie“
  • Tina Hüttl, Vorsitzende der Jury, Berliner Zeitung
  • Felix Denk, Redakteur des Tagesspiegel
  • Prof. Dr. Dieter Großklaus, „Chaîne des Rôtisseurs“ (Ehrenpräsident)
  • Lorraine Haist, freie Journalistin, Chair 50best
  • Stefanie Hofeditz, freie Journalistin, B.Z.
  • Alexandra Laubrinus, Geschäftsführerin der Berlin Food Week
  • Clemens Niedenthal, Redakteur des Tip & Ressortleitung Food
  • Nikolas Rechenberg, Gourmetwelten
  • Annika Schönstädt, Stellvertretende Chefredakteurin Travelzoo Germany
  • Dr. Erwin Seitz, freier Journalist, Buchautor und Gastronomiekritiker
  • Jan-Peter Wulf, Fachjournalist und Gründer nomyblog
Goldies: Hamburger als kulturelle Schnittstelle

Trends 2025: Gastronomie Berlin

  • Weiter wachsendes Angebot an Fine Dining & Street Food
  • Innovationsfreude in Nachhaltigkeit und Produktküche
  • Gastronomische Vielfalt (vegetarisch, international, Fusion, Kiezkonzepte)
  • Mehr Gemeinschaft und Beteiligung bei Bars und Restauranteröffnungen
  • Relevanz von Tradition und Handwerk, gepaart mit moderner Kreativität

Alle bisherigen Preisträger und Chronik

Eine Übersicht aller Berliner Meisterköche seit 1997 findet sich hier im Archiv

Bernhard Steinmann im Restaurant Bieberbau, Berlin

Fazit

Die Berliner Meisterköche 2025 spiegeln die gastronomische Kraft der Hauptstadt – innovative Spitzenküche, nachhaltige Konzepte, starke Persönlichkeiten. Die Preisträger und ihre Betriebe stehen für die pulsierende Vielfalt und den Wandel, der Berlin zur Gourmet-Destination der Zukunft macht. Wie alle diese Listen sind sie subjektiv und jeder Leser hätte vermutlich andere Vorschläge.

Alle Links, Listen und Informationen unter:
www.berliner-meisterkoeche.de

Restaurantkritik: Anna & Paul, Berlin – Update
Berliner Meisterköche

Zusammenfassung

Die Berliner Meisterköche 2025 spiegeln die gastronomische Kraft der Hauptstadt – innovative Spitzenküche, nachhaltige Konzepte, starke Persönlichkeiten. Die Preisträger und ihre Betriebe stehen für die pulsierende Vielfalt und den Wandel, der Berlin zur Gourmet-Destination der Zukunft macht. Wie alle diese Listen sind sie subjektiv und jeder Leser hätte vermutlich andere Vorschläge.

Sende
Benutzer-Bewertung
5 (1 Stimme)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.