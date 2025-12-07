Der MICHELIN Peking 2026 feiert die Entwicklung der Hauptstadt Chinas als Weltmetropole für Spitzengastronomie. Mit insgesamt 99 empfohlenen Restaurants, darunter 2 Drei-Sterne-Häuser, 6 Zwei-Sterne-Restaurants, 24 Ein-Sterne-Adressen, 26 Bib Gourmand-Empfehlungen und zahlreichen weiteren Empfehlungen, bietet die neue Auswahl eine außergewöhnlich breite kulinarische Vielfalt.

Peking Ente

MICHELIN Peking 2026

Exzellenz auf Drei-Sterne-Niveau

Die drei Sterne bleiben auch 2026 das Aushängeschild für höchste handwerkliche Qualität und kreative Küche:

Chao Shang Chao Chaoyang (Chaozhou-Küche)

(Chaozhou-Küche) Xin Rong Ji Xinyuan South Road (Taizhou-Küche)

Neue Zwei-Sterne-Restaurants

Besondere Höhepunkte:

Blackswan (zeitgenössische französische Küche, Chef Vianney Massot) – außergewöhnliches Interieur und saisonale Spitzengerichte, z.B. Turbot mit raffinierten Saucen.

(zeitgenössische französische Küche, Chef Vianney Massot) – außergewöhnliches Interieur und saisonale Spitzengerichte, z.B. Turbot mit raffinierten Saucen. Lamdre (vegetarische Küche, Chef Dai) – Menüs mit japanischen Zutaten und Signature Dish „Cèpes, grüner Pfeffer, Meersalz“.

Weitere Zwei-Sterne-Adressen:

Jingji (Peking-Küche)

(Peking-Küche) Kings Joy (vegetarische Küche)

(vegetarische Küche) Lu Shang Lu (Shandong-Küche)

(Shandong-Küche) Shanghai Cuisine (Shanghai-Küche)

Neue Ein-Sterne-Restaurants

Drei neue Restaurants erhalten erstmals einen MICHELIN-Stern:

Chao Shang Chao Xicheng (Chaozhou-Küche, Chef Gu)

(Chaozhou-Küche, Chef Gu) Rong Pao (Sichuan-Küche, Yibin-Spezialitäten)

(Sichuan-Küche, Yibin-Spezialitäten) Seventh Son (Kantonesische Familienküche, Hongkong-Stil)

Weitere bemerkenswerte Ein-Sterne-Restaurants sind:

Cai Yi Xuan

Fu Chun Ju

Furong

Gastro Esthetics DaDong

Giada Garden

Il Ristorante – Niko Romito

Jing

Lei Garden Jinbao Tower

Lu Style Anding Road

Mansion Cuisine by Jingyan

MO Jasmine

PoetryWine Dongsanhuan Middle Road

Sheng Yong Xing Chaoyang

The Beijing Kitchen Jianguo Road

The Georg

The House of Dynasties

Trb Hutong

Xin Rong Ji Jianguomenwai Street

Xin Rong Ji Jinrong Street

Zhiguan Courtyard

Zijin Mansion

Bib Gourmand 2026 – Beste Preis-Leistung in Peking

Die Auswahl umfasst 26 Bib Gourmand-Restaurants, davon 8 neue Adressen, darunter:

Bao Bao Hao (Ton-Topf-Gerichte, kantonesisch)

(Ton-Topf-Gerichte, kantonesisch) My Soup (Suppen, kantonesisch)

(Suppen, kantonesisch) Liu Ma Ma Dumplings (Dim Sum)

(Dim Sum) Mingyuan Restaurant (Peking-Küche)

(Peking-Küche) Hua Sheng Feng (Zhejiang-Küche)

(Zhejiang-Küche) Tan (Sichuan-Küche)

(Sichuan-Küche) Xiang Bin Xuan (Hunan-Küche)

(Hunan-Küche) Xiang Lin Tian Xia (Hunan-Küche)

Zu den bekannten Bib Gourmand zählen:

Bao Du Jin Sheng Long

Bao Yuan

Gongyuan Shulou

Hong Fan Qie Yuyuantan South Road

Jing Hua Lou

Jingyi Liulichang East Street

Ladychai

Niujie Halal Man Heng Ji

Pang Mei Noodles

Qiantang Garden

Rong Cuisine

Tianchumiaoxiang Vegetarian

Tong He Ju

Yibin Cuisine

Yu Hua Tai

Zhong Cuisine

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, betont gegenüber dem Gourmet Report: „Peking bestätigt sich trotz aller Herausforderungen als dynamische Gastronomiestadt, mit engagierten Investitionen und einer neuen Generation von Spitzenköchen. Unser Team war begeistert, diese kreativen und zugänglichen Adressen zu entdecken.“

Weitere Empfehlungen – Breite Vielfalt

41 Restaurants werden als weitere Empfehlungen gelistet – darunter zahlreiche Küchenstile wie französisch, italienisch, Shandong, Shanghainese, Hunan, vegetarisch oder moderne chinesische Küche. Beispiele:

La Chansonnire (französisch-modern)

(französisch-modern) Yan Garden by Chef Fei (Chaozhou-Küche)

(Chaozhou-Küche) Maison Flo (französisch)

(französisch) Flygge Kiel (Kieler innovative Küche)

(Kieler innovative Küche)

Sonderpreise MICHELIN 2026

Erstmalig wurde in China der „Prix MICHELIN du Chef Mentor“ verliehen:

Yat Fung CHEUNG (Chao Shang Chao Chaoyang) für seine Nachwuchsförderung und technisches Engagement.

Weitere Sonderpreise:

Prix MICHELIN du Jeune Chef : Jixiang CHENG (Huai Xiang Guo Se)

: (Huai Xiang Guo Se) Prix MICHELIN de la Sommellerie : Tyler Chen (Blackswan)

: (Blackswan) Prix MICHELIN du Service: Wei Wei (Rong Pao)

Alle Anschriften beim Michelin: https://guide.michelin.com/de/de/beijing-municipality/beijing/restaurants

Peking im Gourmet Report