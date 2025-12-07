Der MICHELIN Peking 2026 feiert die Entwicklung der Hauptstadt Chinas als Weltmetropole für Spitzengastronomie. Mit insgesamt 99 empfohlenen Restaurants, darunter 2 Drei-Sterne-Häuser, 6 Zwei-Sterne-Restaurants, 24 Ein-Sterne-Adressen, 26 Bib Gourmand-Empfehlungen und zahlreichen weiteren Empfehlungen, bietet die neue Auswahl eine außergewöhnlich breite kulinarische Vielfalt.
MICHELIN Peking 2026
Exzellenz auf Drei-Sterne-Niveau
Die drei Sterne bleiben auch 2026 das Aushängeschild für höchste handwerkliche Qualität und kreative Küche:
- Chao Shang Chao Chaoyang (Chaozhou-Küche)
- Xin Rong Ji Xinyuan South Road (Taizhou-Küche)
Neue Zwei-Sterne-Restaurants
Besondere Höhepunkte:
- Blackswan (zeitgenössische französische Küche, Chef Vianney Massot) – außergewöhnliches Interieur und saisonale Spitzengerichte, z.B. Turbot mit raffinierten Saucen.
- Lamdre (vegetarische Küche, Chef Dai) – Menüs mit japanischen Zutaten und Signature Dish „Cèpes, grüner Pfeffer, Meersalz“.
Weitere Zwei-Sterne-Adressen:
- Jingji (Peking-Küche)
- Kings Joy (vegetarische Küche)
- Lu Shang Lu (Shandong-Küche)
- Shanghai Cuisine (Shanghai-Küche)
Neue Ein-Sterne-Restaurants
Drei neue Restaurants erhalten erstmals einen MICHELIN-Stern:
- Chao Shang Chao Xicheng (Chaozhou-Küche, Chef Gu)
- Rong Pao (Sichuan-Küche, Yibin-Spezialitäten)
- Seventh Son (Kantonesische Familienküche, Hongkong-Stil)
Weitere bemerkenswerte Ein-Sterne-Restaurants sind:
- Cai Yi Xuan
- Fu Chun Ju
- Furong
- Gastro Esthetics DaDong
- Giada Garden
- Il Ristorante – Niko Romito
- Jing
- Lei Garden Jinbao Tower
- Lu Style Anding Road
- Mansion Cuisine by Jingyan
- MO Jasmine
- PoetryWine Dongsanhuan Middle Road
- Sheng Yong Xing Chaoyang
- The Beijing Kitchen Jianguo Road
- The Georg
- The House of Dynasties
- Trb Hutong
- Xin Rong Ji Jianguomenwai Street
- Xin Rong Ji Jinrong Street
- Zhiguan Courtyard
- Zijin Mansion
Bib Gourmand 2026 – Beste Preis-Leistung in Peking
Die Auswahl umfasst 26 Bib Gourmand-Restaurants, davon 8 neue Adressen, darunter:
- Bao Bao Hao (Ton-Topf-Gerichte, kantonesisch)
- My Soup (Suppen, kantonesisch)
- Liu Ma Ma Dumplings (Dim Sum)
- Mingyuan Restaurant (Peking-Küche)
- Hua Sheng Feng (Zhejiang-Küche)
- Tan (Sichuan-Küche)
- Xiang Bin Xuan (Hunan-Küche)
- Xiang Lin Tian Xia (Hunan-Küche)
Zu den bekannten Bib Gourmand zählen:
- Bao Du Jin Sheng Long
- Bao Yuan
- Gongyuan Shulou
- Hong Fan Qie Yuyuantan South Road
- Jing Hua Lou
- Jingyi Liulichang East Street
- Ladychai
- Niujie Halal Man Heng Ji
- Pang Mei Noodles
- Qiantang Garden
- Rong Cuisine
- Tianchumiaoxiang Vegetarian
- Tong He Ju
- Yibin Cuisine
- Yu Hua Tai
- Zhong Cuisine
Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, betont gegenüber dem Gourmet Report: „Peking bestätigt sich trotz aller Herausforderungen als dynamische Gastronomiestadt, mit engagierten Investitionen und einer neuen Generation von Spitzenköchen. Unser Team war begeistert, diese kreativen und zugänglichen Adressen zu entdecken.“
Weitere Empfehlungen – Breite Vielfalt
41 Restaurants werden als weitere Empfehlungen gelistet – darunter zahlreiche Küchenstile wie französisch, italienisch, Shandong, Shanghainese, Hunan, vegetarisch oder moderne chinesische Küche. Beispiele:
- La Chansonnire (französisch-modern)
- Yan Garden by Chef Fei (Chaozhou-Küche)
- Maison Flo (französisch)
Sonderpreise MICHELIN 2026
Erstmalig wurde in China der „Prix MICHELIN du Chef Mentor“ verliehen:
- Yat Fung CHEUNG (Chao Shang Chao Chaoyang) für seine Nachwuchsförderung und technisches Engagement.
Weitere Sonderpreise:
- Prix MICHELIN du Jeune Chef: Jixiang CHENG (Huai Xiang Guo Se)
- Prix MICHELIN de la Sommellerie: Tyler Chen (Blackswan)
- Prix MICHELIN du Service: Wei Wei (Rong Pao)
Alle Anschriften beim Michelin: https://guide.michelin.com/de/de/beijing-municipality/beijing/restaurants