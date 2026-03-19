Tourismus Jerusalem 2026

Jerusalem erlebt einen touristischen Aufschwung. Nach Jahren der Zurückhaltung kehren die internationalen Gäste zurück – allen voran aus Deutschland. Im Interview spricht Ohad Roth, Director Incoming Tourism Jerusalem, über die aktuelle Lage in der Heiligen Stadt, neue Luxushotels und warum 2026 zum Jahr des nachhaltigen Wachstums werden könnte.

Saxophon Spieler in Jerusalem

Jerusalem

„Vertrauen entsteht durch Transparenz“ – Ohad Roth über die Rückkehr der Gäste

Vom Solidaritätstourismus zur klassischen Reise-Nachfrage

Die Zahl der internationalen Ankünfte in Jerusalem steigt kontinuierlich. Das Jahr 2025 brachte die deutliche Wende: Immer mehr Besucher aus Europa und Nordamerika entdecken die Stadt wieder für sich. Dabei hat sich die Art des Tourismus grundlegend gewandelt.

„Wir beobachten eine deutliche Verschiebung vom sogenannten ‚Solidaritätstourismus‘ hin zu klassischen Segmenten wie Kultur-, Freizeit- und Glaubenstourismus“, erklärt Ohad Roth, Director Incoming Tourism Jerusalem. Das Rekordniveau von 2019 sei zwar noch nicht erreicht, doch der Aufwärtstrend sei eindeutig. „Jerusalem bleibt das touristische Herz Israels.“

Leben in der Stadt: Zwischen Markttrubel und Sicherheit

Wer heute durch Jerusalem geht, spürt die Energie. Der berühmte Mahane-Yehuda-Markt pulsiert wie eh und je, Cafés sind bis spät in die Nacht geöffnet, Museen und heilige Stätten empfangen Besucher aus aller Welt.

Die Sicherheitslage beschreibt Roth als stabil: „Jerusalem war in den vergangenen zweieinhalb Jahren ruhig. Besucher fühlten sich zu keinem Zeitpunkt bedroht.“ Es gebe eine sichtbare Sicherheitspräsenz, die jedoch nicht stärker sei als in der Vergangenheit. „Sie wirkt vielmehr beruhigend und begleitet das öffentliche Leben.“

Viele Gäste seien überrascht: „Die Realität vor Ort ist deutlich ruhiger und einladender, als es die Schlagzeilen vermuten lassen.“

Deutsche Reisende: Planungssicherheit als Schlüssel

Der deutsche Markt spielt für Jerusalem eine herausragende Rolle. Gerade die deutsche Reisekultur mit ihrem starken Fokus auf Planbarkeit und Stabilität passt perfekt zur aktuellen Strategie der Stadt.

Positive Signale kommen von den Fluggesellschaften: Lufthansa, Condor und Ryanair bauen ihre Verbindungen nach Israel aus und schaffen damit wichtige Brücken für den Deutschland-Israel-Tourismus.

Besonders ermutigend: „Für Herbst/Winter 2026 stellen wir fest, dass deutsche Veranstalter von vorsichtigen Anfragen wieder zu konkreten Kontingentplanungen übergehen“, so Roth. Die aufgestaute Nachfrage nach der kulturellen und historischen Tiefe Jerusalems entlade sich nun in messbaren Buchungen.

Neue Trends: Kulinarik, Boutique-Hotels und Urban Nature

Während der Glaubenstourismus das Fundament bildet, entwickeln sich 2026 spannende neue Segmente:

1. Erlebnisorientierte Angebote: Das Tower of David Museum präsentiert sich nach umfassender Neugestaltung mit modernster Technologie als innovatives „Tor zur Altstadt“ und begeistert Besucher mit immersiven Erlebnissen.

2. Kulinarik & Wein: „Jerusalems Gastronomieszene ist international auf höchstem Niveau“, betont Roth. Immer mehr Reisende entdecken die Stadt als Genussdestination mit erstklassigen Restaurants und einer lebendigen Wein-Kultur.

3. Urban Nature: Der Jerusalem Trail und die grünen Gürtel rund um die Stadt verbinden Geschichte mit Naturerlebnis – ein wachsendes Segment besonders für nachhaltigkeitsorientierte Reisende.

„Das Besondere an Jerusalem ist: Egal aus welchem Grund man kommt, ob als Pilger oder Genussreisender, man erlebt immer beides – eine spirituelle sowie auch eine kulinarische und kulturelle Dimension“, beschreibt Roth die einzigartige Vielfalt der Stadt.

Investitionsboom: Neue Hotels für anspruchsvolle Gäste

Die tourismusintensive Zeit hat Jerusalem genutzt, um sein Angebot massiv auszubauen. Internationale Veranstalter profitieren 2026 von einem erweiterten Portfolio:

Nucha Hotel – ein neues Boutique-Haus der Leonardo Hotelgruppe

– ein neues Boutique-Haus der Leonardo Hotelgruppe Intercontinental Jerusalem – Luxushotel mit Eröffnung im Frühjahr 2026 im Stadtzentrum

– Luxushotel mit Eröffnung im Frühjahr 2026 im Stadtzentrum Investitionen in das Museum of Tolerance

Neue Besucherzentren in der City of David

„Jerusalem ist heute zugänglicher, moderner und technologisch besser aufgestellt denn je“, fasst Roth zusammen.

Vertrauen durch Transparenz: Die Strategie für den deutschen Markt

„Vertrauen entsteht nicht durch Slogans, sondern durch Transparenz und Präsenz“ – mit diesem klaren Statement beschreibt Ohad Roth die Philosophie seiner Arbeit.

Die Strategie setzt auf Offenheit: Regelmäßige Informationsreisen ermöglichen Partnern aus Deutschland, sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. „Unser Ziel ist es nicht nur, Jerusalem zu verkaufen, sondern gemeinsam mit Veranstaltern sicherzustellen, dass ihre Gäste sich vom ersten Moment an sicher, inspiriert und gut betreut fühlen.“

Ausblick: 2026 als Jahr des nachhaltigen Wachstums

Alle Zeichen stehen auf Erholung und Wachstum. Mit verbesserten Flugverbindungen, neuen Hotels und einer lebendigen Kulturszene ist Jerusalem bestens aufgestellt, um die Rückkehr der internationalen Gäste zu begleiten.

Weitere Informationen zu Reisen nach Jerusalem:

https://www.itraveljerusalem.com/