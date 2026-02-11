Tallinner Vastlakukkel

In diesen Wochen vor der Fastenzeit zieht der Duft von frisch gebackenem Gebäck durch die estnischen Straßen. Einer jahrhundertealten Tradition folgend, wird sowohl in den Haushalten als auch in Bäckereien und Cafés des Landes der Vastlakukkel zubereitet – ein fluffiges Kardamombrötchen, serviert mit einer großzügigen Füllung aus Schlagsahne oder Creme.

So groß ist die Verehrung für dieses typische Dessert, dass die Hauptstadt des Landes das Tallinn Bun Fest feiert, ein winterliches Gastronomiefestival, das die Bräuche des estnischen Karnevals mit der kulinarischen Kultur Tallinns verbindet. Von Mitte Januar bis zum 17. Februar, dem Faschingsdienstag, erfreuen sich Einheimische und Besucher gleichermaßen an der Kreativität der Konditoren der Stadt.

Mehr als 40 Cafés und Bäckereien bemühen sich, ihr Publikum zu verwöhnen, und bieten bis zu 120 verschiedene Versionen des Vastlakukkel an. Von den klassischsten Brötchen bis hin zu Kreationen mit Nüssen, Karamell, Pistazien oder Marmelade, nicht zu vergessen die veganen Optionen – das Tallinn Bun Fest entwickelt sich zu einer gastronomischen Entdeckungsreise dieser Mischung aus Tradition und Innovation.

So füllt sich jeder Winkel der Hauptstadt mit den begehrten Süßspeisen: das historische Café Maiasmokk, die renommierte Konditorei Levier, das Café des Fotografiska Museums oder sogar das Estnische Freilichtmuseum. Letzteres, eine originalgetreue Nachbildung eines ländlichen Dorfes vom 18. bis zum 20. Jahrhundert, geht über die Gastronomie hinaus und organisiert am Faschingsdienstag besondere Aktivitäten und traditionelle Spiele, wodurch ein umfassendes Eintauchen in die Feierlichkeiten ermöglicht wird. An diesem Tag dürfen auch Schlittenfahrten nicht fehlen: Der Tradition nach wird derjenige, der die längste Strecke zurücklegt, ein wohlhabendes Jahr haben.

