Der AWARD DER GASTFREUNDSCHAFT 2026 sucht die innovativsten und emotionalsten Gastro-Events Deutschlands. Gastronomen und Hoteliers können sich bis zum 6. März mit ihren Konzepten um attraktive Preisgelder und branchenweite Anerkennung bewerben

AWARD DER GASTFREUNDSCHAFT 2026

Kreativität und echte Emotion stehen im Mittelpunkt des diesjährigen AWARD DER GASTFREUNDSCHAFT. Der Wettbewerb, initiiert von der GEVA GmbH & Co. KG, würdigt außergewöhnliche Eventkonzepte in der Gastronomie und Hotellerie, die Gäste auf einzigartige Weise begeistern und nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Im Fokus: Authentizität und Ideenreichtum

Gesucht werden keine perfekt durchchoreografierten Großveranstaltungen, sondern Konzepte, die durch Kreativität in der Gastronomie, Leidenschaft und authentische Gastfreundschaft überzeugen. Der Award richtet sich explizit an Betriebe jeder Größe – vom familiengeführten Landgasthof bis zum Stadt-Hotel.

„Gastronomie und Hotellerie sind vor allem eins: Erlebnisorte“, betont Andreas Vogel, Brand Ambassador der GEVA und langjähriges Jury-Mitglied. „Mit diesem Award möchten wir genau die besonderen Momente sichtbar machen, die Gastgeber mit Herzblut und Ideenreichtum für ihre Gäste schaffen.“

Vielfältige Bewerbungsmöglichkeiten

Die Bandbreite der einreichbaren Gastro-Events ist bewusst weit gefasst, um der Diversität der Branche gerecht zu werden. Bewerben können sich Gastronomen und Hoteliers mit:

Kulinarischen Erlebnissen : Von thematischen Dinner-Abenden über spezielle Degustationsmenüs bis zu innovativen Pairings.

: Von thematischen Dinner-Abenden über spezielle Degustationsmenüs bis zu innovativen Pairings. Besonderen Inszenierungen : Events, die durch ein außergewöhnliches Ambiente, Storytelling oder ungewöhnliche Locations hervorstechen.

: Events, die durch ein außergewöhnliches Ambiente, Storytelling oder ungewöhnliche Locations hervorstechen. Innovativen Veranstaltungsformaten : Neue Ansätze, wie etwa hybride Formate, interaktive Kochkurse oder Community-Events.

: Neue Ansätze, wie etwa hybride Formate, interaktive Kochkurse oder Community-Events. Events mit regionalem Bezug: Konzepte, die lokale Produkte, Traditionen oder Handwerk in den Mittelpunkt stellen und so regionale Identität stiften.

Einfache Bewerbung, hohe Auszeichnung

Die Bewerbung ist niedrigschwellig gestaltet: Es genügt eine aussagekräftige Projektbeschreibung und optional einige Fotos (max. 8 MB Gesamtgröße). Eine Fachjury aus Branchenexperten der Gastronomie bewertet anschließend alle Einreichungen.

Die Auszeichnung bietet den Gewinnern mehr als nur finanzielle Anerkennung. Die drei besten Konzepte werden mit Gold, Silber und Bronze prämiert und erhalten Preisgelder in Höhe von 1.500 €, 1.000 € und 500 €. Der größte Gewinn ist jedoch die branchenweite Sichtbarkeit und Anerkennung. Die prämierten Ideen werden als Best-Practice-Beispiele präsentiert und erhalten so Aufmerksamkeit über den eigenen Wirkungskreis hinaus.

Jetzt bewerben und inspirieren

Bewerbungsschluss für den AWARD DER GASTFREUNDSCHAFT 2026 ist der 6. März 2026. Die Bewerbung erfolgt direkt über die Wettbewerbswebsite.

Die GEVA GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln fungiert als Initiator und Ausrichter. Das 1971 gegründete Unternehmen versteht sich heute als Solution Provider für die Getränkebranche und setzt sich mit seinem Kunden-Magazin GASTFREUNDSCHAFT sowie dem JAHRBUCH DER GASTFREUNDSCHAFT für eine nachhaltige Entwicklung in der Gastronomie und Hotellerie ein.

Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und das Bewerbungsformular finden Sie auf der offiziellen Website: https://awarddergastfreundschaft.com/