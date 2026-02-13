Wenn es um außergewöhnliche Fleischqualität geht, führt in Deutschland seit 20 Jahren kein Weg an Otto Gourmet vorbei. Das gilt insbesondere für Wagyu, waren die Otto-Brüder doch die ersten, die das Premiumprodukt hierzulande für jedermann zugänglich machten. Nun hat Pionier Wolfgang Otto seine Expertise gemeinsam mit Spitzenkoch und Wagyu-Züchter Ludwig „Lucki“ Maurer und Co-Autor Dr. Benjamin Junck im neuen Buch „Wagyu – Das beste Fleisch der Welt“ gebündelt. Das Buch mit über 80 Rezepten von einfach bis ambitioniert ist ein umfassendes Standardwerk zum Thema Wagyu und richtet sich sowohl an ambitionierte Hobbyköche als auch an Profis.

Wagyu-Ikonen vereint: Neues Standardwerk von Lucki Maurer und Wolfgang Otto

Heinsberg, Februar 2026. Wagyu mit seiner feinen Marmorierung und dem charakteristisch nussig-buttrigen Geschmack gilt unter Fleischfans als das Nonplusultra. Im neuen Grundlagenwerk zum Thema spannt Lucki Maurer gemeinsam mit Wolfgang Otto und Dr. Benjamin Junck den Bogen von unkomplizierten Grill- und BBQ-Rezepten bis zu ausgefeilten Signature Dishes aus verschiedenen Länderküchen. Der Rezeptteil wird ergänzt durch fundiertes Wissen zu Herkunft, Zucht, Fütterung und kultureller Bedeutung des Edelfleisches, die Autoren geben auch Einblicke in die japanische Wagyu-Welt mit Farmbesuchen und Auktionen.​

20 Jahre Otto Gourmet: Fleischkompetenz mit Wagyu-DNA

Die Erfolgsgeschichte von Otto Gourmet beginnt 2005 mit einem kleinen Kühlhaus in der elterlichen Garage und der ersten Lieferung von 200 Kilogramm Morgan Ranch Wagyu aus Nebraska. 20 Jahre später gilt Otto Gourmet als Inbegriff der deutschen Fleisch- und Wagyu-Kompetenz und ist in der Spitzen- und Sternegastronomie ebenso gefragt wie bei Privatkundinnen und -kunden.​

Vom frühen Import bis zu exklusiven Partnerschaften mit Züchtern aus aller Welt hat das Unternehmen den Markt in Deutschland maßgeblich geprägt. Mit Wolfgang Otto als Co-Autor fließt diese jahrzehntelange Erfahrung von der Beurteilung von Marmorierungsgraden über Reifung und Zuschnitt bis zur optimalen Zubereitung verschiedener Cuts direkt in das Buch ein. Leserinnen und Leser erhalten also nicht nur Rezepte, sondern einen tiefen Einblick in die Philosophie, die Otto Gourmet seit 20 Jahren verfolgt: kompromisslose Qualität, geprüfte Herkunft, transparente Lieferketten und ein klares Bekenntnis zu Tierwohl.

Über die Co-Autoren

Ludwig Maurer hat das Kochen von der Pike auf gelernt. Schon mit 15 Jahren startet er in Profiküchen durch und wird schließlich staatlich geprüfter Küchenmeister. Doch die Küche ist ihm nicht genug, und so beginnt er, als erster in Europa, die Wagyu-Rinderzucht auf ökologischer Basis.

Dipl. Agrar-Ing. Dr. Benjamin Junck betreibt mit seiner Familie den Vornagelhof auf der Schwäbischen Alb. Hier züchtet er Wagyus und andere edle Rinderrassen. Als zweiter Vorsitzender des Deutschen Wagyuverbands übernimmt er vielfältige Aufgaben.

Fakten zum Buch

Titel: „Wagyu – Das beste Fleisch der Welt“​

Autoren: Ludwig „Lucki“ Maurer, Wolfgang Otto, Dr. Benjamin Junck​

Verlag: DK Verlag | Matthaes ​

Umfang: 368 Seiten, zahlreiche Farbfotografien​

Format: 255 x 338 mm​

ISBN: 978-3-98541-079-8​

Preis: 79,90 Euro (D) / 82,20 Euro (A)​

Weitere Informationen finden Sie unter www.otto-gourmet.de und Wagyu | DK Verlag.