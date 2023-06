elBulli1846 Museum

Auf fast viertausend Quadratmetern bietet das Museum eine Reise durch das Erbe des elBulli, des Restaurants, das vieles verändert hat

Ferran Adria & Christian Romanowski zu ElBulli Zeiten

Ferran Adrià im Gourmet Report Gespräch: „elBulli1846 soll das Erbe des elBulli bewahren und auch denjenigen, die es zum ersten Mal besuchen, die Möglichkeit geben, zu verstehen, was hier passiert ist, und zeigen, wie das elBulli zu dem Restaurant wurde, das es war“

Dieser ikonische Ort in der atemberaubenden natürlichen Umgebung von Cala Montjoi, innerhalb der Grenzen des Naturparks Cap de Creus (Girona), wurde mit dem Ziel geschaffen, das Erbe von elBulli zu bewahren, eine fortschrittliche Denkweise zu fördern und qualitativ hochwertige Inhalte für die Ausbildung und das Selbststudium im Bereich der gehobenen Gastronomie zu entwickeln.

Das Museum wird zunächst für drei Monate (bis zum 16. September) für Besucher geöffnet sein.

elBulli1846 erstreckt sich über eine Fläche von knapp viertausend Quadratmetern. Es bietet einen Rundgang, der zum Nachdenken über die Themen Gastronomie und Innovation einlädt und alle Bullinianos (alle, die im Laufe der Jahre an elBulli-Projekten teilgenommen haben) würdigt, indem es die Geschichte von elBulli erzählt und alle Projekte, die später von der elBullifoundation durchgeführt wurden, wie Bullipedia und elBulliDNA, im Detail erklärt.

Für Ferran Adriá, die treibende Kraft hinter dem Projekt und der Mann, der das elBulli zum besten Restaurant der Welt gemacht hat, ist elBulli1846… „das Erbe des elBulli zu bewahren und auch denjenigen, die es zum ersten Mal besuchen, die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, was hier passiert ist, und zu zeigen, wie das elBulli zu dem Restaurant wurde, das es war“.

Anhand von neunundsechzig künstlerischen, konzeptionellen und audiovisuellen Installationen bietet das Museum den Besuchern alle notwendigen Mittel, um die Entwicklung des elBulli zu verstehen und zu zeigen, warum es für einen Paradigmenwechsel in der Weltgastronomie verantwortlich war. Anhand mehrerer von der Stiftung geleiteter Projekte wird auch erklärt, warum elBulli immer noch existiert und wie es dem Unternehmen gelingt, nicht nur die Vergangenheit zu ehren, sondern auch in die Zukunft zu blicken und weiterhin Geschichte zu schreiben.

Was ist Kochen? Wie hat das Kochen begonnen? Worin besteht der kreative Prozess? Welche Zwischenschritte sind für den täglichen Betrieb eines Feinschmeckerrestaurants notwendig? elBulli1846 lädt dazu ein, über all diese Fragen nachzudenken und regt die Besucher zum Nachdenken über die Themen Wissen und Innovation an.

Lluís García, der Geschäftsführer der Stiftung, erklärt weiter: „Wir möchten, dass jeder, der das Museum besucht, versteht, wie es elBullirestaurante geschafft hat, weltweit eine so große Wirkung zu erzielen. Gleichzeitig wollen wir die Besucher aber auch dazu anregen, über ihr eigenes Verhältnis zu Wissen und Innovation nachzudenken.“

Beim Betreten des historischen Gebäudes, in dem fünfzig Jahre lang das elBullirestaurante beheimatet war (und das heute vollständig erhalten ist), lesen die Besucher: „Kreativität bedeutet nicht zu kopieren“. Diese Aussage verleiht allem, was sie in dem emblematischen Raum, der einst das einflussreichste Restaurant der Welt beherbergte, finden, einen Sinn.

Ferran Adrià ist sich darüber im Klaren, dass ein Besuch zwei verschiedene Arten von Erfahrungen bieten wird: „Zum einen für diejenigen, die schon einmal im elBullirestaurante gegessen haben und die durch die Erinnerungen, die dieser Besuch hervorruft, bewegt werden, und zum anderen für diejenigen, die noch nie hier waren und es auf eine andere, ganz besondere Art und Weise erleben können.“ Er fügt hinzu: „Wird man hier auch essen können? Nein, sonst wäre es ja ein Restaurant. Unser Motto ist: Wissen essen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Metapher, um zu erklären, was man im elBulli1846 findet.“

Der Speisesaal des Restaurants ist ein weiterer Schauplatz des Besuchs, in dem alle Originalelemente – das Mobiliar und das Geschirr – für ein Abendessen bereitstehen, so dass man die Atmosphäre des elBulli-Speisesaals wiedererleben kann. Das Gleiche gilt für die Küche, in der Ferran Adrià, Juli Soler und ihr kreatives Team die 1.846 endgültigen Degustationsgerichte kreiert haben, die dem Besucher ein besseres Verständnis für die Planung, die Organisation und den Betrieb eines Restaurants der gehobenen Klasse vermitteln. Achtundzwanzig ikonische elBulli-Gerichte wurden nachgestellt und als repräsentative Beispiele für die Arbeit des Restaurants ausgestellt.

In dem Gebäude, das den interdisziplinären Beziehungen gewidmet ist, können die Besucher entdecken, wie elBulli von anderen Disziplinen lernte und so seine Innovations- und Entwicklungsfähigkeit steigerte. Die Sammlung umfasst Diagramme, Notizbücher und kreative Karten, Interaktionen mit der Kunstwelt und Gegenstände von Ferran Adriàs bedeutender Reise nach Japan. Der Rundgang endet mit elBulliDNA, einer der visuell störendsten Installationen – in Form eines Felsens, der sich in die Landschaft von Cap de Creus einfügt -, in der von Juni bis September alle seit 2011 durchgeführten Projekte und experimentellen Arbeiten gezeigt werden. In den restlichen Monaten des Jahres werden in diesem Bereich die Forschungsprogramme von elBulli1846 durchgeführt.

Lluís García, Geschäftsführer der Stiftung elBullifoundation, sagte: „Wir freuen uns sehr, einen Ort wiederzueröffnen, der Millionen von Menschen so viel bedeutet hat, und ein zunehmend attraktives kulturelles Angebot in unserer Region zu bereichern.“

Obwohl elBulli1846 über einen eigenen Parkplatz verfügt, wird den Besuchern empfohlen, den speziellen Minibus-Shuttle-Service des Museums von Roses aus zu nutzen und so die durch die Nutzung von Privatfahrzeugen verursachten Auswirkungen zu verringern.

Über die Stiftung elBullifoundation

elBullifoundation ist eine private Familienstiftung, die von Ferran Adrià und Juli Soler gegründet wurde. Sie wurde am 7. Februar 2013 als Reaktion auf die Notwendigkeit der Umgestaltung des Restaurants elBullirestaurante und mit dem Wunsch, das Erbe und den Geist des elBulli zu bewahren, mit Blick auf die Zukunft.

Unser Auftrag: Das Erbe von elBulli zu bewahren, seine Erfahrungen im Bereich Management und Innovation weiterzugeben und hochwertige Inhalte für die gehobene Gastronomie zu entwickeln.

Die Engel der elBullifoundation

Dieses Museum wäre ohne die Unterstützung und Hilfe seiner Engel nicht möglich gewesen: Telefónica, CaixaBank, Lavazza und Grifols. Dank ihrer Unterstützung war es möglich, an der Einrichtung und Konzeption dieses Museums zu arbeiten, das für alle Liebhaber der gehobenen Gastronomie ein Ort von hohem ideellem Wert und ein Ort einer sehr wichtigen Epoche ist.

elBulli1846

Cala Montjoi s/n, 17480 Roses, Girona

2023 Saison: 15. Juni – 16. September

Öffnungszeiten: 9.30 Uhr – 20 Uhr – Sonntags geschlossen

info@elbulli1846.com

www.elbullifoundation.com

