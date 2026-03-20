Deutschland sucht sein Spitzenteam für die Copa Jerez 2027

Die zwölfte Ausgabe der Copa Jerez, des Wettbewerbs für das Zusammenspiel von Spitzenküche und Sherry-Weinen, steht in den Startlöchern. Am 26. April 2026 findet der deutsche Vorentscheid in der Allianz Arena in München statt. Gesucht wird das Team aus Koch / Köchin und Sommelier / Sommelière, das Deutschland im Juni 2027 beim internationalen Finale in Spanien vertreten wird. Bewerbungen sind noch bis zum 31. März 2026 möglich.

Copa Jerez

Copa Jerez 2027

Ein Wettbewerb von internationalem Rang

Initiiert vom Kontrollrat der Herkunftsbezeichnung der Sherry Weine aus Jerez (CRDO) in Zusammenarbeit mit ICEX – Wein aus Spanien, hat sich die Copa Jerez über zwei Jahrzehnte als die weltweit bedeutendste Plattform für die Harmonie von Sherry und Haute Cuisine etabliert. Die Austragung des deutschen Vorentscheids im Rahmen des renommierten Events „Koch des Jahres“ in der Münchener Allianz Arena unterstreicht den hohen Stellenwert dieser Auszeichnung.

Das siegreiche Team wird sich im Juni 2027 beim 12. internationalen Finale des Copa Jerez Forum & Competition in Spanien der Konkurrenz aus sieben weiteren Nationen stellen: Dänemark, Niederlande, Spanien, Belgien, USA, Großbritannien und Mexiko.

Hohes Niveau der internationalen Konkurrenz

Die Historie des Wettbewerbs verdeutlicht das beeindruckend hohe Niveau der Teilnehmerländer. Mit vier Gesamtsiegen, zuletzt bei der elften Auflage im Jahr 2025, führt Dänemark die Statistik an. Für die deutsche Gastronomie gilt es, an diese Benchmark anzuknüpfen.

Pablo Calvo und Sonja Overhage-Morsk, Leitung der Abteilung ICEX – Wein aus Spanien in Düsseldorf, sehen hier eine Chance für Deutschland: „Die Copa Jerez ist die weltweit einzige Bühne, die das Handwerk der Sommellerie und der Spitzenküche auf internationalem Niveau vereint. Wir haben in Deutschland eine vielseitige und begabte Spitzengastronomie – jetzt gilt es zu zeigen, dass wir die Komplexität der Weine aus Jerez auf Weltklasse-Niveau inszenieren können.“

Auch die Juryvorsitzende und Präsidentin der Sommelier-Union, Yvonne Heistermann, die in diesem Jahr nicht persönlich in München dabei sein kann, richtet eine klare Botschaft an die Bewerber: „Die Copa Jerez liegt mir am Herzen, weil sie zeigt, wie viel Charakter und Unverwechselbarkeit in großem Genuss steckt. Wein und Speise müssen perfekt aufeinander abgestimmt werden – erst dann entsteht Harmonie. Ich bin gespannt auf die deutschen Teams, wie sie zeitgemäß und kreativ Sherry-Pairings heute interpretieren.“

Das Bewerbungsverfahren

Spitzenteams aus Koch/Köchin und Sommelier/Sommelière sind aufgerufen, ein Drei-Gänge-Menü einzureichen, das perfekt auf Sherry oder Manzanilla-Wein abgestimmt ist. Entscheidend für die Auswahl sind die passende Weinwahl zu jedem Gang, die gastronomische Qualität und die Kreativität des Menüs. Die drei besten Vorschläge werden ausgewählt und erhalten die Chance, sich am 26. April 2026 in der Allianz Arena im Live-Wettbewerb zu präsentieren.

Die Leistung vor Ort wird von einer hochkarätigen Fachjury bewertet:

Philipp Künemund (Vize-Präsident, Sommelier-Union Deutschland)

(Vize-Präsident, Sommelier-Union Deutschland) Gabriele Heins (Chefredakteurin, Der Feinschmecker)

(Chefredakteurin, Der Feinschmecker) Christoph Niklas (Redakteur, Sommelier Magazin)

(Redakteur, Sommelier Magazin) Thomas Götz (Weinjournalist und Spanien-Korrespondent)

(Weinjournalist und Spanien-Korrespondent) Pablo Calvo (Leiter der Abteilung ICEX – Wein aus Spanien)

Eckdaten zur Bewerbung

Bewerbungsschluss: 31. März 2026

31. März 2026 Anforderungen: Menüfolge, detaillierte Rezepturen, Begründung der Weinwahl sowie Fotos der Gerichte.

Menüfolge, detaillierte Rezepturen, Begründung der Weinwahl sowie Fotos der Gerichte. Anmeldung und Teilnahmebedingungen: Online unter www.kochdesjahres.de/copa-jerez

Die Copa Jerez

Die Copa Jerez hat sich über zwei Jahrzehnte zur wichtigsten Fachveranstaltung für Sherry-Weine in der gehobenen Gastronomie entwickelt. Sie zeichnet sich durch ein hohes internationales Prestige aus, das sie dem sehr hohen Niveau der Jury, der teilnehmenden Teams und der gastronomischen Vorschläge verdankt.

In der letzten Auflage wurde Deutschland von Küchenchef Jan Nachtigall und Sommelier Daniel Koge aus dem Novanta Bar & Restaurant in Essen vertreten. Der Gesamtsieg der elften Auflage ging an das dänische Team mit Küchenchef Emil Rask Bahr und Sommelier Andreas Kobs Laursen vom Restaurant Sdr. Bjert Kro.