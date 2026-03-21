Die besten Restaurants in Bielefeld 2026: Küchenchefin Marita Rempel inszeniert mit leichter Hand zugängliche und anspruchsvolle Gerichte.

Marita Rempel – GUI Bielefeld

Die besten Restaurants in Bielefeld 2026

GUI, Bielefeld-Innenstadt

Küchenchefin: Marita Rempel

www.gui-restaurant.de

Di-Sa mittags & abends, So, Mo geschlossen

Küchenchefin Marita Rempel hat das als Weinbistro gestartete Lokal anspruchsvoll weiterentwickelt. Mit leichter Hand inszeniert sie zugängliche und dennoch anspruchsvolle Gerichte. Georgeos Karras (zuvor Küchenchef) und Dragoljub Nikolić sorgen für eine herzliche, legere Stimmung. Die kleine, feine europäische Weinkarte und der legere Bistrostil mit wandfüllenden Weinregalen machen den Besuch aus. Hauptgerichte 45-60 €.

*3/5 Feinschmecker Punkte*

Diese Liste wurde nach „Der Feinschmecker“ Liste „die 500 besten Restaurants“ erstellt.

https://www.feinschmecker.de

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