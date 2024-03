Gabriele Heins wird Chefredakteurin des Feinschmecker

Deutschlands kulinarisches Lifestyle-Magazin Der Feinschmecker bekommt eine neue Chefredakteurin: Gabriele Heins, 57, übernimmt zum 1. März die Leitung des Magazins und folgt damit auf Deborah Middelhoff, die diese aus persönlichen Gründen zu Ende Februar abgegeben hatte.

Gabriele Heins, Chefredakteurin “Der Feinschmecker”

Gabriele Heins

„Der Feinschmecker geht dieses Jahr den größten Investitions- und Innovationsschritt seiner Magazingeschichte. Für die Weiterentwicklung ist Gabriele Heins genau die Richtige: Sie ist eine fachlich kompetente Journalistin, schon lange Teil des Jahreszeiten Verlags und wird innerhalb der Redaktion wie auch darüber hinaus in der Branche sehr geschätzt“, so Verleger Sebastian Ganske. „Ich freue mich sehr, dass sie die Chefredaktion des Feinschmeckers übernommen hat, wir wissen unsere Premium-Marke mit ihr in guten Händen.“

Gabriele Heins studierte Germanistik, Romanistik, Geschichte und Publizistik in Göttingen, Bordeaux und Hamburg. Sie sammelte journalistische Erfahrung im Hörfunk, bei verschiedenen Tageszeitungen sowie in der Unternehmenskommunikation. 1999 wechselte sie zum Jahreszeiten Verlag, zunächst als Reiseredakteurin, später als Ressortleiterin Food, Wein & Lifestyle. Zuletzt war sie stellvertretende Chefredakteurin des Feinschmeckers. Gabriele Heins ist Jurorin verschiedener Wein-Wettbewerbe und innerhalb des Jahreszeitverlags verantwortlich für hochkarätige Events sowie die exklusive Gourmet-Community Feinschmecker Club.

„Wir danken Deborah Middelhoff ausdrücklich für ihr Engagement und die wichtigen Impulse als Feinschmecker-Chefredakteurin“, führt Sebastian Ganske weiter aus.

Der Feinschmecker ist nicht nur Deutschlands stilprägendes Kulinarik-Magazin und Partner der Gastronomie – er ist mit der neuen Buch-Reihe Feinschmecker Edition bei Teubner (Start 2023), den Feinschmecker Specials, dem Feinschmecker-Podcast, der exklusiven Gourmet-Community Feinschmecker Club und dem erfolgreichen Online-Shop die am vielseitigsten aufgestellte Gourmet-Marke in Deutschland und erreicht die maßgebenden Multiplikatoren der Branche.

web: https://www.feinschmecker.de/

Immer aktuell mit dem sonntäglichen Gourmet Report Newsletter