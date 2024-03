Mit dem Antiqvvm in Porto fügt Portugal ein neues Zwei-Sterne-MICHELIN-Restaurant hinzu, womit sich die Gesamtzahl auf 8 Betriebe erhöht. Alles zum MICHELIN Portugal 2024.

Vier neue Restaurants wurden mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet, womit sich die Zahl der mit dieser Auszeichnung geehrten Betriebe auf 31 erhöht.

Zwei neue Restaurants sind mit dem MICHELIN Green Star und 8 mit dem Bib Gourmand ausgezeichnet worden

In diesem Jahr empfiehlt der MICHELIN-Führer Portugal insgesamt 167 Restaurants, von denen 30 neu in die Auswahl aufgenommen wurden.

Das internationale Inspektorenteam ist sich in seinem Urteil einig und bestätigt, dass Portugal einen Moment großer kulinarischer Reife erlebt. Die gastronomische Dynamik ist offensichtlich und führt zu Neueröffnungen und interessanten kulinarischen Angeboten im ganzen Land, nicht nur in den großen Städten wie Lissabon und Porto.

Ein neues Zwei-Sterne-Restaurant wird in die 2024 Ausgabe des MICHELIN-Führers Portugal aufgenommen

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN-Guides, erklärt Gourmet Report: “Seit mehreren Jahren stellen unsere Inspektoren mit Freude fest, dass die portugiesische Gastronomieszene einen stetigen Aufschwung erlebt. Diese kulinarische Entwicklung wird unter anderem von jungen einheimischen Köchen vorangetrieben, die den Mut haben, ihr eigenes Konzept zu lancieren, aber auch von etablierten Köchen, die sich seit langem dafür einsetzen, das moderne Gesicht der lusophonen Küche neu zu gestalten. Portugal ist ein Land der Produkte und verwurzelten Traditionen, aber auch ein Land, in dem die kulinarische Kreativität blüht. Mit einem neuen Zwei-Sterne-Restaurant, vier neuen Ein-Sterne-Betrieben und vielen neuen empfohlenen Restaurants im ganzen Land veranschaulicht unsere Auswahl für 2024 diesen Trend auf höchstem Niveau“.

Ein weiteres Restaurant reiht sich in die Gruppe der Zwei-MICHELIN-Sterne-Restaurants ein

Mit dem Neuzugang in der Auswahl und der Erneuerung der bisherigen Zwei-Sterne-Restaurants umfasst der MICHELIN-Führer Portugal 2024 nun 8 Lokale in dieser Kategorie.

Antiqvvm, Porto

Vitor Matos ist der Küchendirektor, der in dieser Ausgabe am meisten glänzt; nicht nur wegen seiner hervorragenden Arbeit im Antiqvvm, sondern auch wegen der großen kulinarischen Fülle, die er mit der Eröffnung neuer Betriebe und verschiedenen Kooperationen unter seiner gastronomischen Leitung (Blind, Hool, 2Monkeys, Salão Nobre, Onze…) erreicht hat.

Im Antiqvvm, einem Restaurant, das sich durch seine wunderbare Aussicht auf den Douro (von der Terrasse aus) und seine einzigartige Lage im selben Palast, in dem sich das Museu Romântico befindet, auszeichnet, bringt er seine ganze Kreativität, sein technisches Können und sein kulinarisches Wissen zum Vorschein, aber auch seine besondere Besessenheit, Gerichte anzubieten, die zwar originell, aber dennoch natürlich und harmonisch sind, in Verbindung mit den besten Produkten der Saison. Sein Angebot lädt den Feinschmecker ein, mit seinem Gaumen “um die Welt” zu reisen, über das rein Gastronomische hinaus, denn, wie er betont, will er mit seinen Gerichten mit seinen Gerichten “die Werte einer kulturellen, natürlichen, evolutionären, sozialen und künstlerischen Küche fördern” will.

Vier neue Restaurants werden mit einem MICHELIN-Stern ausgezeichnet

Der MICHELIN-Führer Portugal 2024 bestätigt das gastronomische Wachstum des Landes mit vier Neuzugängen. Die Gesamtzahl der Restaurants in dieser Kategorie beläuft sich nun auf 31.

2Monkeys, Lissabon

Die Küchenchefs Vitor Matos und Francisco Quinta haben mit diesem Restaurant im Hotel Torel Palace Lisbon die Gastronomieszene in Lissabon revolutioniert. Hier bekommt das Erlebnis eine neue Dimension, da sie versuchen, die Aromen Portugals aus einer kreativen Perspektive und im Umfeld einer gastronomischen Bar zu erzählen, so dass die Atmosphäre informeller ist und ein ständiger Dialog mit dem Gast besteht.

Desarma, Funchal

Auf der Dachterrasse des Hotels The Views Baía in Funchal befindet sich ein Restaurant mit herrlichem Blick auf die Küste, das aus jeder Pore Originalität ausstrahlt. Der Vorschlag des Küchenchefs Octávio Freitas stellt das kulinarische Erlebnis als einen imaginären Kampf zwischen den Sinnen und den einzelnen Geschmacksrichtungen dar, bei dem stets die herrliche Speisekammer des Madeira-Archipels zur Geltung kommt.

Ó Balcão, Santarém

In diesem Lokal, das an eine alte Taverne erinnert, verteidigt der Küchenchef Rodrigo Castelo die Essenz der Ribatejo-Küche. Er legt Wert auf die Produkte der Region und strebt nach Authentizität, wobei er sich auf den Schutz der einheimischen Flussarten konzentriert, was ihn dazu veranlasst hat, gegen invasive Arten vorzugehen, die das natürliche Gleichgewicht stören.

SÁLA von João Sá, Lissabon

Küchenchef João Sá lädt die Gäste in seine Heimat ein, um andere Länder und andere Geschmäcker zu entdecken, inspiriert von den Reisen der Portugiesen. Sein Angebot reicht von lokalen Produkten und Ansätzen, die in Portugal sehr heimisch sind, bis hin zu anderen, exotisch angehauchten Gerichten mit besonderen Anklängen an die asiatische Welt.

Acht neue Bib Gourmand-Restaurants

Wenn es eine Auszeichnung gibt, die Feinschmecker auf der ganzen Welt lieben, dann ist es der Bib Gourmand, der durch das ikonische Bibendum repräsentiert wird, das lächelt.Diese Auszeichnung, die seit 1997 vergeben wird, um die Restaurants mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis hervorzuheben, wird in Portugal an 32 Lokale verliehen, von denen acht in diesem Jahr neu hinzugekommen sind.

Die neuen Empfänger dieser Auszeichnung sind: Flora (Viseu), Inato Bistrô (Braga), Norma (Guimarães), Olaias (Figueira da Foz), OMA (Baião), O Pastus (Paço de Arcos), Patio 44 (Porto) und PODA (Montemor-o-Novo).

21 neue empfohlene Restaurants

Diese Kategorie ist der beste Beweis dafür, dass die portugiesische Küche gerade eine Blütezeit erlebt, mit vielen gastronomischen Neueröffnungen im ganzen Land verteilt.Von den 96 empfohlenen Restaurants, die im MICHELIN-Führer Portugal 2024 aufgeführt sind, gibt es 21 Neuzugänge.Darunter befinden sich Namen, die lokale Produkte preisen, wie O Palco (Coimbra) oder Horta (Funchal), Angebote, die sich für einen Ausflug eignen, da sie in Hotels oder schönen Landgütern untergebracht sind (Quinta do Tedo Familia Geadas in Folgosa; Bomfim 1896 mit Pedro Lemos in Pinhão; Blind in Porto; Vinha in Vila Nova de Gaia), und Vorschläge, die uns in die Welt reisen lassen, wie Ma (Coimbra) oder Downunder by Justin Jennings (Lissabon).

Drei besondere Auszeichnungen

Es gibt Einzelpersonen und Teams, die die Inspektoren während ihrer Arbeitsaufenthalte besonders beeindruckt haben, so dass ihre Namen bei der Verleihung der Sonderpreise im Vordergrund standen.

MICHELIN Young Chef Award

Rita Magro, die im Restaurant Blind unter der Leitung des preisgekrönten Küchenchefs Vitor Matos arbeitet, hat die Aufmerksamkeit der Inspektoren auf sich gezogen, und zwar sowohl für ihren Vorschlag, dem es nicht an Persönlichkeit mangelt, als auch für ihre Vorstellung von der täglichen Arbeit hinter dem Herd, bei der sie sich Herausforderungen stellt, die zu einer ständigen Verbesserung der

Konzeption der Gerichte führen.

MICHELIN Service Award

Das Yeatman in Vila Nova de Gaia, das mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet wurde, ist eines der luxuriösesten Restaurants in der Region Porto.Hier glänzt die tägliche Arbeit von Pedro Marques, einem Mann, der den Service aus Leidenschaft versteht und es verstanden hat, seinem Team durch Führung die Werte des Berufs zu vermitteln, um die gastronomische Geschichte zu bereichern, die der Chefkoch erzählt.

MICHELIN Sommelier Award

Die Wahl des Weins, der zu einem Gericht passt und die Aromen intensiviert, ist keine leichte Aufgabe, und Leonel Nunes, der Sommelier des Il Gallo d’Oro (Funchal), der mit zwei MICHELIN-Sternen und einem Grünen Stern ausgezeichnet wurde, erfüllt sie perfekt. Seine Fähigkeit, den exzellenten Weinkeller des Restaurants mit einzigartigen Flaschen zu erweitern und jene madeirensischen Weine zu finden, die in der Lage sind, uns Geschichten zu erzählen, erlaubt es ihm, das bereits ausgezeichnete gastronomische Angebot des Küchenchefs Benoît Sinthon noch weiter zu verbessern, was ihn dieser Auszeichnung würdig macht.

Die Auswahl der Hotels im MICHELIN Guide Portugal ergänzt die Restaurants und ist kostenlos auf der Website des MICHELIN Guide verfügbar: https://guide.michelin.com/en/hotels-stays/portugal

Der Michelin Guide Portugal 2024 kann in jedem Buchladen bestellt werden!

