Metro ist Hauptsponsor vom Bocuse d’or

Europäische Ausscheidung findet vom 19.-21. März 2024 mit 20 Länder-Teams im norwegischen Trondheim statt und wählt Finalisten für den globalen Wettbewerb in Lyon im Januar 2025 aus.

Sieger Bocuse d´Or 2023: Marvin Böhm und Hannes Hensel – Credit Wonge Bergmann – leider ohne Metro Unterstützung!

METRO und der internationale Kochwettbewerb Bocuse d ́Or haben eine mehrjährige Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit vereinbart. So wird sich METRO in den kommenden vier Jahren als Hauptsponsor der Bocuse d ́Or Europe engagieren, die ab dem 19. März 2024 im norwegischen Trondheim stattfinden werden.

Zudem unterstützt METRO über seine Landesgesellschaften Teams aus 6 Ländern (Frankreich, Slowakei, Spanien, Ungarn, Tschechien sowie Türkei), die an den europäischen Auswahlen teilnehmen. Darüber hinaus wird METRO auch in Zukunft Hauptsponsor der World Finals in Lyon sein, in der METRO Frankreich u. a. als Zutatenlieferant auftritt, um die Kandidaten mit hochwertigen Produkten bei dem anspruchsvollen Wettbewerb zu unterstützen.

METRO CEO Dr. Steffen Greubel im Gourmet Report Gespräch: „METRO steht als international tätiger Lebensmittelgroßhändler mit einem hochwertigen Produktsortiment als Partner an der Seite einer vielfältigen und engagierten Gastronomie. Deshalb freuen wir uns, den renommierten internationalen Kochwettbewerb und die besten Kochteams auch künftig zu unterstützen. Damit möchten wir die kulinari- sche Vielfalt und Kreativität unserer Welt fördern und zugleich die gesell- schaftliche Bedeutung dieser Branche unterstreichen. In diesem Sinne er- warten wir einen spannenden Wettbewerb in Trondheim und wünschen allen Teams eine glückliche Hand und viel Erfolg!“

Florent Suplisson, Direktor für gastronomische Veranstaltungen bei Sirha Food ergänzt: „Wir freuen uns sehr, die Partnerschaft mit METRO sowohl in Frankreich als auch auf europäischer Ebene in den kommenden Jahren fortzuführen und weiter zu stärken. METRO versteht sich als Partner der Gastronomie und ist deshalb auch ein idealer Partner für uns und den wichtigsten internationaler Wettbewerb der Branche.“

METRO und Bocuse d’Or blicken bereits auf eine langjährige Partnerschaft zurück. So wurde METRO im Jahr 2005 erstmals Sponsor des renommierten Wettbewerbs in dessen Heimatland Frankreich. Seit 2013 ist METRO Frankreich auch offizieller Zutatenlieferant für das Bocuse d’Or Weltfinale. Darüber hinaus ist METRO Frankreich auch einer der wichtigsten Partner der Bocuse d’Or French Academy. Zusätzlich hat METRO seit 2012 mit Ausnahme von 2020 auch jedes Bocuse d’Or Europafinale gesponsert, zuletzt den europäischen Vorentscheid in Budapest 2022.

Der Bocuse d’Or ist der weltweit renommierteste kulinarische Wettbewerb, der die talentiertesten Köche von heute und morgen auszeichnet. Er gilt als die Koch-Weltmeisterschaft, weil im Finale Chefköche aus unterschiedlichen Kontinenten aufeinandertreffen. Der Wettbewerb, der in das Ökosystem der Gastronomiemesse Sirha Food integriert ist, entwickelt sich stetig weiter, um neue Techniken, wichtige gesellschaftliche Trends und Entwicklungen sowie die Wünsche der Verbraucher zu berücksichtigen.

