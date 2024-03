Sternekoch Anton Schmaus ist Herausforderungen gewohnt. Aber nicht unbedingt die, die Tim Mälzer in der neunten Staffel der Erfolgssendung „Kitchen Impossible“ für ihn bereithielt.

Anton Schmaus und Tim Mälzer

Anton Schmaus in Kitchen Impossible

So musste sich der Gastronom aus Regensburg Kochduellen in der kenianischen Hauptstadt Nairobi und auf Kefalonia in Griechenland stellen. Was dabei herausgekommen ist? Das erfahren Schmaus-Fans bei der Ausstrahlung der Sendung am 17. März auf VOX. Nur so viel sei verraten: Anton Schmaus bezeichnet die ganze Aufzeichnung als eine der spannendsten Erfahrungen seines Lebens – und das will für den umtriebigen Gastronomen und Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft viel heißen. Das Kochen in Nairobi habe ihn „demütig gemacht und zurück auf den Boden der Tatsachen geholt“, sagt er. Außerdem habe er vor und hinter der Kamera viele tolle Menschen kennengelernt.

„Begeistert hat mich auch die wahnsinnig professionelle Produktion des Formats“, lobt Schmaus, der auch schon früher mit Tim Mälzer zusammengearbeitet hat, gegenüber Gourmet Report. „Kitchen Impossible ist eigentlich eine klassische Heldengeschichte: Man stellt sich einer Aufgabe, scheitert und gewinnt am Ende irgendwie doch – auf vielen anderen Ebenen. Danke an Tim Mälzer für diese großartige Erfahrung!“

Die vom Fernsehsender VOX ausgestrahlte neunte Staffel von Kitchen Impossible startet am 25. Februar 2024. Deutschlands Spitzenköche stellen sich darin einer kulinarischen Challenge der Extraklasse: „Rund um den Globus treten sie zu Duellen an, um lokale Leibspeisen so meisterhaft wie möglich nachzukochen und ihre Koch-Ehre am Herd zu verteidigen. Einen Haken hat die VOX-Koch-Competition allerdings: Sämtliche Zutaten stehen nicht etwa kompakt und komfortabel auf einem passenden Rezept, sondern müssen von den Starköchen selbst erst mit feinem Gaumen herausgeschmeckt und dann im exakt richtigen Verhältnis miteinander kombiniert werden. Eine Jury aus kritischen Stammgästen beurteilt im Anschluss: Ist das Ergebnis dem Original zum Verwechseln ähnlich? Oder ist es eine echte Belastungsprobe für die verwöhnten Geschmacksnerven?“

Zum Auftakt am 25. Februar trifft Tim Mälzer auf den österreichischen Koch Richard Rauch (38). Außerdem sind Folgen mit Hans Jörg Bachmeier (57), Stefan Wiesner (62), Anton Schmaus (42), Alexander Hermann (52) und Tobias Bätz (40) geplant.

Anton Schmaus

Anton Schmaus

Der Werdegang von Sternekoch Anton Schmaus, Jg. 1981, führt aus Viechtach im Bayerischen Wald über die Schweiz nach Stockholm, New York und – reich an Eindrücken – wieder zurück nach Regensburg, wo er heute drei Restaurants, einen Wine Concept Store und einen Gourmet-Lieferdienst betreibt. Auf seinen Lorbeeren – dem Michelin-Stern für das Storstad, den er bereits seit 2014 führt, und dem Michelin-Stern auch für das 2019 eröffnete Aska – ruht sich der rührige Gastronom nicht aus, sondern erfindet sich alle paar Jahre neu, am liebsten mit einem weiteren, ganz anderen Restaurantkonzept.

Da ist das lichtdurchflutete Gourmet-Restaurant Storstad mit dem skandinavischen Flair, das rockig-verruchte Bar-Restaurant Sticky Fingers (eröffnet 2016), die minimalistische Sushi Bar Aska (2019), der farbenfrohe Wine Concept Store Tipsy (2022) und der Gourmet-Lieferservice Proviant (2020) – alle im Herzen von Regensburg. 2021 zeichnete der Guide Michelin das Aska als erste und einzige Sushi Bar Deutschlands mit einem Stern aus, den es seither hält.

Daneben widmet sich Anton Schmaus mit Leidenschaft weiteren Herausforderungen: Seit 2017 ist er Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft und begleitet das Team zu allen Spielen. Hinzu kommen Engagements als Redner, Erfolge als Kochbuchautor („Anton Schmaus kocht“, 2022) sowie Auftritte in TV-Kochshows. Außerdem berät der kosmopolitische Oberpfälzer als ebenso kreativer wie erfahrener Kopf Unternehmen bei der Entwicklung neuer Gastronomiekonzepte.

antonschmaus.de

Bleiben Sie informiert! Abonnieren Sie den kostenlosen, sonntäglichen Gourmet Report Newsletter