Anlässlich des 20. Jubiläums vereint Hapag-Lloyd Cruises an Bord der MS EUROPA so viele Spitzenköche wie nie zuvor. Das Gourmet-Event „EUROPAs Beste“ präsentierte zehn Küchenchefs mit insgesamt 23 Michelin-Sternen, elf Winzer sowie zehn Genussexperten.

Viktoria Popova mit Ben Schütz und Maximilian Wagner

23 Michelin-Sterne an Bord der MS EUROPA

Die sternenreiche Ausgabe markierte einen Rekord in der Geschichte des Festivals, das 2004 in Heiligendamm erstmals stattfand. Moderiert wird der Abend von Angelina Kirsch, den musikalischen Auftakt gestaltet Sängerin Leslie Clio.

Kulinarische Höhepunkte mit 23 Michelin-Sternen

Unter der Leitung von EUROPA-Küchenchef Ben Schütz (26) präsentieren die teilnehmenden Sterneköche ihre Kreationen auf der Genussmeile des Pooldecks. Zu den Gästen zählen unter anderem:

Marcel Skibba (3 Sterne, Schloss Schauenstein, Schweiz) – Kalbsbrust mit Kohlrabi, Peperoni und Gartenkräutern

(3 Sterne, Schloss Schauenstein, Schweiz) – Kalbsbrust mit Kohlrabi, Peperoni und Gartenkräutern Marco Müller (3 Sterne, Rutz, Berlin) – Kingfish mit Garum Tomate und Gartenkräuter-Eis

(3 Sterne, Rutz, Berlin) – Kingfish mit Garum Tomate und Gartenkräuter-Eis Kevin Fehling (3 Sterne, THE GLOBE & THE TABLE, Deutschland)

(3 Sterne, THE GLOBE & THE TABLE, Deutschland) Martin Stopp (2 Sterne, ATAMA by Martin Stopp, St. Ingbert) – Kalb-Bries & Tatar mit Karotte, Kaffir-Limette und Miso-Hollandaise

(2 Sterne, ATAMA by Martin Stopp, St. Ingbert) – Kalb-Bries & Tatar mit Karotte, Kaffir-Limette und Miso-Hollandaise Thorsten Bender (2 Sterne, SEIN), Dirk Luther (2 Sterne, Meierei), Jurgen van der Zalm (2 Sterne, Restaurant Vinkeles, Niederlande), Thomas Dorfer (2 Sterne, Landhaus Bacher, Österreich), Dieter Koschina (2 Sterne, Vila Joya, Portugal) und Tanja Grandits (2 Sterne, STUCKI, Schweiz).

Erlesene Weinbegleitung durch elf renommierte Weingüter

Zur kulinarischen Reise begleiten exklusive Weine von elf internationalen Winzern. Vertreten waren unter anderem:

Günther Jauch (Weingut von Othegraven, Deutschland) – kürzlich zum „Winzer des Jahres“ (Falstaff) ernannt

(Weingut von Othegraven, Deutschland) – kürzlich zum „Winzer des Jahres“ (Falstaff) ernannt Markus Schneider (Weingut Markus Schneider, Deutschland) – mehrfacher Teilnehmer, diesmal mit vier Weinen, darunter ein Blanc de Blanc

(Weingut Markus Schneider, Deutschland) – mehrfacher Teilnehmer, diesmal mit vier Weinen, darunter ein Blanc de Blanc Helena Lageder (Alois Lageder, Italien), Martin Waßmer (Deutschland), Dominik Völk (Karthäuserhof, Deutschland)

(Alois Lageder, Italien), (Deutschland), (Karthäuserhof, Deutschland) Französische Vertreter: Helmut Aichinger (Château d’Esclans), Justine Bouchut (Domaine de Chevalier), Karine Barbier (Château Lascombes), Javier Terres (Moët Hennessy Champagner)

(Château d’Esclans), (Domaine de Chevalier), (Château Lascombes), (Moët Hennessy Champagner) Robert Bodenstein (Weingut Prager, Österreich).

Genussexperten mit Kaviar, Pralinen, Gelato und mehr

Zehn ausgewählte Feinschmecker-Spezialisten runden das Angebot ab:

Markus Rüsch (Altonaer Kaviar Importhaus, Hamburg) – Kaviarspezialitäten

(Altonaer Kaviar Importhaus, Hamburg) – Kaviarspezialitäten Kevin Kugel (Chocolatier, Sindelfingen) – Pralinenkreationen

(Chocolatier, Sindelfingen) – Pralinenkreationen Sabine & Jörg Fischer (Giovanni L., Kiel) – erstklassiges Gelato

(Giovanni L., Kiel) – erstklassiges Gelato Dr. Peter van Nahmen (Van Nahmen, Hamminkeln) – Fruchtsäfte

(Van Nahmen, Hamminkeln) – Fruchtsäfte Bernard Antony (Fromagerie Antony, Frankreich) – Käseauswahl

(Fromagerie Antony, Frankreich) – Käseauswahl Ralf Bos (BOS FOOD), Lucki Maurer (STOI), Dr. Heyko Wychodil & Sönke Plautz (Becking Kaffee), Sebastian Hess (Ory Bar Mandarin Oriental, München) und Marco D’Andrea (Pâtissier, Hamburg).

Buchungsstart für „EUROPAs Beste 2027“

Die Kurzreise 2027 findet vom 13. bis 17. August 2027 (4 Tage) von Hamburg über Arendal und Aarhus nach Kiel statt. Buchbar ist die Reise ab sofort im PLATIN-Tarif ab 2.990 EUR pro Person (Doppelbelegung, exkl. An- und Abreise) unter www.hl-cruises.de/EUR2715 sowie über alle Partnerbüros, wo man besser bucht, da diese mehr Service geben als HapagLloyd in Hamburg.