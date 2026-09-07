Perú Mucho Gusto 2026: Veranstaltungshinweis und Rahmenbedingungen

Die für 2026 geplante Lima-Ausgabe der Gastronomiemesse „Perú Mucho Gusto“ ist Bestandteil einer Veranstaltungsreihe, die von der staatlichen Kommission für Tourismus und Außenhandel Perus (PROMPERÚ) organisiert wird.

Ceviche Peru

Perú Mucho Gusto

Die Messe findet laut vorliegenden Planungen vom 30. Oktober bis 1. November 2026 auf der Explanada de la Costa Verde im Distrikt Magdalena del Mar statt. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltungsziele und Positionierung

Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, die peruanische Küche in ihrer regionalen Vielfalt zu präsentieren und gleichzeitig den kulinarischen Tourismus zu fördern. Sie ist Teil einer mehrteiligen Event-Serie, die 2026 auch Stationen in Ayacucho, Tacna, Piura und erstmals eine internationale Ausgabe in Madrid umfasst. Das peruanische Tourismusministerium (Mincetur) erwartet für alle Ausgaben der Reihe insgesamt rund 560.000 Besucher.

Aussteller und angebotene Produktpalette

Auf der Lima-Ausstellung werden nach Angaben der Veranstalter etwa 80 Aussteller vertreten sein, darunter Restaurants und Lebensmittelproduzenten. Das Angebotsspektrum ist nach Regionen des Landes gegliedert:

Küstenregion: Vertreter sind Cebiche, Ají de Gallina und Lomo Saltado.

Vertreter sind Cebiche, Ají de Gallina und Lomo Saltado. Andenhochland (Sierra): Angeboten werden Eintopfgerichte wie Puca Picante, Adobos und Pachamanca.

Angeboten werden Eintopfgerichte wie Puca Picante, Adobos und Pachamanca. Amazonasgebiet (Selva): Präsentiert werden Tacacho con Cecina und Patarashca mit Tucupí-Sauce.

Ein Schwerpunkt liegt auf den traditionellen Picanterías – kleingewerblichen Gaststätten mit regionaler Küche. Die Veranstalter haben angekündigt, ausgewählte Picanteras (Köchinnen) und ihre Betriebe gesondert zu würdigen.

Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Die Messe sieht ein Konzept zur Reduzierung von Abfällen vor. Dazu gehören das Verbot von Einwegplastik und Maßnahmen zur Kompensation des CO2-Fußabdrucks. Diese Regelungen entsprechen dem Vorgehen früherer Auflagen.

Begleitprogramm

Zusätzlich zu den Verkaufs- und Verkostungsständen sind Live-Kochvorführungen durch nationale und internationale Köche geplant. Diese dienen der Präsentation von Zubereitungstechniken und der Information über Zutatenkunde.

Liste empfehlenswerter Restaurants in Lima (kleine Auswahl)

Die folgende Aufstellung nennt Restaurants, die in internationalen Gastronomieführern regelmäßig geführt werden und sich durch unterschiedliche Ausrichtungen auszeichnen.

Restaurantname Küchenstil / Spezialisierung Anmerkung Central Forschungsbasierte Küche mit Zutaten aus verschiedenen Höhenlagen Perus Mehrfach in den „World’s 50 Best Restaurants“ platziert Maido Nikkei-Küche (peruanisch-japanische Fusion) Ebenfalls mehrfach in internationalen Rankings vertreten Astrid y Gastón Peruanische Haute Cuisine Betrieben von Gastón Acurio; Standort in San Isidro La Mar Cebichería / Meeresfrüchte Spezialisiert auf Cebiche und Fischgerichte La Picantería Traditionelle regionale Küche (Picantería-Stil) Bietet tagesaktuelle Gerichte wie Adobo oder Rocoto Relleno

Zusammenfassung

Die Veranstaltung „Perú Mucho Gusto“ in Lima bietet eine strukturierte Übersicht über die regionale Kochkultur Perus mit rund 80 Ausstellern und einem begleitenden Fachprogramm. Die Messe ist kostenfrei zugänglich und findet an einem festgelegten Termin an der Küste Limas statt. Für Besucher, die über den Messebesuch hinaus kulinarische Einrichtungen in Lima erkunden möchten, stehen verschiedene etablierte Restaurants mit unterschiedlichen Ausrichtungen zur Auswahl.