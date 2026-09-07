Veröffentlicht am von Gourmet Report

Perú Mucho Gusto 2026: Veranstaltungshinweis und Rahmenbedingungen

Die für 2026 geplante Lima-Ausgabe der Gastronomiemesse „Perú Mucho Gusto“ ist Bestandteil einer Veranstaltungsreihe, die von der staatlichen Kommission für Tourismus und Außenhandel Perus (PROMPERÚ) organisiert wird.

Ceviche Peru

Perú Mucho Gusto

Die Messe findet laut vorliegenden Planungen vom 30. Oktober bis 1. November 2026 auf der Explanada de la Costa Verde im Distrikt Magdalena del Mar statt. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltungsziele und Positionierung

Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, die peruanische Küche in ihrer regionalen Vielfalt zu präsentieren und gleichzeitig den kulinarischen Tourismus zu fördern. Sie ist Teil einer mehrteiligen Event-Serie, die 2026 auch Stationen in Ayacucho, Tacna, Piura und erstmals eine internationale Ausgabe in Madrid umfasst. Das peruanische Tourismusministerium (Mincetur) erwartet für alle Ausgaben der Reihe insgesamt rund 560.000 Besucher.

Eine kulinarische Reise durch Peru

Aussteller und angebotene Produktpalette

Auf der Lima-Ausstellung werden nach Angaben der Veranstalter etwa 80 Aussteller vertreten sein, darunter Restaurants und Lebensmittelproduzenten. Das Angebotsspektrum ist nach Regionen des Landes gegliedert:

  • Küstenregion: Vertreter sind Cebiche, Ají de Gallina und Lomo Saltado.
  • Andenhochland (Sierra): Angeboten werden Eintopfgerichte wie Puca Picante, Adobos und Pachamanca.
  • Amazonasgebiet (Selva): Präsentiert werden Tacacho con Cecina und Patarashca mit Tucupí-Sauce.

Ein Schwerpunkt liegt auf den traditionellen Picanterías – kleingewerblichen Gaststätten mit regionaler Küche. Die Veranstalter haben angekündigt, ausgewählte Picanteras (Köchinnen) und ihre Betriebe gesondert zu würdigen.

Perus Küchen

Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Die Messe sieht ein Konzept zur Reduzierung von Abfällen vor. Dazu gehören das Verbot von Einwegplastik und Maßnahmen zur Kompensation des CO2-Fußabdrucks. Diese Regelungen entsprechen dem Vorgehen früherer Auflagen.

Begleitprogramm

Zusätzlich zu den Verkaufs- und Verkostungsständen sind Live-Kochvorführungen durch nationale und internationale Köche geplant. Diese dienen der Präsentation von Zubereitungstechniken und der Information über Zutatenkunde.

Ratgeber: Welche Kreditkarte auf Reisen?

Liste empfehlenswerter Restaurants in Lima (kleine Auswahl)

Die folgende Aufstellung nennt Restaurants, die in internationalen Gastronomieführern regelmäßig geführt werden und sich durch unterschiedliche Ausrichtungen auszeichnen.

RestaurantnameKüchenstil / SpezialisierungAnmerkung
CentralForschungsbasierte Küche mit Zutaten aus verschiedenen Höhenlagen PerusMehrfach in den „World’s 50 Best Restaurants“ platziert
MaidoNikkei-Küche (peruanisch-japanische Fusion)Ebenfalls mehrfach in internationalen Rankings vertreten
Astrid y GastónPeruanische Haute CuisineBetrieben von Gastón Acurio; Standort in San Isidro
La MarCebichería / MeeresfrüchteSpezialisiert auf Cebiche und Fischgerichte
La Picantería Traditionelle regionale Küche (Picantería-Stil)Bietet tagesaktuelle Gerichte wie Adobo oder Rocoto Relleno
Ratgeber: Luxus-Hotels günstiger buchen

Zusammenfassung

Die Veranstaltung „Perú Mucho Gusto“ in Lima bietet eine strukturierte Übersicht über die regionale Kochkultur Perus mit rund 80 Ausstellern und einem begleitenden Fachprogramm. Die Messe ist kostenfrei zugänglich und findet an einem festgelegten Termin an der Küste Limas statt. Für Besucher, die über den Messebesuch hinaus kulinarische Einrichtungen in Lima erkunden möchten, stehen verschiedene etablierte Restaurants mit unterschiedlichen Ausrichtungen zur Auswahl.

So haben wir drei Transatlantik-Business Class Flüge in den Schulferien für je 1.138 € p.P. gebucht – Ratgeber günstiger fliegen
Perú Mucho Gusto

Zusammenfassung

Die für 2026 geplante Lima-Ausgabe der Gastronomiemesse „Perú Mucho Gusto“ ist Bestandteil einer Veranstaltungsreihe, die von der staatlichen Kommission für Tourismus und Außenhandel Perus (PROMPERÚ) organisiert wird.

Sende
Benutzer-Bewertung
5 (1 Stimme)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

×