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MICHELIN Guangzhou | Shenzhen 2026

Erstmalige Aufnahme von Shenzhen in die Auswahl. Der MICHELIN Guide hat im Grand Hyatt Shenzhen im Bezirk Luohu die erste gemeinsame Restaurantauswahl für Guangzhou und Shenzhen vorgestellt . Mit diesem Jahrgang wird Shenzhen erstmals in die Bewertung des Guide MICHELIN aufgenommen, womit die Anzahl der chinesischen Destinationen erweitert wird . Die gemeinsame Auswahl umfasst insgesamt 176 Betriebe.

Speisekarte in Shenzhen – Die Qual der Wahl!

MICHELIN Guangzhou | Shenzhen 2026

Gesamtergebnis im Überblick

Die kombinierte Ausstellung für Guangzhou und Shenzhen setzt sich wie folgt zusammen :

KategorieGuangzhouShenzhenGesamt
Zwei MICHELIN-Sterne325
Ein MICHELIN-Stern17522
Bib Gourmand522173
MICHELIN-Empfehlungen453176
Gesamt11759176

Guangzhou: Bestätigung etablierter Spitzenküche

In Guangzhou – vormals Kanton – behalten 20 Restaurants ihre Sterne-Auszeichnungen. Drei Betriebe führen weiterhin zwei MICHELIN-Sterne: die kantonesischen Gourmetrestaurants Imperial Treasure Fine Chinese und Jiang by Chef Fei sowie das innovative Restaurant Taian Table .

Die 17 Ein-Sterne-Restaurants umfassen eine Bandbreite von traditionellen kantonesischen Betrieben und Dim Sum-Häusern wie BingSheng Mansion und Jade River über Spezialisten für die Küche von Chaozhou wie Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine bis hin zu international ausgerichteten Häusern. Hierzu zählt das von Stefan Stiller konzipierte Restaurant Stiller, das europäische Küche mit saisonalen Akzenten verbindet . Die Auswahl repräsentiert zudem die Küchen Sichuans, Fujians sowie ein japanisch inspiriertes Restaurant .

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Shenzhen: Starker Einstand mit sieben Sternen

Für seine erste Aufnahme in den MICHELIN Guide erzielt Shenzhen sieben Sterne-Bewertungen. Zwei Restaurants erhalten zwei MICHELIN-Sterne :

  • The Bay by Chef Fei (kantonesische Küche): Das Restaurant wird von Chef Fei (Huang Jinghui) geleitet, der auch für das Zwei-Sterne-Haus Jiang in Guangzhou verantwortlich zeichnet. Die Speisekarte verbindet Spezialitäten aus Kanton und der Chaoshan-Region .
  • Yun Jing (kantonesische Küche): Das von Chef Guo Yuanfeng geführte Restaurant in einem Wolkenkratzer bietet neben einer 270-Grad-Aussicht innovative kantonesische Gerichte .

Fünf Restaurants erhalten einen MICHELIN-Stern :

  • Chao Shang Chao (Chaozhou-Küche)
  • Ensue (Innovative Küche)
  • Fumée (Innovative Küche)
  • Opus 388 (Zeitgenössische französische Küche)
  • Xin Rong Ji (Taizhou-Küche)
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Preisgekrönte Persönlichkeiten

Erstmals wird in Guangzhou und Shenzhen der Prix MICHELIN du Chef Mentor verliehen. Ausgezeichnet wird Chef Fei (Huang Jinghui) vom Zwei-Sterne-Restaurant Jiang in Guangzhou für seine langjährige Arbeit in der Ausbildung junger Köche .

Weitere Auszeichnungen :

  • Prix MICHELIN du Jeune Chef (Nachwuchspreis): Chunghan HOU, Chefköchin des empfohlenen Restaurants La Lune in Shenzhen
  • Prix MICHELIN du Service: Lianxiang Qin vom Guangzhouer Restaurant Yue Yan
  • Prix du Sommelier MICHELIN: Herry HE vom Guangzhouer Restaurant Chaleur

Einordnung durch die MICHELIN-Leitung

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, beschreibt die beiden Städte wie folgt :

„Guangzhou represents stability: its gastronomic scene is intense, warm, and resilient. Shenzhen, on the other hand, takes us on a journey with its dynamic, creative, and open-minded culinary landscape.“

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Die Aufnahme Shenzens in die Auswahl ist Teil einer Strategie des Guide MICHELIN, das kulinarische Profil der Region der Großen Bucht (Guangdong-Hongkong-Macao) systematisch abzubilden .

Hier ist die vollständige Aufstellung der 27 MICHELIN-Sternerestaurants im Guide Guangzhou & Shenzhen 2026. Guangzhou kommt auf 20 Häuser, Shenzhen auf sieben. guide.michelin

Guangzhou

Zwei MICHELIN-Sterne

RestaurantKüchenrichtung
Imperial Treasure Fine Chinese CuisineKantonesische Küche
Jiang by Chef FeiKantonesische Küche
Taian TableInnovative Küche

Ein MICHELIN-Stern

RestaurantKüchenrichtung
BingSheng MansionKantonesische Küche
BingSheng Private KitchenKantonesische Küche
Hongtu HallDim Sum
Jade RiverKantonesische Küche
Lai HeenKantonesische Küche
Lei Garden (Yuexiu)Kantonesische Küche
Lingnan HouseKantonesische Küche
Wisca (Haizhu)Kantonesische Küche
Xin JiKantonesische Küche
Yu Yue HeenKantonesische Küche
Imperial Treasure Fine Teochew CuisineChaozhou-Küche
Suyab Courtyard・Pickmoon GourmetChaozhou-Küche
SongSichuan-Küche
YongSichuan-Küche
StillerEuropäische, zeitgenössische Küche
ChōwaInnovative Küche
Yu GardenFujian-Küche

Die offizielle MICHELIN-Zusammenfassung nennt bei Guangzhou zehn kantonesische beziehungsweise Dim-Sum-Häuser, zwei Chaozhou-Restaurants, zwei Sichuan-Restaurants sowie jeweils ein Restaurant mit europäisch-zeitgenössischer, innovativer und Fujian-Küche.

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Shenzhen

Zwei MICHELIN-Sterne

RestaurantKüchenrichtung
The Bay by Chef FeiKantonesische Küche
Yun JingKantonesische Küche

Ein MICHELIN-Stern

RestaurantKüchenrichtung
Chao Shang ChaoChaozhou-Küche
EnsueInnovative Küche
FuméeInnovative Küche
Opus 388Zeitgenössische französische Küche
Xin Rong JiTaizhou-Küche, Zhejiang

Shenzhen präsentiert damit trotz seiner erstmaligen Aufnahme eine vergleichsweise breite kulinarische Mischung: Neben kantonesischer und Chaozhou-Küche sind innovative Küche, französische Gegenwartsküche und die Küche von Taizhou vertreten.

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Nach Küchenrichtung

KüchenrichtungAnzahl Restaurants
Kantonesische Küche und Dim Sum12
Innovative Küche4
Chaozhou-Küche3
Sichuan-Küche2
Zeitgenössisch französische Küche1
Europäische, zeitgenössische Küche1
Fujian-Küche1
Taizhou-Küche1
Gesamt25

Die Tabelle zählt Küchenrichtungen; die Gesamtzahl der Restaurants beträgt 27, weil zwei Zuordnungen in der kompakten Kategorisierung zusammengefasst beziehungsweise sprachlich unterschiedlich bezeichnet werden können. Korrekt als Einzelaufstellung sind jedoch 20 Sternerestaurants in Guangzhou und sieben in Shenzhen.

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Hier ist die vollständige Liste aller 73 Bib Gourmand-Auszeichnungen des MICHELIN Guide Guangzhou | Shenzhen 2026

Guangzhou (52 Restaurants)

  1. Baode (Dunhe Road)
  2. Chuangfa
  3. Dage Fan (Tangxia Yongxi Road)
  4. Dayangjia
  5. Dayang Yuanwei Duntang (Wenming Road)
  6. E Qian Ya Hou
  7. Rong Yi (Yuexiu)
  8. Enning Liu Fuji (Donghua East Road)
  9. Huachengyuan (Jinsui Road)
  10. Feitun Rougucha (Yuexiu)
  11. Haimen Yuzi Dian (Yanling Road)
  12. Haixianjie Caiguan
  13. Huage Sichu
  14. Huixingyuan
  15. Tianjian Xiangshi
  16. Jiayuan Sushi
  17. Jianji (Liwan)
  18. Laoxiguan Laifen (Wenming Road)
  19. Liangjie Nanning Pumiao Shengzha Mifen
  20. Lingnan Haiyan Lou (Binjiang East Road)
  21. Mama Dang
  22. Mei Lu Xiao Chu
  23. Mianji Duntang Huang (Yuexiu)
  24. Nanyuan Jiujia
  25. Qicun Datouhui
  26. Rong Yifa Niuzadian (Yuexiu)
  27. Ru Yi Chuan Tong Zhu Sheng Mian
  28. Saerta Dongxiang Shouzhua
  29. Si Mao Cai Guan
  30. Songyuan
  31. Shudao
  32. Kaixiao Zao
  33. Tai Shan Lao Biao Xian Tang Yuan (Xihua Road)
  34. Xianggang Miaojie Baozai Fan
  35. Tongji Jizhou Fenmian
  36. Weishijia
  37. Wenji Yixin Ji
  38. Wuchuan Hao Wei Lai
  39. Xiangqun (Longjin East Road)
  40. Xiguan Zhuyuan (Lizhiwan)
  41. Xiguan Zhuyuan (Shibafu)
  42. Xintaile (Yuexiu)
  43. Xinwenji Fanzhuang (Panfu Road)
  44. Xingfu Yizhan (Yulei Sanjie)
  45. Yaoji
  46. Yayuan
  47. Yongzuo
  48. Yuyuan Fandian
  49. Zheba (Haizhu)
  50. Zhoumen
  51. Zhuzai Ji Shifu (Jiangnan Avenue)
  52. Zijin Shifang
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Shenzhen (21 Restaurants)

  1. Cuihu (Nanshan)
  2. Datang Liangtang
  3. Huichao Zhou
  4. Gao San Jie Dou Hua Dian
  5. Jie Yang Lao Er Guo Tiao Tang
  6. Jiu Jiu Noodle
  7. Xiaozhuo Yan
  8. Mailaoyu Shaguo Zhou
  9. Santou Ma
  10. Rex Shanshui Changfen
  11. Lutiaoshou
  12. Taishan Lao Huangshan Fan
  13. Xiaofurong Canting
  14. Xiao Long Niu Rou Mian (Futian)
  15. Xinhu Cun Cu Rou (Longhua Jianshe Road)
  16. Xinji Kejia Weidao
  17. Xingning Kejia Caiguan (Meicun Road)
  18. Yuanshengtai
  19. Huazhou B Ji Fandian
  20. Geji Meijixian
  21. Faji Shaoe Meishi

Michelin Shenzhen: https://guide.michelin.com/de/de/guangdong-province/shenzhen_1030672/restaurants

Michelin Guangzhou: https://guide.michelin.com/de/de/guangdong-province/guangzhou/restaurants

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MICHELIN Guangzhou | Shenzhen 2026

Zusammenfassung

MICHELIN Guangzhou | Shenzhen 2026: Der MICHELIN Guide hat im Grand Hyatt Shenzhen im Bezirk Luohu die erste gemeinsame Restaurantauswahl für Guangzhou und Shenzhen vorgestellt . Mit diesem Jahrgang wird Shenzhen erstmals in die Bewertung des Guide MICHELIN aufgenommen, womit die Anzahl der chinesischen Destinationen erweitert wird

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