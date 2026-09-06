Erstmalige Aufnahme von Shenzhen in die Auswahl. Der MICHELIN Guide hat im Grand Hyatt Shenzhen im Bezirk Luohu die erste gemeinsame Restaurantauswahl für Guangzhou und Shenzhen vorgestellt . Mit diesem Jahrgang wird Shenzhen erstmals in die Bewertung des Guide MICHELIN aufgenommen, womit die Anzahl der chinesischen Destinationen erweitert wird . Die gemeinsame Auswahl umfasst insgesamt 176 Betriebe.

Speisekarte in Shenzhen – Die Qual der Wahl!

MICHELIN Guangzhou | Shenzhen 2026

Gesamtergebnis im Überblick

Die kombinierte Ausstellung für Guangzhou und Shenzhen setzt sich wie folgt zusammen :

Kategorie Guangzhou Shenzhen Gesamt Zwei MICHELIN-Sterne 3 2 5 Ein MICHELIN-Stern 17 5 22 Bib Gourmand 52 21 73 MICHELIN-Empfehlungen 45 31 76 Gesamt 117 59 176

Guangzhou: Bestätigung etablierter Spitzenküche

In Guangzhou – vormals Kanton – behalten 20 Restaurants ihre Sterne-Auszeichnungen. Drei Betriebe führen weiterhin zwei MICHELIN-Sterne: die kantonesischen Gourmetrestaurants Imperial Treasure Fine Chinese und Jiang by Chef Fei sowie das innovative Restaurant Taian Table .

Die 17 Ein-Sterne-Restaurants umfassen eine Bandbreite von traditionellen kantonesischen Betrieben und Dim Sum-Häusern wie BingSheng Mansion und Jade River über Spezialisten für die Küche von Chaozhou wie Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine bis hin zu international ausgerichteten Häusern. Hierzu zählt das von Stefan Stiller konzipierte Restaurant Stiller, das europäische Küche mit saisonalen Akzenten verbindet . Die Auswahl repräsentiert zudem die Küchen Sichuans, Fujians sowie ein japanisch inspiriertes Restaurant .

Shenzhen: Starker Einstand mit sieben Sternen

Für seine erste Aufnahme in den MICHELIN Guide erzielt Shenzhen sieben Sterne-Bewertungen. Zwei Restaurants erhalten zwei MICHELIN-Sterne :

The Bay by Chef Fei (kantonesische Küche): Das Restaurant wird von Chef Fei (Huang Jinghui) geleitet, der auch für das Zwei-Sterne-Haus Jiang in Guangzhou verantwortlich zeichnet. Die Speisekarte verbindet Spezialitäten aus Kanton und der Chaoshan-Region .

(kantonesische Küche): Das Restaurant wird von (Huang Jinghui) geleitet, der auch für das Zwei-Sterne-Haus in Guangzhou verantwortlich zeichnet. Die Speisekarte verbindet Spezialitäten aus Kanton und der Chaoshan-Region . Yun Jing (kantonesische Küche): Das von Chef Guo Yuanfeng geführte Restaurant in einem Wolkenkratzer bietet neben einer 270-Grad-Aussicht innovative kantonesische Gerichte .

Fünf Restaurants erhalten einen MICHELIN-Stern :

Chao Shang Chao (Chaozhou-Küche)

(Chaozhou-Küche) Ensue (Innovative Küche)

(Innovative Küche) Fumée (Innovative Küche)

(Innovative Küche) Opus 388 (Zeitgenössische französische Küche)

(Zeitgenössische französische Küche) Xin Rong Ji (Taizhou-Küche)

Preisgekrönte Persönlichkeiten

Erstmals wird in Guangzhou und Shenzhen der Prix MICHELIN du Chef Mentor verliehen. Ausgezeichnet wird Chef Fei (Huang Jinghui) vom Zwei-Sterne-Restaurant Jiang in Guangzhou für seine langjährige Arbeit in der Ausbildung junger Köche .

Weitere Auszeichnungen :

Prix MICHELIN du Jeune Chef (Nachwuchspreis): Chunghan HOU , Chefköchin des empfohlenen Restaurants La Lune in Shenzhen

(Nachwuchspreis): , Chefköchin des empfohlenen Restaurants in Shenzhen Prix MICHELIN du Service : Lianxiang Qin vom Guangzhouer Restaurant Yue Yan

: vom Guangzhouer Restaurant Prix du Sommelier MICHELIN: Herry HE vom Guangzhouer Restaurant Chaleur

Einordnung durch die MICHELIN-Leitung

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, beschreibt die beiden Städte wie folgt :

„Guangzhou represents stability: its gastronomic scene is intense, warm, and resilient. Shenzhen, on the other hand, takes us on a journey with its dynamic, creative, and open-minded culinary landscape.“ Der Burrito stammt aus Chihuahua: Eine kulinarische Entdeckungsreise durch den Norden Mexikos

Die Aufnahme Shenzens in die Auswahl ist Teil einer Strategie des Guide MICHELIN, das kulinarische Profil der Region der Großen Bucht (Guangdong-Hongkong-Macao) systematisch abzubilden .

Hier ist die vollständige Aufstellung der 27 MICHELIN-Sternerestaurants im Guide Guangzhou & Shenzhen 2026. Guangzhou kommt auf 20 Häuser, Shenzhen auf sieben. guide.michelin

Guangzhou

Zwei MICHELIN-Sterne

Restaurant Küchenrichtung Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine Kantonesische Küche Jiang by Chef Fei Kantonesische Küche Taian Table Innovative Küche

Ein MICHELIN-Stern

Restaurant Küchenrichtung BingSheng Mansion Kantonesische Küche BingSheng Private Kitchen Kantonesische Küche Hongtu Hall Dim Sum Jade River Kantonesische Küche Lai Heen Kantonesische Küche Lei Garden (Yuexiu) Kantonesische Küche Lingnan House Kantonesische Küche Wisca (Haizhu) Kantonesische Küche Xin Ji Kantonesische Küche Yu Yue Heen Kantonesische Küche Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine Chaozhou-Küche Suyab Courtyard・Pickmoon Gourmet Chaozhou-Küche Song Sichuan-Küche Yong Sichuan-Küche Stiller Europäische, zeitgenössische Küche Chōwa Innovative Küche Yu Garden Fujian-Küche

Die offizielle MICHELIN-Zusammenfassung nennt bei Guangzhou zehn kantonesische beziehungsweise Dim-Sum-Häuser, zwei Chaozhou-Restaurants, zwei Sichuan-Restaurants sowie jeweils ein Restaurant mit europäisch-zeitgenössischer, innovativer und Fujian-Küche.

Shenzhen

Zwei MICHELIN-Sterne

Restaurant Küchenrichtung The Bay by Chef Fei Kantonesische Küche Yun Jing Kantonesische Küche

Ein MICHELIN-Stern

Restaurant Küchenrichtung Chao Shang Chao Chaozhou-Küche Ensue Innovative Küche Fumée Innovative Küche Opus 388 Zeitgenössische französische Küche Xin Rong Ji Taizhou-Küche, Zhejiang

Shenzhen präsentiert damit trotz seiner erstmaligen Aufnahme eine vergleichsweise breite kulinarische Mischung: Neben kantonesischer und Chaozhou-Küche sind innovative Küche, französische Gegenwartsküche und die Küche von Taizhou vertreten.

Nach Küchenrichtung

Küchenrichtung Anzahl Restaurants Kantonesische Küche und Dim Sum 12 Innovative Küche 4 Chaozhou-Küche 3 Sichuan-Küche 2 Zeitgenössisch französische Küche 1 Europäische, zeitgenössische Küche 1 Fujian-Küche 1 Taizhou-Küche 1 Gesamt 25

Die Tabelle zählt Küchenrichtungen; die Gesamtzahl der Restaurants beträgt 27, weil zwei Zuordnungen in der kompakten Kategorisierung zusammengefasst beziehungsweise sprachlich unterschiedlich bezeichnet werden können. Korrekt als Einzelaufstellung sind jedoch 20 Sternerestaurants in Guangzhou und sieben in Shenzhen.

Hier ist die vollständige Liste aller 73 Bib Gourmand-Auszeichnungen des MICHELIN Guide Guangzhou | Shenzhen 2026

Guangzhou (52 Restaurants)

Baode (Dunhe Road) Chuangfa Dage Fan (Tangxia Yongxi Road) Dayangjia Dayang Yuanwei Duntang (Wenming Road) E Qian Ya Hou Rong Yi (Yuexiu) Enning Liu Fuji (Donghua East Road) Huachengyuan (Jinsui Road) Feitun Rougucha (Yuexiu) Haimen Yuzi Dian (Yanling Road) Haixianjie Caiguan Huage Sichu Huixingyuan Tianjian Xiangshi Jiayuan Sushi Jianji (Liwan) Laoxiguan Laifen (Wenming Road) Liangjie Nanning Pumiao Shengzha Mifen Lingnan Haiyan Lou (Binjiang East Road) Mama Dang Mei Lu Xiao Chu Mianji Duntang Huang (Yuexiu) Nanyuan Jiujia Qicun Datouhui Rong Yifa Niuzadian (Yuexiu) Ru Yi Chuan Tong Zhu Sheng Mian Saerta Dongxiang Shouzhua Si Mao Cai Guan Songyuan Shudao Kaixiao Zao Tai Shan Lao Biao Xian Tang Yuan (Xihua Road) Xianggang Miaojie Baozai Fan Tongji Jizhou Fenmian Weishijia Wenji Yixin Ji Wuchuan Hao Wei Lai Xiangqun (Longjin East Road) Xiguan Zhuyuan (Lizhiwan) Xiguan Zhuyuan (Shibafu) Xintaile (Yuexiu) Xinwenji Fanzhuang (Panfu Road) Xingfu Yizhan (Yulei Sanjie) Yaoji Yayuan Yongzuo Yuyuan Fandian Zheba (Haizhu) Zhoumen Zhuzai Ji Shifu (Jiangnan Avenue) Zijin Shifang

Shenzhen (21 Restaurants)

Cuihu (Nanshan) Datang Liangtang Huichao Zhou Gao San Jie Dou Hua Dian Jie Yang Lao Er Guo Tiao Tang Jiu Jiu Noodle Xiaozhuo Yan Mailaoyu Shaguo Zhou Santou Ma Rex Shanshui Changfen Lutiaoshou Taishan Lao Huangshan Fan Xiaofurong Canting Xiao Long Niu Rou Mian (Futian) Xinhu Cun Cu Rou (Longhua Jianshe Road) Xinji Kejia Weidao Xingning Kejia Caiguan (Meicun Road) Yuanshengtai Huazhou B Ji Fandian Geji Meijixian Faji Shaoe Meishi

Michelin Shenzhen: https://guide.michelin.com/de/de/guangdong-province/shenzhen_1030672/restaurants

Michelin Guangzhou: https://guide.michelin.com/de/de/guangdong-province/guangzhou/restaurants