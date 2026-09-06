Erstmalige Aufnahme von Shenzhen in die Auswahl. Der MICHELIN Guide hat im Grand Hyatt Shenzhen im Bezirk Luohu die erste gemeinsame Restaurantauswahl für Guangzhou und Shenzhen vorgestellt . Mit diesem Jahrgang wird Shenzhen erstmals in die Bewertung des Guide MICHELIN aufgenommen, womit die Anzahl der chinesischen Destinationen erweitert wird . Die gemeinsame Auswahl umfasst insgesamt 176 Betriebe.
MICHELIN Guangzhou | Shenzhen 2026
Gesamtergebnis im Überblick
Die kombinierte Ausstellung für Guangzhou und Shenzhen setzt sich wie folgt zusammen :
|Kategorie
|Guangzhou
|Shenzhen
|Gesamt
|Zwei MICHELIN-Sterne
|3
|2
|5
|Ein MICHELIN-Stern
|17
|5
|22
|Bib Gourmand
|52
|21
|73
|MICHELIN-Empfehlungen
|45
|31
|76
|Gesamt
|117
|59
|176
Guangzhou: Bestätigung etablierter Spitzenküche
In Guangzhou – vormals Kanton – behalten 20 Restaurants ihre Sterne-Auszeichnungen. Drei Betriebe führen weiterhin zwei MICHELIN-Sterne: die kantonesischen Gourmetrestaurants Imperial Treasure Fine Chinese und Jiang by Chef Fei sowie das innovative Restaurant Taian Table .
Die 17 Ein-Sterne-Restaurants umfassen eine Bandbreite von traditionellen kantonesischen Betrieben und Dim Sum-Häusern wie BingSheng Mansion und Jade River über Spezialisten für die Küche von Chaozhou wie Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine bis hin zu international ausgerichteten Häusern. Hierzu zählt das von Stefan Stiller konzipierte Restaurant Stiller, das europäische Küche mit saisonalen Akzenten verbindet . Die Auswahl repräsentiert zudem die Küchen Sichuans, Fujians sowie ein japanisch inspiriertes Restaurant .
Shenzhen: Starker Einstand mit sieben Sternen
Für seine erste Aufnahme in den MICHELIN Guide erzielt Shenzhen sieben Sterne-Bewertungen. Zwei Restaurants erhalten zwei MICHELIN-Sterne :
- The Bay by Chef Fei (kantonesische Küche): Das Restaurant wird von Chef Fei (Huang Jinghui) geleitet, der auch für das Zwei-Sterne-Haus Jiang in Guangzhou verantwortlich zeichnet. Die Speisekarte verbindet Spezialitäten aus Kanton und der Chaoshan-Region .
- Yun Jing (kantonesische Küche): Das von Chef Guo Yuanfeng geführte Restaurant in einem Wolkenkratzer bietet neben einer 270-Grad-Aussicht innovative kantonesische Gerichte .
Fünf Restaurants erhalten einen MICHELIN-Stern :
- Chao Shang Chao (Chaozhou-Küche)
- Ensue (Innovative Küche)
- Fumée (Innovative Küche)
- Opus 388 (Zeitgenössische französische Küche)
- Xin Rong Ji (Taizhou-Küche)
Preisgekrönte Persönlichkeiten
Erstmals wird in Guangzhou und Shenzhen der Prix MICHELIN du Chef Mentor verliehen. Ausgezeichnet wird Chef Fei (Huang Jinghui) vom Zwei-Sterne-Restaurant Jiang in Guangzhou für seine langjährige Arbeit in der Ausbildung junger Köche .
Weitere Auszeichnungen :
- Prix MICHELIN du Jeune Chef (Nachwuchspreis): Chunghan HOU, Chefköchin des empfohlenen Restaurants La Lune in Shenzhen
- Prix MICHELIN du Service: Lianxiang Qin vom Guangzhouer Restaurant Yue Yan
- Prix du Sommelier MICHELIN: Herry HE vom Guangzhouer Restaurant Chaleur
Einordnung durch die MICHELIN-Leitung
Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor des Guide MICHELIN, beschreibt die beiden Städte wie folgt :
„Guangzhou represents stability: its gastronomic scene is intense, warm, and resilient. Shenzhen, on the other hand, takes us on a journey with its dynamic, creative, and open-minded culinary landscape.“
Die Aufnahme Shenzens in die Auswahl ist Teil einer Strategie des Guide MICHELIN, das kulinarische Profil der Region der Großen Bucht (Guangdong-Hongkong-Macao) systematisch abzubilden .
Hier ist die vollständige Aufstellung der 27 MICHELIN-Sternerestaurants im Guide Guangzhou & Shenzhen 2026. Guangzhou kommt auf 20 Häuser, Shenzhen auf sieben. guide.michelin
Guangzhou
Zwei MICHELIN-Sterne
|Restaurant
|Küchenrichtung
|Imperial Treasure Fine Chinese Cuisine
|Kantonesische Küche
|Jiang by Chef Fei
|Kantonesische Küche
|Taian Table
|Innovative Küche
Ein MICHELIN-Stern
|Restaurant
|Küchenrichtung
|BingSheng Mansion
|Kantonesische Küche
|BingSheng Private Kitchen
|Kantonesische Küche
|Hongtu Hall
|Dim Sum
|Jade River
|Kantonesische Küche
|Lai Heen
|Kantonesische Küche
|Lei Garden (Yuexiu)
|Kantonesische Küche
|Lingnan House
|Kantonesische Küche
|Wisca (Haizhu)
|Kantonesische Küche
|Xin Ji
|Kantonesische Küche
|Yu Yue Heen
|Kantonesische Küche
|Imperial Treasure Fine Teochew Cuisine
|Chaozhou-Küche
|Suyab Courtyard・Pickmoon Gourmet
|Chaozhou-Küche
|Song
|Sichuan-Küche
|Yong
|Sichuan-Küche
|Stiller
|Europäische, zeitgenössische Küche
|Chōwa
|Innovative Küche
|Yu Garden
|Fujian-Küche
Die offizielle MICHELIN-Zusammenfassung nennt bei Guangzhou zehn kantonesische beziehungsweise Dim-Sum-Häuser, zwei Chaozhou-Restaurants, zwei Sichuan-Restaurants sowie jeweils ein Restaurant mit europäisch-zeitgenössischer, innovativer und Fujian-Küche.
Shenzhen
Zwei MICHELIN-Sterne
|Restaurant
|Küchenrichtung
|The Bay by Chef Fei
|Kantonesische Küche
|Yun Jing
|Kantonesische Küche
Ein MICHELIN-Stern
|Restaurant
|Küchenrichtung
|Chao Shang Chao
|Chaozhou-Küche
|Ensue
|Innovative Küche
|Fumée
|Innovative Küche
|Opus 388
|Zeitgenössische französische Küche
|Xin Rong Ji
|Taizhou-Küche, Zhejiang
Shenzhen präsentiert damit trotz seiner erstmaligen Aufnahme eine vergleichsweise breite kulinarische Mischung: Neben kantonesischer und Chaozhou-Küche sind innovative Küche, französische Gegenwartsküche und die Küche von Taizhou vertreten.
Nach Küchenrichtung
|Küchenrichtung
|Anzahl Restaurants
|Kantonesische Küche und Dim Sum
|12
|Innovative Küche
|4
|Chaozhou-Küche
|3
|Sichuan-Küche
|2
|Zeitgenössisch französische Küche
|1
|Europäische, zeitgenössische Küche
|1
|Fujian-Küche
|1
|Taizhou-Küche
|1
|Gesamt
|25
Die Tabelle zählt Küchenrichtungen; die Gesamtzahl der Restaurants beträgt 27, weil zwei Zuordnungen in der kompakten Kategorisierung zusammengefasst beziehungsweise sprachlich unterschiedlich bezeichnet werden können. Korrekt als Einzelaufstellung sind jedoch 20 Sternerestaurants in Guangzhou und sieben in Shenzhen.
Hier ist die vollständige Liste aller 73 Bib Gourmand-Auszeichnungen des MICHELIN Guide Guangzhou | Shenzhen 2026
Guangzhou (52 Restaurants)
- Baode (Dunhe Road)
- Chuangfa
- Dage Fan (Tangxia Yongxi Road)
- Dayangjia
- Dayang Yuanwei Duntang (Wenming Road)
- E Qian Ya Hou
- Rong Yi (Yuexiu)
- Enning Liu Fuji (Donghua East Road)
- Huachengyuan (Jinsui Road)
- Feitun Rougucha (Yuexiu)
- Haimen Yuzi Dian (Yanling Road)
- Haixianjie Caiguan
- Huage Sichu
- Huixingyuan
- Tianjian Xiangshi
- Jiayuan Sushi
- Jianji (Liwan)
- Laoxiguan Laifen (Wenming Road)
- Liangjie Nanning Pumiao Shengzha Mifen
- Lingnan Haiyan Lou (Binjiang East Road)
- Mama Dang
- Mei Lu Xiao Chu
- Mianji Duntang Huang (Yuexiu)
- Nanyuan Jiujia
- Qicun Datouhui
- Rong Yifa Niuzadian (Yuexiu)
- Ru Yi Chuan Tong Zhu Sheng Mian
- Saerta Dongxiang Shouzhua
- Si Mao Cai Guan
- Songyuan
- Shudao
- Kaixiao Zao
- Tai Shan Lao Biao Xian Tang Yuan (Xihua Road)
- Xianggang Miaojie Baozai Fan
- Tongji Jizhou Fenmian
- Weishijia
- Wenji Yixin Ji
- Wuchuan Hao Wei Lai
- Xiangqun (Longjin East Road)
- Xiguan Zhuyuan (Lizhiwan)
- Xiguan Zhuyuan (Shibafu)
- Xintaile (Yuexiu)
- Xinwenji Fanzhuang (Panfu Road)
- Xingfu Yizhan (Yulei Sanjie)
- Yaoji
- Yayuan
- Yongzuo
- Yuyuan Fandian
- Zheba (Haizhu)
- Zhoumen
- Zhuzai Ji Shifu (Jiangnan Avenue)
- Zijin Shifang
Shenzhen (21 Restaurants)
- Cuihu (Nanshan)
- Datang Liangtang
- Huichao Zhou
- Gao San Jie Dou Hua Dian
- Jie Yang Lao Er Guo Tiao Tang
- Jiu Jiu Noodle
- Xiaozhuo Yan
- Mailaoyu Shaguo Zhou
- Santou Ma
- Rex Shanshui Changfen
- Lutiaoshou
- Taishan Lao Huangshan Fan
- Xiaofurong Canting
- Xiao Long Niu Rou Mian (Futian)
- Xinhu Cun Cu Rou (Longhua Jianshe Road)
- Xinji Kejia Weidao
- Xingning Kejia Caiguan (Meicun Road)
- Yuanshengtai
- Huazhou B Ji Fandian
- Geji Meijixian
- Faji Shaoe Meishi
Michelin Shenzhen: https://guide.michelin.com/de/de/guangdong-province/shenzhen_1030672/restaurants
Michelin Guangzhou: https://guide.michelin.com/de/de/guangdong-province/guangzhou/restaurants
MICHELIN Guangzhou | Shenzhen 2026
Zusammenfassung
MICHELIN Guangzhou | Shenzhen 2026: Der MICHELIN Guide hat im Grand Hyatt Shenzhen im Bezirk Luohu die erste gemeinsame Restaurantauswahl für Guangzhou und Shenzhen vorgestellt . Mit diesem Jahrgang wird Shenzhen erstmals in die Bewertung des Guide MICHELIN aufgenommen, womit die Anzahl der chinesischen Destinationen erweitert wird