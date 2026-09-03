Christian Müller wird neuer Küchenchef der Brasserie Le Grand in Leipzig

Das Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof in Leipzig setzt auf einen kulinarischen Neuanfang: Christian Müller übernimmt ab sofort die Küchenleitung der renommierten Brasserie Le Grand. Der gebürtige Leipziger bringt internationale Erfahrung, regionale Verwurzelung und eine klare Vision für eine moderne, entspannte Gastronomie mit.

Christian Müller Küchenchef

Mit Christian Müller gewinnt das Grandhotel einen Küchenchef, der fachliche Exzellenz und kreatives Handwerk auf einzigartige Weise vereint. Charlotte Holtmann, General Manager des Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof, betont gegenüber Gourmet Report:

„Wir heißen Christian Müller bei uns im Team herzlich willkommen. Mit ihm gewinnen wir einen Küchenchef, der fachliche Exzellenz, kreatives Handwerk und eine klare Vision vereint – und zugleich eine besondere Verbindung zu Leipzig mitbringt.“

Ein Koch mit internationaler Erfahrung

Der gebürtige Leipziger Christian Müller bringt eine beeindruckende Karriere mit. Seine berufliche Basis legte er durch eine Ausbildung in Garmisch-Partenkirchen sowie internationale Stationen in Italien und Spanien .

Bereits mit 24 Jahren übernahm er die Küchenleitung im Restaurant Burg Crass in Eltville – ein außergewöhnlich früher Karrieresprung. Von 2008 bis 2018 sammelte Müller umfangreiche Erfahrungen in Hessen und Rheinland-Pfalz, unter anderem im Hotel Oranien Wiesbaden und im Weingut Espenhof. Zudem war er im Event-Bereich aktiv, etwa bei der TSG Hoffenheim .

In den letzten Jahren leitete der gebürtige Leipziger verschiedene Restaurants und ein Caféhaus in seiner Heimatstadt . Neben seinem Engagement in Fachgremien sowie der Chaîne des Rôtisseurs zur Nachwuchsförderung ist er einem breiteren Publikum durch die regionale TV-Sendung „Oma’s Küche“ bekannt, die bei Sachsen-Fernsehen ausgestrahlt wird.

Kulinarische Vision: Moderne Brasserie-Küche mit Leichtigkeit

Christian Müller freut sich auf seine neue Aufgabe: „Jede meiner Stationen und Reisen hat mir neue Perspektiven aufgezeigt und Einblicke geschenkt. Im Le Grand möchte ich eine moderne Brasserie-Küche etablieren, die vor allem entspannt, zeitgemäß und voller Leben ist.“

Mit seinem Start setzt das Restaurant auf ein modernes kulinarisches Konzept, das klassische Handwerkstradition mit zeitgemäßer Leichtigkeit verbindet. Die Brasserie Le Grand im Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof bietet bis zu 48 Plätze in eleganten, hohen Räumen mit angenehm gastlicher Atmosphäre .

Die Brasserie ist bekannt für ihre französisch-mediterran inspirierte Küche. Die Speisekarte umfasst Hauptgerichte von 30 bis 43 Euro sowie Menüs von 70 bis 85 Euro. Vegetarische Optionen sind selbstverständlich ebenfalls verfügbar .

Neuer Impuls für Leipzigs Gourmet-Szene

Charlotte Holtmann unterstreicht die Bedeutung der Personalentscheidung: „Sein Start steht für neue Impulse, Qualität und die konsequente Weiterentwicklung unseres gastronomischen Profils. Wir sind überzeugt, dass seine Erfahrung, seine nahbare Art und sein Blick für die Region unsere Küche nachhaltig prägen und die Position der Brasserie Le Grand als feine, aber unkomplizierte Adresse in Leipzig weiter festigen werden.“

Das Steigenberger Icon Grandhotel Handelshof in Leipzig gilt als eines der besten Hotels Deutschlands . Das Haus am Naschmarkt mit Blick auf das Alte Rathaus verbindet mondäne Eleganz mit herzlicher Gastfreundschaft. Die Brasserie Le Grand ist ein zentraler Bestandteil des gastronomischen Angebots und soll unter der neuen Leitung weiter an Strahlkraft gewinnen.

Das Restaurant mit seinen 34 Innen- und 8 Außenplätzen ist bekannt für seine gepflegte Atmosphäre und gehobene Küche, die gleichermaßen Hotelgäste und externe Gourmets anzieht .

Ausblick

Mit Christian Müller als neuem Küchenchef beginnt ein neues Kapitel für die Brasserie Le Grand. Seine internationale Erfahrung, seine Leidenschaft für zeitgemäße Gastronomie und seine Verbundenheit mit der Region Leipzig versprechen spannende kulinarische Akzente. Die Kombination aus französisch-mediterraner Brasserie-Tradition und moderner, unkomplizierter Kochkunst könnte genau das richtige Rezept sein, um die Position des Restaurants als gehobene, aber nahbare Adresse in Leipzig weiter zu festigen .

Leipzig im Gourmet Report

Internet: https://hrewards.com/de/steigenberger-icon-grandhotel-handelshof-leipzig/restaurant-bar