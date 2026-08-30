Alexander Herrmann ist jetzt Werbepartner vom Flughafen Nürnberg

Der Airport Nürnberg geht eine Partnerschaft mit dem Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann ein. Kern der Zusammenarbeit ist eine crossmediale Kampagne, die den gebürtigen Franken als Botschafter des Flughafens positioniert. Die Kooperation verbindet regionale Verwurzelung mit überregionaler Bekanntheit und soll die Wahrnehmung des Airports in der Metropolregion stärken.

V.l. Corinna Sattler, Leitung Marketing; Alexander Herrmann, Sternekoch und Dr. Michael Hupe, Flughafengeschäftsführer vor der neuen Werbetafel in der Gepäckrückgabe am Airport Nürnberg. Foto: Jesper Hilbig

Airport Nürnberg und Alexander Herrmann: Eine regionale Kooperation mit gastronomischer Reichweite

Hintergrund der Kooperation

Der Airport Nürnberg hat eine Zusammenarbeit mit dem Koch Alexander Herrmann vereinbart. Herrmann, geboren und aufgewachsen in Wirsberg, führt mehrere gastronomische Betriebe in Nürnberg und Wirsberg und wurde mehrfach mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Darüber hinaus ist er als TV-Koch bekannt. Die Kooperation umfasst eine crossmediale Werbekampagne, die Herrmann als Botschafter des Flughafens positioniert.

Kampagneninhalte und Umsetzung

Die Kampagne umfasst einen TV-Spot, der beim Sender Franken Fernsehen ausgestrahlt wird. Der Sender erzielt nach eigenen Angaben eine Reichweite von mehreren hunderttausend Zuschauern in der Metropolregion. Die kreative Idee und Umsetzung stammen von Sam Ibrahim. Der Spot zeigt Alexander Herrmann im Bademantel mit einer Kaffeetasse am Flughafen Nürnberg – eine Inszenierung, die sein persönliches Verhältnis zum Airport symbolisieren soll.

Zusätzlich ist eine Werbefläche mit Herrmann in der Gepäckrückgabe des Flughafens platziert. Damit wird die Kooperation für ankommende Passagiere sichtbar und schafft einen Willkommensmoment.

Positionierung und Ziele

Die Kooperation verbindet regionale und überregionale Aspekte. Herrmann beschreibt den Flughafen als „Tor zur Welt“ und betont die Bedeutung für den internationalen Austausch: Internationale Journalisten und Foodies kämen über den Airport nach Nürnberg. Gleichzeitig hebt er die familiäre Atmosphäre und die regionale Verbundenheit hervor.

Corinna Sattler, Marketingleiterin des Airport Nürnberg, begründet die Zusammenarbeit mit gemeinsamen Werten: Regionale Verwurzelung, Weltoffenheit und eine entspannte, nahbare Art. Die Kooperation setzt die Strategie des Flughafens fort, gezielt auf regionale Partnerschaften zu setzen.

Flughafen Nürnberg: https://www.airport-nuernberg.de/de

Alexander Herrmann : https://www.gourmet-report.de/?s=alexander+Herrmann