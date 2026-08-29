Im Jahr 2026 kostet eine Kugel Eis im Durchschnitt 1,92 Euro in Deutschland. Im internationalen und europäischen Vergleich variieren die Preise stark: In Deutschland liegt der Schnitt bei rund 1,92 Euro, in Österreich bei 2,37 Euro, in Italien bei ca. 2,77 Euro, in der Türkei ab 1,15 Euro, im UK bis zu 4,10 Euro sowie in den USA und Kanada zwischen 3,00 und 7,50 Euro (ca. 2,75 bis 6,90 Euro) .

Eiskrem

Eis-Preise in Europa und Amerika in 2026

Europa (Preise pro Kugel 2026)

Deutschland: Im Schnitt 1,92 € (Spanne je nach Region von 1,47 € in Ostdeutschland/Lübbenau bis zu 3,50 €–3,80 € auf Sylt oder für Premiumsorten in Großstädten wie Düsseldorf und München).

Im Schnitt (Spanne je nach Region von 1,47 € in Ostdeutschland/Lübbenau bis zu 3,50 €–3,80 € auf Sylt oder für Premiumsorten in Großstädten wie Düsseldorf und München). Österreich: Im Schnitt 2,37 € (womit Österreich preislich rund 19 Prozent über dem deutschen Niveau liegt).

Im Schnitt (womit Österreich preislich rund 19 Prozent über dem deutschen Niveau liegt). Italien: Im Schnitt ca. 2,77 € (in Hotspots wie Rom teils über 3,63 €, an touristischen Küstenorten wie Rimini rund 3,00 €).

Im Schnitt ca. (in Hotspots wie Rom teils über 3,63 €, an touristischen Küstenorten wie Rimini rund 3,00 €). Spanien: Zwischen 1,80 € und 2,50 € in kleineren Orten, in Touristenzentren (Madrid, Barcelona, Marbella) bis zu 6,00 € .

Zwischen in kleineren Orten, in Touristenzentren (Madrid, Barcelona, Marbella) bis zu . Türkei: Günstigster Wert im europäischen Vergleich mit ca. 1,15 € (ca. 50–75 Türkische Lira in Istanbul).

Günstigster Wert im europäischen Vergleich mit ca. (ca. 50–75 Türkische Lira in Istanbul). Großbritannien / UK: Spitzenreiter in Europa mit Referenzpreisen von bis zu 4,10 € .

Spitzenreiter in Europa mit Referenzpreisen von bis zu . Schweiz: In Zürich und touristischen Regionen umgerechnet ca. 3,75 € bis 5,00 €.

Nordamerika (USA & Kanada, umgerechnet in Euro)

USA: Im nationalen Schnitt kosten einzelne Kugeln (Single Scoops) in Eiscafés oder Ketten je nach Bundesstaat zwischen 2,75 € und 5,00 € ($3.00 bis $5.50). In teuren Metropolen wie San Francisco oder New York zahlen Kunden oft 5,50 € bis 7,30 € ($6.00 bis $8.00) – exklusive Steuern (Tax) und Trinkgeld (Tip).

Im nationalen Schnitt kosten einzelne Kugeln (Single Scoops) in Eiscafés oder Ketten je nach Bundesstaat zwischen ($3.00 bis $5.50). In teuren Metropolen wie San Francisco oder New York zahlen Kunden oft ($6.00 bis $8.00) – exklusive Steuern (Tax) und Trinkgeld (Tip). Kanada: Ähnliches Preisgefüge wie in den USA; eine Kugel schlägt in Städten wie Toronto oder Vancouver meist mit 3,20 € bis 5,50 € zu Buche – plus tax und Tipps.