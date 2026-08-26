Die Weine der AOC Côtes du Rhône und Côtes du Rhône Villages sind Ende August auf zwei Veranstaltungen in Deutschland vertreten. Beim Bremer Weinfest und bei „Wein am Rhein“ in Düsseldorf können Besucher die Vielfalt der französischen Appellation in Rot-, Weiß- und Roséweinen kennenlernen.

Glas Rotwein

Côtes du Rhône auf zwei deutschen Weinfesten

Die AOC Côtes du Rhône und Côtes du Rhône Villages präsentieren ihre Weine vom 27. bis 30. August auf dem Bremer Weinfest und vom 28. bis 30. August beim Festival „Wein am Rhein“ in Düsseldorf . An beiden Veranstaltungen sind die Appellationen erstmals mit einem eigenen Pavillon vertreten.

Bremer Weinfest: Vier Tage Weinkultur in der Hansestadt

Vom 27. bis 30. August findet auf dem Bremer Marktplatz, dem vorderen Domshof und dem Grasmarkt das zweite Bremer Weinfest statt . Die Veranstaltung knüpft an die jahrhundertealte Weinhandelstradition der Hansestadt an . Aussteller sind regionale Weinhändler, Winzer aus deutschen Anbaugebieten sowie Gastronomen.

Der Pavillon der Côtes du Rhône bietet zehn ausgewählte Rot-, Weiß- und Roséweine zur Verkostung an . Weinexpertin Gela Käding führt in kleinen Tastings durch die Weinregion und stellt ausgewählte Weine vor. Die geöffneten Weine können verkostet und anschließend erworben werden; Tische und Bänke laden zum Verweilen ein .

Öffnungszeiten des Côtes-du-Rhône-Pavillons:

Donnerstag, 27. August: 16 bis 22 Uhr

Freitag, 28. August: 13 bis 23 Uhr

Samstag, 29. August: 13 bis 23 Uhr

Sonntag, 30. August: 11 bis 18 Uhr

Ein Begleitprogramm mit Musik und Vorträgen ergänzt das Angebot . Als Ehrengast wird am Samstag, 29. August, der Schauspieler Dietmar Bär erwartet, der für sein Engagement im Charity-Wein-Projekt „Bühnenzauber“ als „Weinpersönlichkeit des Jahres 2026“ ausgezeichnet wurde .

„Wein am Rhein“ in Düsseldorf

Parallel zum Bremer Weinfest sind die Côtes du Rhône auch beim Festival „Wein am Rhein“ am Düsseldorfer Mannesmannufer vertreten . Der Stand der Appellation befindet sich direkt an der Rheinkniebrücke und bietet ebenfalls eine Auswahl von zehn Weinen in drei Farben zur Verkostung an .

Weinexperte Gábor Csanaki führt an diesem Stand Mini-Tastings durch und gibt Informationen über die Region, ihre Aromen und die unterschiedlichen Weinstile . Liegestühle vor dem Stand laden dazu ein, die Weine bei der Festivalatmosphäre am Rhein zu genießen .

Öffnungszeiten des Côtes-du-Rhône-Stands in Düsseldorf:

Freitag, 28. August: 16 bis 22 Uhr

Samstag, 29. August: 12 bis 22 Uhr

Sonntag, 30. August: 12 bis 20 Uhr

Servicetemperatur für Côtes-du-Rhône-Weine

Die AOC Côtes du Rhône gibt für ihre Weine empfohlene Serviertemperaturen an. Weiße und Roséweine entfalten ihr Aroma bei 10 bis 13 °C. Auch Rotweine profitieren von einer moderaten Kühlung und sollten bei 14 bis 17 °C serviert werden . Die „20-20-Regel“ kann als Orientierung dienen: Weißwein 20 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank nehmen, Rotwein 20 Minuten vorher hineinstellen. https://www.cotesdurhone.com/en/tasting/taste-wines-chilled