Die kulinarische Landschaft Katars hat sich in den vergangenen Jahren merklich verändert und erweitert. Das Emirat, dessen Küche traditionell von den verfügbaren Zutaten der Wüste und des Meeres geprägt war, verfügt heute über ein breites Spektrum an Gastronomieangeboten. Während die Alltagsküche vieler Haushalte nach wie vor von wenigen Grundgerichten bestimmt wird, hat sich in der Hauptstadt Doha eine diverse Restaurantlandschaft etabliert.

Traditionelle Küche in Katar

Katar als gastronomisches Reiseziel

Der MICHELIN Doha 2026 listet 44 Restaurants, darunter drei mit einem Stern und acht mit der Auszeichnung Bib Gourmand . Die Entwicklungen der letzten Jahre deuten auf eine zunehmende Professionalisierung und Internationalisierung des Gastronomiesektors hin.

Grundlagen der traditionellen Küche

Die Küche Katars ist das Produkt einer geografischen Lage als Knotenpunkt zwischen dem Nahen Osten, Persien, dem indischen Subkontinent und der Ostküste Afrikas. Historische Handelsrouten durch den Persischen Golf transportierten nicht nur Waren, sondern auch Zutaten und Kochtechniken, die Eingang in die lokale Küche fanden .

Machboos, das Nationalgericht, ist ein Eintopf aus gewürztem Reis mit Fleisch oder Fisch. Die verwendeten Gewürze – Kardamom, Zimt, Nelken und getrocknete Limetten (Loomi) – unterscheiden es von vergleichbaren Reisgerichten der Region, weisen jedoch Ähnlichkeiten mit dem indischen Biryani auf . Weitere traditionelle Speisen sind Thareed, ein Fleischeintopf mit Gemüse, der über Fladenbrot serviert wird, sowie Harees, ein Brei aus Weizen und Fleisch, der insbesondere während des Ramadan verzehrt wird . Luqaimat, kleine frittierte Teigbällchen mit Dattelsirup, sind ein verbreitetes Dessert.

Die Alltagsküche in Katar

Die tägliche Ernährung der einheimischen Bevölkerung und der ausländischen Arbeitnehmer unterscheidet sich deutlich von der Restaurantküche. In vielen Haushalten dominieren einfache, sättigende Gerichte, die auf Reis, Fleisch (vorwiegend Huhn und Lamm) und wenigen Gemüsesorten basieren. Die Zubereitung erfolgt oft in großen Töpfen für die Familie, und viele Gerichte werden über mehrere Stunden geschmort.

Für die ausländische Bevölkerung, die etwa 90 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht, besteht die Alltagsküche häufig aus den Gerichten der jeweiligen Herkunftsländer. In den Wohnvierteln und Arbeitersiedlungen haben sich entsprechende Versorgungsstrukturen etabliert. Die einheimische Küche wird im Alltag zudem zunehmend von Convenience-Produkten und Fast-Food-Angeboten beeinflusst, wie in anderen Golfstaaten ebenfalls zu beobachten ist.

Die traditionelle Küche wird zu festlichen Anlässen, Familienfeiern und während des Ramadan häufiger praktiziert, während der alltägliche Speiseplan vieler Haushalte oft schlichter ausfällt.

Gastronomie-Angebote für Besucher

Der Souq Waqif in Doha gilt als zentraler Ort, um traditionelle Gerichte und Getränke kennenzulernen. Der Markt bietet eine Reihe von Restaurants und Ständen, die lokale Spezialitäten servieren. Der Arabische Kaffee (Gahwa) – leicht geröstet und mit Kardamom aromatisiert – wird dort nach traditioneller Art zubereitet . Das Fladenbrot Regag sowie der Gewürztee Karak, ein mit Kondensmilch und Kardamom zubereiteter Tee, sind weitere verbreitete Angebote im Souq .

Das Qatar International Food Festival (QIFF) hat sich als regelmäßige Veranstaltung etabliert. Die 15. Ausgabe im Januar 2026 verzeichnete 490.493 Besucher . Die 16. Ausgabe ist für den 13. bis 23. Januar 2027 im Lusail Stadium Precinct angekündigt und bietet über 200 Stände sowie Live-Kochshows bei freiem Eintritt .

Internationale Gastronomie in Doha

Die Restaurantlandschaft Dohas wird zunehmend von internationalen Konzepten geprägt. Die Präsenz von Ablegern global bekannter Marken wie Nobu Doha, Morimoto Doha und Hakkasan Doha ist ein Indikator für die Ausrichtung des Gastronomiesektors auf ein internationales Publikum.

Der MICHELIN Guide hat Katar 2026 in seiner zweiten Ausgabe bewertet. Folgende Einstufungen wurden vorgenommen :

Ein Michelin-Stern (retainiert): IDAM by Alain Ducasse im Museum für Islamische Kunst Jamavar : Indische Küche

Neu mit einem Michelin-Stern (2026): Alba im Raffles Hotel

Bib Gourmand (Preis-Leistungs-Auszeichnung): Jiwan im Nationalmuseum von Katar Weitere: Isaan, Argan, Hoppers, Baron, Fenyal, Mila, Berenjak Al Maha

(Preis-Leistungs-Auszeichnung):

Die Auszeichnungen dokumentieren die Etablierung eines gehobenen Gastronomiesegments. Neben diesen Spitzenadressen sind in Stadtteilen wie Msheireb Downtown Doha, Katara Cultural Village und The Pearl-Qatar eine Vielzahl von Restaurants mit libanesischer, indischer, türkischer, iranischer, italienischer und philippinischer Küche vertreten. Food-Trucks an verschiedenen Standorten in der Stadt ergänzen das Angebot.

Fazit

Die Gastronomie Katars präsentiert sich als zweigeteiltes Feld: Die traditionelle Küche, die auf wenigen Grundzutaten und überlieferten Zubereitungsmethoden basiert, wird zu besonderen Anlässen gepflegt, während der Alltag vieler Haushalte von einfacheren Gerichten und internationalen Einflüssen geprägt ist. Die Restaurantlandschaft Dohas hingegen hat sich in den letzten Jahren deutlich ausdifferenziert und bietet ein breites Spektrum von lokalen Marktständen bis hin zu internationalen Fine-Dining-Betrieben. Die Aufnahme in den MICHELIN Guide und die Durchführung von Veranstaltungen wie dem Qatar International Food Festival deuten auf ein wachsendes Interesse an der Positionierung Katars als gastronomisches Reiseziel hin.

Werbeseite des katarischen Fremdenverkehrsamt für Kulinarik: https://visitqatar.com/de-de/about-qatar/cuisine