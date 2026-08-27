Die Lufthansa-Tochter Discover Airlines hebt ihr kulinarisches Bordangebot auf ein neues Niveau. Seit dem 1. August 2026 serviert der Ferienflieger in der Business Class auf allen Kurz- und Langstreckenflügen ab Frankfurt und München Kreationen des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Kochs Egor Hopp .

Sterneküche auf 10.000 Metern: Discover Airlines kooperiert mit Egor Hopp

Egor Hopp

Die Kooperation ist auf ein Jahr angelegt und markiert bereits die zweite Zusammenarbeit mit einem Sternekoch nach den Menüs von Lukas Jakobi im Jahr 2024 .

Der 31-jährige Egor Hopp, der seit 2023 als Küchenchef das Düsseldorfer Restaurant „Setzkasten“ leitet, wurde 2026 zum zweiten Mal in Folge mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Seine Küche verbindet französische Kochkunst mit den kulinarischen Einflüssen seiner kasachischen Heimat und legt dabei Wert auf hochwertige, saisonale Zutaten .

Zwischen Kulturen und Kontinenten

Für Discover Airlines hat der Sternekoch eine Auswahl an Vorspeisen, Hauptgängen und Desserts entwickelt. Zu den Highlights zählen unter anderem Lachsfiletscheiben mit Gurken, Radieschen und Jalapeño-Dressing als Vorspeise sowie Rindertafelspitz mit Greyerzer Kartoffelpraline, Pastinaken Creme und Spitzkohlsalat an Pommery-Senf-Jus als Hauptspeise .

„Ich liebe es, unterschiedliche Küchen und kulinarische Einflüsse miteinander zu verbinden und dadurch bekannte Gerichte immer wieder neu zu interpretieren. Das passt für mich wunderbar zu einer Airline, die Menschen mit neuen Ländern, Kulturen und damit auch Geschmäckern verbindet. Umso schöner ist der Gedanke, dass meine Gerichte Gäste auf ihren Reisen rund um die Welt begleiten“, sagt Egor Hopp dem Gourmet Report.

Sebastian Kaiser, verantwortlich für das Bordprodukt bei Discover Airlines, erklärt Gourmet Report: „Mit Egor Hopp haben wir einen Partner gefunden, der für höchste Qualität steht und mit seiner Küche neue Impulse setzt. Seine Idee, unterschiedliche Einflüsse zu verbinden und bekannte Gerichte neu zu interpretieren, passt hervorragend zu unserem Anspruch, unseren Gästen besondere Momente zu bieten“.

Gaumenfreude mit Gate Gourmet

Die Umsetzung der Menüs erfolgt in Zusammenarbeit mit Gate Gourmet. Im Rahmen des Food-&-Beverage-Konzepts „Gaumenfreude“ kreiert der Caterer für Discover Airlines dreimal jährlich neue Menüs für alle Reiseklassen – inspiriert von Klassikern der deutschen Küche sowie internationalen Spezialitäten aus dem Streckennetz des Ferienfliegers .

Die aktuelle Kooperation mit Hopp ist Teil dieser Strategie, das Reiseerlebnis bereits an Bord durch ein hochwertiges kulinarisches Angebot zu bereichern . Discover Airlines hatte bereits im Dezember 2024 mit der Zusammenarbeit mit Lukas Jakobi einen ähnlichen Weg beschritten .

Kulinarische Innovation in der Business Class

Die Menüs sind für alle Business-Class-Gäste auf Flügen ab Frankfurt und München verfügbar, unabhängig von der Flugdauer . Damit setzt Discover Airlines ihren Fokus auf ein Premium-Erlebnis auch an Bord fort – ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb der Ferienflieger. Die Menüauswahl kann übrigens auch im Voraus eingesehen werden: Discover Airlines hat kürzlich den Vorbestellservice „Culinary Journey“ eingeführt, der es Gästen ermöglicht, ihre Mahlzeit bereits vor dem Flug zu reservieren .

https://www.discover-airlines.com

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