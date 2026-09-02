Weltmeister Bernd Siefert und Pâtissière des Jahres Anne Kern gestalten neues Vertiefungsseminar „Pâtisserie 2.0 – Klassik trifft Moderne“

GBZ setzt neue Impulse für die moderne Pâtisserie. Die Pâtisserie entwickelt sich kontinuierlich weiter: Neue Techniken, innovative Texturen und außergewöhnliche Präsentationsformen prägen zunehmend die internationale Dessertkultur. Um diese Entwicklungen frühzeitig aufzugreifen und Pâtissiers neue Perspektiven für ihre tägliche Praxis zu eröffnen, erweitert das Gastronomische Bildungszentrum Koblenz (GBZ) sein Weiterbildungsangebot um das neue Vertiefungsseminar „Pâtisserie 2.0 – Klassik trifft Moderne“.

Bernd Siefert

Weltmeister Bernd Siefert und Pâtissière des Jahres Anne Kern

Aufbauend auf dem erfolgreichen Zertifikatslehrgang „Pâtisserie 1.0“ richtet sich das dreitägige Praxisseminar an erfahrene Köchinnen und Köche, Pâtissiers sowie Fachkräfte aus Gastronomie, Hotellerie, Catering und Confiserie. Im Mittelpunkt stehen die Vertiefung handwerklicher Fähigkeiten, moderne Herstellungstechniken sowie die Entwicklung kreativer Dessertkonzepte mit individueller Handschrift.

Für das neue Seminar konnte das GBZ zwei herausragende Persönlichkeiten der Branche gewinnen: den international ausgezeichneten Konditormeister Bernd Siefert und die mehrfach prämierte Chef Pâtissière Anne Kern.

Anne Kern

Bernd Siefert zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten Persönlichkeiten des deutschen Konditorenhandwerks. Der Konditormeister gewann 1997 die Weltmeisterschaft der Konditoren, wurde sechsmal Deutscher Meister und erhielt 2015 von der Internationalen Union der Bäcker und Konditoren (UIBC) die Auszeichnung „Weltkonditor des Jahres“. Als Buchautor, internationaler Berater und langjähriger Trainer der deutschen Pâtisserie-Nationalmannschaft gibt er sein Wissen an Fachkräfte im In- und Ausland weiter.

Anne Kern bringt ihre Erfahrung aus der Spitzengastronomie und dem internationalen Wettbewerbswesen ein. Nach Stationen im Hyatt Regency Köln, im Restaurant Schloss Loersfeld unter Julia Komp sowie zuletzt im Sternerestaurant Sahila entwickelte sie als Chef Pâtissière und Sous Chefin moderne Dessertkonzepte. Darüber hinaus vertrat sie Deutschland mehrere Jahre als Kapitänin der Köche-Nationalmannschaft bei internationalen Wettbewerben und wurde 2024 als „Pâtissière des Jahres“ ausgezeichnet.

Im Seminar verbinden beide Dozierenden ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven. Traditionelles Handwerk trifft auf moderne Techniken, kreative Gestaltung und aktuelle Entwicklungen der internationalen Pâtisserie. Die Teilnehmenden erhalten praxisnahe Impulse, um ihre fachlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln und neue Ideen in ihre eigene Arbeit zu übertragen.

Die Praxisschwerpunkte im Überblick:

Designerpralinen

Tartelettes und Trompe-l’œil-Kreationen nach dem Stil von Cédric Grolet

Dessertklassiker der Sterneküche

Moderne Tellerdesserts mit innovativen Techniken und Texturen

„Die moderne Pâtisserie lebt von der Verbindung aus handwerklicher Präzision, Kreativität und kontinuierlicher Weiterentwicklung. Mit dem neuen Seminarformat möchten wir Pâtissiers die Möglichkeit geben, von führenden Persönlichkeiten der Branche zu lernen und aktuelle Entwicklungen unmittelbar in die Praxis zu übertragen. Unser Anspruch ist es, Weiterbildung nicht nur anzubieten, sondern gemeinsam mit der Branche weiterzuentwickeln und neue Impulse zu setzen“, erklärt Erik Bleeker, Bereichsleiter des Gastronomischen Bildungszentrums Koblenz, dem Gourmet Report.

Der erste Durchgang des Seminars findet vom 10. bis 12. November 2026 in der Lehrküche des Gastronomischen Bildungszentrums Koblenz statt. Die Teilnehmenden profitieren von einem hohen Praxisanteil, der professionellen Lernumgebung und dem direkten Austausch mit den beiden Dozierenden.

Mit „Pâtisserie 2.0 – Klassik trifft Moderne“ baut das GBZ seine Kompetenz im Bereich hochwertiger Fachweiterbildung weiter aus und schafft eine Plattform für den Wissenstransfer zwischen international ausgezeichneten Experten und ambitionierten Fachkräften der Gastronomie und Hotellerie.

Informationen und Anmeldung

Weitere Informationen zum Seminar sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte auf der Website des Gastronomischen Bildungszentrums Koblenz: gbz-koblenz.de Kontakt: Erik Bleeker, Bereichsleiter HMA & AEK