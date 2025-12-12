Julia Orschiedt ist Patissière des Jahres 2025

Ein Triumph für Julia Orschiedt und das Restaurant Pietsch. Der Wettbewerb für Dessertkunst und Patisserie im deutschsprachigen Raum hat im November 2025 im Doppel-Finale gemeinsam mit Koch des Jahres seinen Sieger gefunden: Julia Orschiedt, Souschefin im Restaurant Pietsch** in Wernigerode, wird als „Patissière des Jahres 2025“ ausgezeichnet.

Julia Orschiedt

Das Finale fand vor über 1200 Fachbesuchern und Pressevertretern in der Grand Hall Zollverein, Essen, statt – ein historisches Jubiläum und einzigartiges Live-Event der Branchenszene.

Das Finale – Talent, Vielfalt und Präzision in der Wettbewerbsarena

Sieben herausragende Patissiers und Patissières aus Deutschland, Österreich und der Schweiz hatten sich unter mehr als 200 Bewerbern für das Finale qualifiziert. Sie traten in einer spektakulären Arena gegeneinander an und mussten binnen fünf Stunden jeweils drei verschiedene Desserts kreieren. Nach der Anricht-Zeit von nur 20 Minuten präsentierten sie ihre Kreationen einer hochkarätigen Jury. Präzision, Kreativität und höchste Handwerkskunst waren gefragt.

Gewinner-Trio Julia Orschiedt & Luis Hendricks (Pietsch, Wernigerode):

Freestyle-Dessert: Topinambur | Banane | Pak Choi | Pandan | Passionsfrucht

Topinambur | Banane | Pak Choi | Pandan | Passionsfrucht Dessert in 5 Konsistenzen: Haselnuss | Kokos | Kirsche | Miso | Sake | Shiso

Haselnuss | Kokos | Kirsche | Miso | Sake | Shiso Praline: Schwarzer Knoblauch | Sesam | Himbeere

Die Jury – Sterne, Weltmeister, Experten

Unter den Juroren befanden sich Top-Experten der deutschsprachigen Patisserie-Szene:

Sebastian Kraus (Patissier des Jahres 2019)

(Patissier des Jahres 2019) Sophie Mussotter (Patissière des Jahres 2023)

(Patissière des Jahres 2023) Bernd Siefert (Konditor-Weltmeister)

(Konditor-Weltmeister) Stefan Leitner (Restaurant Bareiss***, Baiersbronn)

(Restaurant Bareiss***, Baiersbronn) Larissa Metz (Restaurant Vendôme**, Bergisch Gladbach)

(Restaurant Vendôme**, Bergisch Gladbach) Gabi Taubenheim (Chang Restaurant)

(Chang Restaurant) Heike Thalhofer (Storchen, Zürich)

(Storchen, Zürich) Felix Vogel (Konditorei Vogel)

(Konditorei Vogel) Technische Juroren: Christopher Knippschild (The Dining Room*, Bremen) & Christian Sturm-Willms (Yunico*, Bonn)

Sophie Mussotter (Patissière des Jahres 2023):

„Julias Dessertkreation war handwerklich einfach wahnsinnig präzise, geschmacklich unglaublich vielschichtig, und ihre Produktauswahl war sehr interessant. Tatsächlich waren wir uns als ganze Jury einig, dass dies keiner von uns hätte besser machen können.“

Die Platzierten und ihre Kreationen

2. Platz: Larissa Wehrli & Carolie Stettler (LEV. Atelier, Igis, Schweiz) Freestyle: Japan | Matcha | Sobacha | Shioyuzu | Mikan | Sudachi | Umeboshi 5 Konsistenzen: Peru | Maíz Morado | Quinoa | Guave | Lulo | Guanábana | Physalis Praline: Türkei | Künefe | Wabenhonig | Pistazien | Pul Biber | Granatapfel

(LEV. Atelier, Igis, Schweiz) 3. Platz: Thomas Le Sueur & Antonio Amer Baque (Facil**, Berlin) Freestyle: Waldspaziergang | Artischocke | Madagaskar-Schokolade | Cranberry | Estragon 5 Konsistenzen: Zurück zum Bienenstock | Kaki | Honig | Zitrone | Ziegenkäse Praline: Im Dienste der Königin | Gelee Royal | Basilikum | Limette | Blütenpollen

(Facil**, Berlin)

Die weiteren Finalisten:

Sonderpreise: Innovation und Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspreis by Walter Rau: Auszeichnung für den ressourcenschonendsten Umgang, inkl. Dinner im veganen Sterne-Restaurant Seven Swans, Frankfurt

offizielle Wettbewerbsseite