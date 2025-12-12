Weingut Ramón Bilbao

Denkt man an spanische Weine, fällt unweigerlich der Name Rioja. Die Weine aus Rioja waren wohl über viele Jahrzehnte mit wenigen anderen Ausnahmen, beispielsweise dem Gebiet Jerez, auch außerhalb Spaniens bekannt. Erarbeitet wurde dieser gute Ruf der Rioja-Winzer ungefähr ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert.

Als Ende des 19. Jahrhunderts die Reblaus die Weinberge von Bordeaux zerstörte, kamen die französischen Weinhändler nach Rioja, wo sie gleichwertigen Ersatz fanden. Die Lage der Rioja am vielbegangenen Jakobsweg nach Santiago de Compostela gab den Winzern neue Impulse. Natürlich lag die Basis, wie auch in vielen anderen Ländern Europas, in römischer Zeit.

@ Ramón Bilbao

Mit Ramón Bilbao kommt nun eine der bedeutendsten und meistverkauften Rioja-Marken Spaniens nach Deutschland. Das Weingut aus Haro in der Rioja Alta wurde bereits 1924 gegründet. Chefönologe ist derzeit Rodolfo Bastida, der das Haus zu einem Synonym für modernen Rioja entwickelt hat, geprägt von Präzision, Eleganz und Respekt vor der Natur.

Als erstes spanisches Weingut wurde Ramón Bilbao bereits 2018 mit der Zertifizierung „Wineries for Climate Protection“ ausgezeichnet. Diese Auszeichnung markiert den Beginn eines neuen Kapitels im nachhaltigen Weinbau: Solarenergie, ressourcenschonende Bewässerung, präzise Energieverwaltung und ein bewusster Umgang mit der Biodiversität in den Weinbergen stehen im Mittelpunkt.

Bisher konnte ich zwei Weine des Weinguts Ramón Bilbao verkosten. Die Etiketten erzählen kleine Abenteuer: Ein Heißluftballon steht für den Pioniergeist des Hauses. Ein Fahrrad, das über die Welt schwebt, symbolisiert Neugier und Entdeckungslust. Und ein Seefahrer, der auf einer Uhr über Wellen gleitet, verkörpert die Balance zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Foto: Bernhard Steinmann

Ramón Bilbao Crianza 2022

Die Trauben aus ausgewählten Weinbergen der Rioja werden von Hand gelesen. Es folgt eine temperaturkontrollierte Gärung bei 27 bis 28 °C.

Mit Crianza-Weinen verbindet man oft ein gutes Gleichgewicht zwischen Fruchtigkeit und Reife, da sie weniger lange im Fass gelagert werden als Reserva oder Gran Reserva Weine. Im vorliegenden Falle reifte der Wein 14 Monate in amerikanischer Eiche.

Ein schönes Aroma von schwarzen Früchten dominierte den Geschmack, bei erfreulich geringen Säurenoten und sich harmonisch einfügenden Tanninen. Ein leichter, angenehmer Tempranillo.

Foto: Bernhard Steinmann

Ramón Bilbao Reserva 2019

Ein fülliger Rotwein, wie bereits beim Crianza auch hier Aromen dunkler Früchte wie Kirschen und Pflaumen. Der tief dunkelrote Wein glänzt mit einem ausgewogenen, eleganten Geschmack, ausbalanciert mit feiner Säure und langem, würzigem Nachhall.

Beide Weine werden erfreulicherweise zu günstigen Konditionen angeboten.