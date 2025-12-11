Franziska Ettmeier und Bernhard Degen

Schlüsselpositionen bei Gault&Millau neu besetzt: Franziska Ettmeier übernimmt die Produktionsleitung der Guides, Bernhard Degen die redaktionelle Leitung des Weinguides.

Martina und Karl Hohenlohe geben grundlegende Änderungen im Team von Gault&Millau Österreich bekannt. Die Produktionsleitung der Guides (Restaurant, Hotel, Hütten) übernimmt mit sofortiger Wirkung Franziska Ettmeier, die das Team und den Workflow schon sehr gut kennt, denn sie war vor vier Jahren Teil des Redaktions- und Produktions-Teams. Bernhard Degen ist seit vier Jahren an Bord von Gault&Millau Österreich und hat den Online-Auftritt auf- und ausgebaut. Auch für ihn ist die Zusammenarbeit mit dem Ehepaar Hohenlohe ein Revival, denn er durfte schon im Jahr 2009 die Website konzipieren und redaktionell gestalten. Er wird den Weinguide 2026 von der Ausschreibung an mit allen Verkostungen und Beschreibungen verantworten.

“Wir freuen uns sehr, diese beiden Schlüsselpositionen mit langjährigen Wegbegleitern zu besetzen, die im Team ebenso geschätzt sind wie in der gesamten Branche. Beide sind ausgewiesene Profis, die fachlich wie menschlich überzeugen – und die Zukunft unserer Guides mit Kompetenz, klarer Handschrift und frischen Impulsen weiter voranbringen werden.”

Gault&Millau Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe im Gourmet Report

Franziska Ettmeier, Produktionsleitung

Franziska Ettmeier kehrt zu Gault & Millau Österreich zurück und übernimmt ab sofort die Produktionsleitung. Die Gastronomie-Allrounderin bringt eine einzigartige Kombination aus praktischer Küchenexpertise, journalistischem Know-how und langjähriger Verlagserfahrung mit. Die ausgebildete Köchin lernte ihr Handwerk im Hotel Sacher Wien und komplettierte ihre Expertise als geprüfte Sommelière. Ihre journalistische Ausbildung bei der Wiener Zeitung – mit Fokus auf Kulinarik und Nachhaltigkeit – sowie ihr BWL-Studium in Marketing und Organisationslehre schärften ihren strategischen Blick.



Als Gastgeberin in verschiedenen Konzepten – vom Restaurant Klinker in Hamburg über das begleitende Pop-Up-Projekt Feuerdrache bis zum le petit jeudi in Wien – entwickelte sie ihre Philosophie: die Perspektive wechseln, um unterschiedliche Positionen wirklich zu verstehen. Dieser 360°-Blick macht sie zur idealen Schnittstelle zwischen allen Beteiligten der Branche. Von 2018 bis 2021 war Ettmeier bereits maßgeblich an Ausbau und Neugestaltung des Guide Gault&Millau Österreich + Südtirol beteiligt. Sie verfasste Inhalte für den Online-Bereich von Gault&Millau und Martina Hohenlohes Kochsalon.



Bei DIE ZEIT in Hamburg verantwortete Ettmeier als Content Managerin für Magazine und neue Geschäftsfelder die Inhalt- und Konzeptkreation rund um Marken wie ZEITmagazin Wochenmarkt und ZEIT Verbrechen. Dabei entwickelte sie Projekte im Book- und Non-Book-Bereich und vertiefte ihre Expertise in Projektmanagement und Produktentwicklung.

„Mein Ziel ist es, als Schnittstelle zu fungieren und Brücken zu schlagen – zwischen Gastronom:innen und Konsument:innen, zwischen Handwerk und Kommunikation, zwischen Tradition und Innovation.“

Franziska Ettmeier

Ihr Bewusstsein und Wissen zu diversen Positionen in der Branche ermöglichen es ihr, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen und den Guide sowie alle Produktionsprozesse weiterzuentwickeln. Mit Franziska Ettmeier gewinnt Gault & Millau Österreich eine Produktionsleiterin, die nicht nur die gesamte Wertschöpfungskette versteht, sondern mit frischer Energie und fundierter Erfahrung neue Impulse für einen modernen Gourmetguide setzt.

Bernhard Degen, Chefredakteur Weinguide & Online

Bernhard Degen hat Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Kombination mit Geschichte und Politikwissenschaft studiert und bei der Austria Presseagentur (APA) das journalistische Handwerk gelernt. Nach seinem ersten Job als Chefredakteur beim Stadtportal Vienna Online leitete er die Sonderthemen-Redaktion im News Verlag. “Wein & Genuss” sowie “Gusto” waren dabei seine favorisierten Ressorts. 2009 folgte ein Jahr beim Online-Kurier, wo damals auch Gault&Millau zugeordnet war. Dann folgten zwölf Jahre bei Falstaff, wo der gebürtige Wiener die Online-Redaktion zuerst für Österreich, dann auch für Deutschland und die Schweiz aufbauen durfte. Regelmäßig verfasste er zudem Beiträge für die Printausgaben und organisierte Verkostungen verschiedenster Themen von Olivenöl bis zu Spirituosen. Seit rund drei Jahrzehnten beschäftigt sich Degen leidenschaftlich mit Wein, zuerst überwiegend in privaten Weinrunden, dann immer mehr auf professioneller Ebene. Ihm wurde der seltene Glücksfall zuteil, bei dem er das Hobby zum Beruf machen konnte.



Seit vier Jahren ist Bernhard Degen Online-Chefredakteur von Gault&Millau Österreich und Martina Hohenlohes Kochsalon. Er leitet regelmäßig Wein- und Lebensmittel-Verkostungen und berichtet mit seinem Team über das aktuelle Geschehen in der Wein- und Kulinarikbranche. Mit seinem Social Media Format “Degen degustiert” konnte er schon bemerkenswerte Reichweiten erzielen.

“Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe, insbesondere weil ich sie nicht alleine bewältigen muss. In der Online-Redaktion werde ich in den Verkostungs- und Produktionszeiten von Derya Metzler vertreten. Und bei den Verkostungen werde ich weiterhin mit der vermutlich besten Jury des Landes zusammenarbeiten.” Bernhard Degen

Einladung zum Mitmachen

Zu Beginn des Jahres 2026 werden nicht nur Winzer der vergangenen Weinguides eingeladen, es können sich auch junge und aufstrebende Weingüter für eine Bewertung bewerben. Als Neuerung plant Degen, auch alkoholfreie Getränke der Weingüter zu bewerten und seinen Sieger auszukosten, von entalkoholisierten Weinen über Verjus bis zu fermentierten Tees.



Außerdem können sich interessierte Jungwinzer oder junge Menschen mit Wein-Ausbildung für ein Praktikum bewerben, bei dem man die Monate der Verkostungen und Produktion des Guides begleiten kann.

Website: gaultmillau.at