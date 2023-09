Eric Lehr: vom Meister-Patissier zum Bodybuilder

Das Burghotel Staufenberg hoch über der gleichnamigen Stadt ist eine imposante Erscheinung. Mindestens genauso imposant ist die seines vielfach ausgezeichneten Patissiers und Küchenchefs, Eric Lehr (42). Als Spätberufener wurde er Drittplatzierter der Deutschen Meisterschaften Ü40 im Natural Bodybuilding.

Eric Lehr

Dafür nahm er über rund zwei Jahre 26 kg ab und baute gleichzeitig viel neue Muskelmasse auf – und das stets mit den süßesten Versuchungen vor Augen. Eric Lehr ist nicht nur seit zwei Jahren passionierter Bodybuilder, sondern auch als Patissier erfolgreich. Seine Auszeichnungen reichen vom Patissier des Jahres über den mehrfachen Gewinn der HUG Tartelette Phantasia bis hin zum ersten Platz beim Cru de Cao. Mit der gleichen Leidenschaft wie für seine formvollendeten Köstlichkeiten gibt sich Lehr dem „Körperformen“ hin. „Am Anfang ging ich nur ab und zu ins Gym und dann hat sich meine Ambition für die Dinge, die mir wichtig sind gemeldet und es ging von 0 auf 100 in kürzester Zeit“, sagt Lehr. Auf seine erste Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften folgen bereits Anfang Oktober die European Championships. Dafür trainiert Lehr sieben Tage die Woche mindestens jeweils drei Stunden. Seine Erwartungen?



Scharfes Huhn und Superfood Blaubeeren gegen Heißhunger

„Erst einmal hat mich der 3. Platz bei den Deutschen Natural Bodybuilding-Meisterschaft echt überrascht“, so Lehr. „Von daher lautet das Motto auf europäischer Bühne erst einmal ‚Dabeisein ist alles‘. Doch wer weiß, vielleicht wird es ja mehr.“ Bis dahin gilt es, täglich beim Training mit den Hanteleisen genauso eiserne Disziplin zu üben wie bei seiner Arbeit als Patissier und Küchenchef im Restaurant „Ritterkeller“ des Burghotel Staufenberg. Während er in der Restaurantküche kulinarische Köstlichkeiten zaubert, weiß der erfahrene Patissier und Koch auch, wie man zuhause kalorienarm und doch schmackhaft Speisen zubereitet. „Fettarmes Hühnchenfleisch lässt sich mit der richtigen, individuell zusammengestellten Gewürzmischung in eine echtes Geschmackswunder verwandeln“, so Lehr gegenüber Gourmet Report. „Mein Geheimtipp: So wenig wie möglich Salz, dafür viel Chili, Knoblauch, Petersilie und Zitrone, das schmeckt gut, heizt den Körper an und fördert den Kalorienverbrauch.“ Und wenn der Heißhunger auf Süßes dann doch einmal übermächtig wird, greift Lehr gerne zu Skyr mit Birkenzucker und Blaubeeren als Superfood.



Lehr arbeitet als Patissier heute leidenschaftlicher denn je

Die Leidenschaft des Bodybuildings hat jedoch keineswegs seine Begeisterung für süße Versuchungen und erstklassige französische Küche beeinträchtig, im Gegenteil: „Seit ich selbst weitestgehend enthaltsam gegenüber Süßem bin, freue ich mich noch mehr darauf, meinen Gästen im Restaurant Ritterkeller des Burghotel Staufenberg die faszinierendsten Kreationen zu präsentieren“, sagt Lehr. Für Süßes arbeitet er dabei am liebsten mit Schokolade, Früchten und Gewürzen.

Weitere Informationen über das Burghotel Staufenberg die Privathotels Dr. Lohbeck.

Immer informiert mit dem wöchentlichen, kostenlosen Gourmet Report Newsletter!

Eric Lehr Zusammenfassung Eric Lehr: vom Meister-Patissier zum Bodybuilder – Als Spätberufener wurde Eric Lehr Drittplatzierter der Deutschen Meisterschaften Ü40 im Natural Bodybuilding Sende Benutzer-Bewertung 0 ( 0 Stimmen)